بوسنی و هرزگوین چهار تبعه ایرانی از جمله دیپلمات‌های سفارت سارایوو را به اتهام جاسوسی اخراج کرد. جزئیات هویت دیپلمات‌ها، دلایل امنیتی و واکنش تهران و بوسنی در اینجا بررسی شده است.

بوسنی و هرزگوین روز یکشنبه هشتم آذر ماه سال ۱۴۰۵، چهار تبعه ایرانی از جمله سه دیپلمات فعال در سفارت جمهوری اسلامی در سارایوو را به اتهام جاسوسی اخراج کرد. خبرگزاری کرواسی هینا با استناد به تاییدیه وزیر امور خارجه این کشور گزارش داد که دستور اخراج این افراد پس از امضا شدن، روز چهارشنبه گذشته اجرا شد. دولت سارایوو این افراد را به عنوان عناصر نامطلوب شناسایی کرده و آن‌ها را ملزم به ترک خاک این کشور نمود.

جزئیات هویت دیپلمات‌های اخراج‌شده و سوابق آن‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حسین مهدیان‌فرد که به عنوان رایزن سوم سفارت ایران در سارایوو فعالیت می‌کرد، یکی از افراد اخراج‌شده است. دو وابسته دیگر سفارت ایران، یعنی مرتضی فضالی و احسان سجادی منزه، نیز در این لیست حضور داشتند. وضعیت دیپلماتیک نفر چهارم، سید یاسر سیدمحمد، هنوز به صورت رسمی تایید نشده است، اما او نیز همراه با دیگران اخراج گردیده است.

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نهادهای امنیتی بوسنی و هرزگوین، حسین مهدیان‌فرد را به عنوان افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناسایی کرده‌اند. منابع امنیتی نشان می‌دهند که او از اواسط سال ۲۰۲۵ در بوسنی مستقر بوده است. پیش از استقرار در سارایوو، مهدیان‌فرد حدود ده سال در آلمان و در حوزه‌های دیپلماتیک فعالیت داشته است. این سوابق طولانی و انتصابات جدید، محور اصلی توجهات دستگاه‌های اطلاعاتی بوسنی قرار گرفت.

دلایل امنیتی و موضع وزارت امور خارجه بوسنی

تصمیم اخراج این چهار شهروند ایرانی بر پایه اطلاعاتی اتخاذ شد که توسط آژانس اطلاعات و امنیت بوسنی و هرزگوین جمع‌آوری شده است. کوناکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی، در واکنش به این اقدامات اعلام کرد که این موضوع صرفاً یک مسئله امنیتی است. او تصریح کرد که وزارت خارجه تنها درخواست نهادهای امنیتی را به صورت رسمی منتقل کرده است.

وزیر خارجه بوسنی افزود که اظهار نظر درباره ماهیت این پرونده و جزئیات دقیق آن، بر عهده دستگاه‌های امنیتی است و وزارت امور خارجه وارد جزئیات عملیاتی نمی‌شود. این تفکیک نقش بین وزارت خارجه و نهادهای امنیتی، رویه‌ای است که بوسنی برای مدیریت تنش‌های دیپلماتیک در زمینه‌های امنیتی اتخاذ کرده است. تمرکز اصلی بر روی گزارش‌های مستند ارائه شده از سوی آژانس اطلاعاتی این کشور است.

واکنش‌های سیاسی ایران و تحلیل پیامدهای دیپلماتیک

خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، روز یکشنبه هشتم آذر ماه اقدام دولت بوسنی را تایید کرد. با این حال، این رسانه رسمی جمهوری اسلامی این اقدام را به عنوان "ادعاهای بی‌اساس" توصیف نمود و آن را مردود خواند. این واکنش نشان‌دهنده تفاوت در نگاه دو طرف نسبت به ماهیت فعالیت‌های شناسایی‌شده در سفارت ایران است.

این رویداد می‌تواند تأثیرات ملموسی بر روابط دیپلماتیک میان تهران و سارایوو داشته باشد. حضور دیپلمات‌های با سابقه در وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، حساسیت‌های ویژه‌ای را در همسایگان منطقه‌ای ایجاد می‌کند. پیگیری‌های آتی توسط دیپلمات‌های ایرانی برای بازگشت به سارایوو یا جبران خسارات ناشی از این اخراج، می‌تواند روند روابط دوجانبه را تعیین کند.