رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، به اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل محکوم شد. همزمان، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر نیز با احکام محرومیت مواجه شدهاند. وزیر علوم از پیگیری قضایی و انضباطی دانشجویان معترض خبر داد.
رضا دالمن، دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، با حکم شورای انضباطی این دانشگاه به اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور محکوم شد.
این حکم که نخستین حکم اخراج صادرشده از شورای انضباطی شریف بوده است، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است. پیش از این، حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده بودند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیهای به این موضوع اشاره کرد و آن را نشانهای از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاهها دانست.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، رضا دالمن ۲۸ اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد گردید. اتهام او آویختن عروسک موش به درخت در شب سال نو عنوان شده بود.
روزنامه فرهیختگان بدون نام بردن کامل از او، از تایید حکم اخراج یک دانشجو در شورای تجدیدنظر دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و او را به برهم زدن نظم، تخریب اموال عمومی و فحاشی و هتاکی به رهبر شهید انقلاب متهم کرد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که رویه رسیدگی در این دانشگاه به پروندههای انضباطی به مسالهای جدی و بحرانی تبدیل شده است و احکام صادره از حیث شدت و گستردگی بیسابقه هستند.
همچنین، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در واکنش به این رویدادها گفت افرادی که در تجمعات دانشگاهها پرچم شیر و خورشید را به دانشگاه آوردند یا اقدام به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی کردند، هم در دادسراها تحت تعقیب قضایی قرار دارند و هم برایشان پرونده انضباطی تشکیل شده است. او تاکید کرد که این اقدامات از یک سو جرم محسوب میشود و از سوی دیگر تخلف دانشگاهی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم آمار دقیقی از تعداد دانشجویان مشمول این رسیدگیها ارائه نکرد، اما گفت در دانشگاه صنعتی شریف که یکی از موارد شاخص بوده، رسیدگیهای لازم انجام شده است. روزنامه شرق نیز در گزارشی اعلام کرد که در دانشگاه شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها با نقض گسترده اصول شیوهنامه انضباطی توسط دانشگاهها همراه است. همچنین، سایت انصافنیوز از صدور حکم برای سلیمانی اردستانی خبر داد که او گفته قصد اعتراض ندارد مگر اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شود
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