گزارشی جامع از اخراج سرکنسول لبنان از آمریکا به دلیل انتشار نوشته‌های جنجالی، کسب عنوان برنده جایزه بوکر توسط نویسنده ۸۱ ساله بریتانیایی، و تشکیل پرونده قضایی علیه پزشک ایرانی متهم به نشر اکاذیب درباره مادران مجرد.

در رویدادی دیپلماتیک که توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است، سفارت لبنان در واشینگتن رسماً تأیید کرد که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دستور اخراج ابراهیم شراره، سرکنسول لبنان در شهر دیترویت ایالت میشیگان، را به این سفارتخانه ابلاغ نموده است.

اخراج دیپلمات لبنانی از آمریکا

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی روزنامه لبنانی النهار در تاریخ ۱۶ آبان ماه، مقامات آمریکایی ابراهیم شراره را به عنوان یک عنصر نامطلوب طبقه‌بندی کرده‌اند. منابع آگاه در وزارت خارجه لبنان نیز تایید کردند که دولت آمریکا به این دیپلمات لبنانی حداکثر ۴۸ ساعت فرصت داده است تا خاک ایالات متحده را ترک کند.

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این تصمیم سختگیرانه پس از انتشار گسترده گزارش‌هایی درباره نوشته‌های قدیمی در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شد که به شراره نسبت داده می‌شد و در آن‌ها از بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ علیه مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت تمجید شده بود. در آن حمله انتحاری ویرانگر در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳، ۲۴۱ نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و این حمله پس از آن به حزب‌الله لبنان نسبت داده شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که افرادی که حملات تروریستی را تجلیل یا توجیه می‌کنند، جایی در آمریکا ندارند. اگرچه روزنامه الشرق الاوسط اشاره کرده بود که شراره این حمله را مقاومت قهرمانانه توصیف کرده بود، اما منبعی نزدیک به سرکنسول لبنان این اتهامات را رد کرد و مدعی شد حساب کاربری قدیمی که نوشته‌های جنجالی از آن منتشر شده، سال‌ها پیش هک شده است.

سرانجام روزنامه العربی الجدید گزارش داد که ابراهیم شراره شامگاه یکشنبه و پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه آمریکا، خاک این کشور را ترک کرد. این رخداد نشان‌دهنده حساسیت بالا در روابط دیپلماتیک و برخورد قاطع آمریکا با هرگونه اقدامی است که به امنیتی‌ترین ارزش‌های ملی آن کشور لطمه بزند. در حوزه فرهنگ و ادبیات، خبری چشمگیر از انگلستان منتشر شد که مرگبارترین نویسندگان را متحول کرد.

برنده جایزه بوکر ۲۰۲۶

ایم جان هریسون، نویسنده برجسته بریتانیایی، روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه با رمان آخرالزمانی خود به نام پایان همه چیز، موفق شد عنوان برنده جایزه ادبی معتبر بوکر در سال ۲۰۲۶ را از آن خود کند. این پیروزی با توجه به سن ۸۱ ساله هریسون، رکوردی تاریخی رقم زد و او را به کهنسال‌ترین نویسنده‌ای تبدیل کرد که تاکنون این جایزه معتبر را دریافت کرده است.

هریسون با این موفقیت، مارگارت اتوود را پشت سر گذاشت و نام خود را در تاریخ ادبیات ثبت نمود. رمان علمی‌تخیلی پایان همه چیز داستان شهری ساحلی در انگلستان را در آینده‌ای نه چندان دور روایت می‌کند که در آن زمین به تسخیر گونه‌ای مرموز از حیات به نام آی‌گِتی درآمده است.

با توجه به ابهام در خاستگاه و نیات این موجودات در داستان، بسیاری از منتقدان در طول سال گذشته این رمان را تمثیلی درباره ظهور و گسترش هوش مصنوعی دانسته بودند. هریسون در توضیح ایده این اثر بیان داشت که الهام‌بخش اصلی او بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است که زندگی بسیاری را در غرب دگرگون کرد.

هیئت داوران جوایز بوکر به ریاست مری بی‌یِرد در بیانیه‌ای رسمی اشاره کردند که این رمان می‌تواند به عنوان تریلر، هجو، داستان جاده‌ای یا اثری رئالیستی خوانده شود و هر خواننده‌ای هر آنچه را که به دنبال آن است در صفحات آن خواهد یافت. این پیروزی نه تنها یک دستاورد شخصی برای نویسنده است، بلکه نمادی از تنوع و پویایی در ادبیات معاصر انگلستان محسوب می‌شود.

پرونده قضایی پزشک زنان

در داخل ایران، مرکز رسانه قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه یک پزشک زن متخصص زنان و زایمان خبر داد. دلیل این اقدام، انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی بود که در آن ادعای افزایش تعداد نوزادان متولد از مادران مجرد در کشور مطرح شده بود.

با وجود اینکه قوه قضائیه به نام مستقیم این پزشک اشاره نکرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که این ویدئو توسط زهره امیری، پزشک زنان و زیبایی، در اینستاگرام منتشر شده بود. در این ویدئو، امیری به افزایش شمار فرزندانی اشاره می‌کرد که مادران آن‌ها متولد دهه ۸۰ و ۹۰ هستند و بدون ازدواج رسمی باردار شده‌اند.

او بیان داشت که این مادران جوان علی‌رغم آگاهی از عدم حضور پدر در آینده فرزند، تمایل به نگه داشتن آن‌ها دارند و این مسئله آنقدر گسترده شده که او تصمیم به اشتراک‌گذاری آن گرفته است. پس از انتشار ویدئو، کاربران نزدیک به حکومت انتقادات گسترده‌ای را مطرح کردند. مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شد که این پزشک مطلب خلاف واقع منتشر کرده و فاقد سند و مدرک بوده است.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

این در حالی است که گزارش‌ها سال‌هاست از افزایش ازدواج‌های سفید در ایران حکایت دارند که از نظر شرعی و قانونی نامشروع تلقی می‌شود. در سوی دیگر بازارهای جهانی، روند کاهش قیمت جهانی نفت در صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در بازارهای مالی آسیا ادامه یافت. قیمت نفت خام برنت دریای شمال با یک درصد کاهش به حدود ۹۱ و نیم دلار و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۸۵ دلار در هر بشکه رسید.

این ارقام پایین‌ترین سطح قیمت نفت در بیش از دو ماه اخیر را نشان می‌دهد. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر بعید دانستن حملات جدید علیه ایران، باعث خوش‌بینی بازارها به کاهش تنش در خاورمیانه شد.

این خوش‌بینی منجر به افزایش ارزش سهام در بازارهای جهانی شد؛ به طوری که شاخص سهام کوسپی در کره جنوبی بیش از ۵ درصد و شاخص نیکِی در ژاپن حدود ۳ درصد افزایش یافت و شاخص‌های نیویورک نیز بهترین روزهای خود را در بیش از چهار ماه گذشته تجربه کردند.