خروج ۴ دیپلمات ایرانی از بوسنی به اتهام جاسوسی و گزارش بانک مرکزی درباره صعود تورم سالانه به ۷۴.۵ درصد در آبان ۱۴۰۴.

بوسنی و هرزگوین چهار شهروند ایرانی از جمله سه دیپلمات رسمی را به اتهام انجام فعالیت‌های اطلاعاتی علیه منافع این کشور اخراج کرد. وزیر خارجه این کشور هفته گذشته دستور رسمی اخراج این افراد را امضا نمود. نهادهای امنیتی بوسنی پیش از این تصمیم، وزیر خارجه را در جریان شواهد فعالیت‌های جاسوسی قرار داده بودند.

اتهام جاسوسی و روابط با سپاه پاسداران

وزارت خارجه بوسنی اعلام کرد که چهار نفر از شش تبعه ایرانی مورد پیشنهاد به عنوان عنصر نامطلوب، اخراج شدند. حسین مهدیان‌فرد رایزن سوم سفارت، مرتضی فضلی و احسان سجادی منزه وابستگان سفارت، و یاسر سیدمحمدی چهار فرد اخراج شده هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد حسین مهدیان‌فرد مامور وزارت اطلاعات ایران است و نام او در لیست‌های دیپلماتیک ثبت نشده بود.

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همچنین سه نفر دیگر از اخراج شدگان با سپاه پاسداران مرتبط دانسته شده‌اند. حسین مهدیان‌فرد از اواسط سال ۲۰۲۵ در سارایوو فعال بود و پیش‌تر در برلین نام او با فعالیت‌های غیرقانونی پیوند خورده است. رادیو اروپای آزاد گزارش داده است نهادهای امنیتی بوسنی و کشورهای همکار، فضلی، سجادی منزه و سیدمحمدی را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دانند.

واکنش وزارت خارجه و گزارش‌های امنیتی

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، واشینگتن را به ایجاد فضای ضد ایرانی متهم کرد و گفت آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد شایعه درباره مداخلات ایران هستند. وزارت خارجه بوسنی نیز اعلام کرد به دلیل ماهیت امنیتی پرونده، جزئیات بیشتری را فاش نمی‌کند. سازمان اطلاعات و امنیت بوسنی پیش‌تر از وزارت خارجه خواسته بود شش تبعه ایرانی را رد کند.

در اقدامات مشابه امنیتی، سازمان اطلاعات و امنیت بوسنی در سپتامبر یا اکتبر دو مدیر پیشین موسسه ابن سینا را نیز تهدید برای امنیت کشور تشخیص داد. این دو نفر محمدحسین عباسی ولدی و جعفر عظیم‌زاده نام دارند. آن‌ها موقعیت دیپلماتیک نداشتند و در زمان تصمیم‌گیری خارج از بوسنی بودند. موسسه ابن سینا در سال ۱۹۹۶ برای همکاری‌های علمی و فرهنگی تأسیس شده بود.

افزایش شدید تورم و قیمت‌ها در آبان ۱۴۰۴

بانک مرکزی ایران گزارش داد نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ به ۷۴.۵ درصد رسید که رشدی چشمگیر نسبت به ۴۱ درصد در آبان ۱۴۰۳ است. نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها به ۱۱۸.۳ درصد و خدمات به ۵۴.۲ درصد رسید. تورم ماهانه غذاها پنج درصد و پوشاک ۹.۲ درصد افزایش داشت. هزینه حمل و نقل ۱۰.۴ درصد و ارتباطات ۸.۶ درصد گران شد.

بر اساس آمارهای رسمی، بهای مرغ و گوشت قرمز در مرداد ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۷۷ و ۱۴۸ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در گروه بهداشت و درمان ۲.۹ درصد و مسکن ۲ درصد بود. تورم در گروه رستوران و هتل ۵.۳ درصد و تحصیل ۰.۹ درصد ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده فشار معیشتی جدی بر شهروندان است.