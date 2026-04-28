اخراج ۲۵ مجرم افغان به کابل؛ توافق جنجالی آلمان با طالبان

آلمان ۲۵ نفر از اتباع افغانستانی محکوم به جرایم سنگین را به کابل بازگرداند. این اقدام در راستای توافق با دولت طالبان صورت گرفته و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است. وضعیت حقوق بشر در افغانستان و بحران مهاجرت از جمله مسائل مرتبط با این خبر هستند.

وزارت کشور آلمان در اقدامی جنجالی، ۲۵ نفر از اتباع افغانستان ی را که به دلیل ارتکاب جرایم سنگین از جمله قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرح شدید و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، به کابل بازگرداند.

این اخراج در راستای توافقات صورت گرفته با دولت طالبان انجام شده است، توافقی که با توجه به عدم به رسمیت شناختن این دولت توسط آلمان، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است. پرواز حامل این افراد، بامداد سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه، از طریق یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای به نام فری‌برد ایرلاینز و با توقفی در شهر ترابزون ترکیه، به کابل رسید و این افراد به طالبان تحویل داده شدند.

مقامات آلمانی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد سرنوشت این افراد پس از تحویل به طالبان خودداری کرده‌اند. این اقدام، بخشی از برنامه دولت ائتلافی آلمان برای امکان‌پذیر کردن اخراج‌های منظم به افغانستان است و در ادامه اخراج ۲۰ نفر دیگر در اواخر فوریه گذشته صورت گرفته بود. وزیر کشور آلمان، الکساندر دوبریندت، در زمان اخراج قبلی، این توافق را مبنایی قابل اتکا برای اخراج‌های مستقیم و دائمی به افغانستان عنوان کرده بود.

با این حال، تماس با طالبان در آلمان موضوعی بسیار حساس و مناقشه‌برانگیز است، زیرا دولت آلمان به طور رسمی روابط دیپلماتیک با این گروه ندارد. این در حالی است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه برای زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارکنان سابق دولت، نیروهای محلی همکار با دولت‌های خارجی، روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی، به شدت وخیم شده است.

اتحادیه اروپا نیز تحت فشار کشورهای عضو، تماس‌هایی با طالبان برقرار کرده تا امکان‌پذیری اخراج افغان‌ها را بررسی کند. آلمان از سال ۲۰۲۴ بار دیگر اخراج پناهجویان به افغانستان را از سر گرفته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از اخراج یک مجرم به سوریه نیز منتشر شده و نشان‌دهنده تغییر رویکرد آلمان در قبال اخراج مجرمان خارجی است.

در همین راستا، ایمیلی از وزارت کشور آلمان به صدها پناهجوی افغان پیشنهاد بازگشت به کشورشان در ازای دریافت پول را داده است، پیشنهادی که برای بسیاری از این افراد غیرقابل قبول است. همزمان با این تحولات، در دریای مدیترانه نیز پیکر ۱۹ مهاجر در یک قایق کشف شده که احتمالاً بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند و همچنین دست‌کم ۲۲ مهاجر دیگر به دلیل کمبود آب و غذا در یک قایق قاچاقچیان جان باخته‌اند.

این حوادث تلخ، بار دیگر بحران مهاجرت و خطرات سفر‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند. در کنار این مسائل، گزارش‌هایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جوامع مهاجران نیز منتشر می‌شود. برای مثال، چای‌خانه‌های ایرانی در کراچی پاکستان که زمانی از رونق بالایی برخوردار بودند، امروزه به تدریج در حال ناپدید شدن هستند، که نشان‌دهنده تغییرات در سبک زندگی و هویت فرهنگی مهاجران است





