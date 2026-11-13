اختلال فراگیر در سرویس‌های مایکروسافت باعث قطعی اوت‌لوک، تیمز و کوپایلوت شد. بیش از ۲۰۰ هزار گزارش خطا در داون دتکتور ثبت گردید و بازگشت کامل خدمات همچنان نامشخص است.

اختلال گسترده و طولانی‌مدت در زیرساخت‌های ابری مایکروسافت ، دسترسی به ابزارهای کلیدی ارتباطی و تولید مثل اوت‌لوک و مایکروسافت تیمز را برای میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان مختل کرده است. این حادثه که بیش از ۹ ساعت طول کشیده و همچنان ادامه دارد، یکی از شدیدترین قطعی‌های تاریخ خدمات آنلاین این شرکت فناوری محسوب می‌شود. اختلال حاضر در میان سنگین‌ترین قطعی‌های پیشین قرار دارد که معمولاً کمتر از چند ساعت به طول می‌انجامیدند و تأثیرات آن بر سازمان‌ها و نهادها گسترده است.

گزارش خطاهای داون دتکتور و دامنه اختلالات

بر اساس داده‌های منتشر شده، سرویس رصد اختلال داون دتکتور بیش از ۲۰۰ هزار گزارش از مشکلات کاربران را در پی این اتفاق دریافت کرده است. محصولات پرکاربرد مایکروسافت از جمله اوت‌لوک، تیمز و سرویس هوش مصنوعی کوپایلوت در اکثر ساعات کاری آمریکا برای بخش قابل توجهی از کاربران از دسترس خارج شدند. این اختلالات تنها محدود به سرویس‌های اصلی نبود و خدمات مرتبط با متخصصان فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای امنیت سایبری، سرویس‌های اشتراک‌گذاری فایل و نرم‌افزارهای مدیریتی نیز مورد حمله قرار گرفتند.

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تحلیل فنی سرورها و وضعیت بازیابی خدمات

شرکت مایکروسافت در به‌روزرسانی‌های متوالی وضعیت خود توضیح داد که یک فرآیند اصلی در سرورهای آسیب‌دیده به درستی عمل نکرده است. این نقص فنی باعث شده سرورها از پاسخگویی باز بمانند و منجر به از دست رفتن ظرفیت پردازش شود. مهندسان این شرکت در حال تلاش برای راه‌اندازی مجدد زیرساخت‌های خراب هستند و در آخرین گزارش اعلام کرده‌اند که نتایج مثبتی در این زمینه مشاهده می‌کنند. با این وجود، اقدامات انجام شده تاکنون نتوانسته است راه حل نهایی را فراهم کند و مایکروسافت همچنان در حال هدایت ترافیک کاربران به دور از سرورهای آسیب‌دیده است.

تأثیرات اقتصادی و تعطیلی انتشار گزارش‌های مالی

پیامدهای این اختلال فراتر از ناراحتی کاربران عادی بوده و بر فعالیت‌های تجاری تأثیر گذاشته است. شرکت تولیدکننده کامیون و اتوبوس، یعنی ورک هورس، اعلام کرد که انتشار گزارش درآمد خود را که ابتدا برای پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به دوشنبه موکول می‌کند. این تأخیر ناشی از وابستگی این شرکت به زیرساخت‌های دیجیتال مایکروسافت برای فرآیندهای مالی و گزارش‌دهی است و نشان‌دهنده حساسیت بالا به قطعی این سرویس‌ها در محیط کسب‌وکارهای بزرگ است.

هشدارها به نهادهای آموزشی و دولتی

مقامات در مناطق مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هشدار دادند که ارتباطات و دسترسی به خدمات آنلاین ممکن است محدود شود. این نهادها که به طور گسترده از بسته M365 که شامل ورد، اکسل و سایر ابزارهای محل کار می‌شود، استفاده می‌کنند، با چالش‌های جدی در ارتباطات داخلی مواجه شده‌اند. همچنین ماسنائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد کابینه ژاپن، در یک نشست خبری تأیید کرد که پلتفرم فناوری اطلاعات مشترک دولت نیز دچار اختلال شده است. مایکروسافت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است که کاربران در هر منطقه جغرافیایی ممکن است با این اختلال مواجه شوند.