اختلاف اف‌بی‌آی و سیا بر سر جاسوسی آلیس هوانگ و تایید ترامپ برای بازگشت جنسن هوانگ به انویدیا؛ بررسی گزارش‌های اطلاعاتی و واکنش‌های جهانی به این تحولات.

بر اساس گزارش رویترز، پس از بازگشت جنسن هوانگ به سمت مدیرعاملی شرکت انویدیا ، مقامات آمریکایی در مورد احتمال همکاری آلیس هوانگ ، همسر او، با دستگاه اطلاعاتی چین دچار اختلاف نظر شده‌اند. این در حالی است که دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز اعلام کرده‌اند که اف‌بی‌آی شواهد موجود را فاقد اعتبار برای تایید این ادعا می‌داند و سیا نیز احتمال دستیابی به شواهد جدید را همچنان باز گذاشته است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های امنیتی و سیا سی همچنان پیرامون تصمیمات کلیدی در صنعت تراشه‌های نیمه‌رسانا و روابط تجاری با چین ادامه دارد.

بررسی داخلی مقامات آمریکا درباره آلیس هوانگ

رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده است که مقامات ارشد کاخ سفید، اف‌بی‌آی و سیا در روزهای اخیر بررسی کردند که آیا آلیس هوانگ، مدیر پیشین شرکت مگاسپید، برای وزارت امنیت دولتی چین کار می‌کرده یا اطلاعاتی در اختیار آن گذاشته است. در همین راستا، دو منبع که در جریان گزارش‌های اطلاعاتی قرار دارند، اعلام کردند که ایالات متحده اطلاعاتی درباره تماس‌های آلیس هوانگ با افراد مرتبط با وزارت امنیت دولتی چین جمع‌آوری کرده است. با این وجود، اف‌بی‌آی ارزیابی کرده که این اطلاعات نشان نمی‌دهد او افسر یا منبع اطلاعاتی چین بوده است.

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سیا نیز در ارزیابی خود بیان کرده که گزارش‌ها به وضوح نشان نمی‌دهند که او اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی را در اختیار داشته یا آن را به چین منتقل کرده باشد. با این حال، برخی مقامات آمریکایی این تماس‌ها را نشانه‌ای از همکاری با پکن می‌دانند. نیویورک تایمز پیش‌تر گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ، در یادداشتی محرمانه نوشته بود دستگاه جاسوسی چین آلیس هوانگ را جذب کرده و ممکن است او را به عنوان منبع اطلاعاتی به کار گرفته باشد. رویترز نتوانست جزئیات دقیق این گزارش‌های اطلاعاتی را مشخص کند.

نقش ترامپ و تصمیمات امنیتی در بازگشت جنسن هوانگ

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ پس از گفت‌وگو با مقامات دولت درباره احتمال تحقیق از جنسن هوانگ و بررسی خطر احتمالی برای امنیت ملی، تصمیم به بازگشت او به سمت مدیرعاملی انویدیا گرفت. ترامپ و جی‌دی ونس، معاون او، گفتند که پس از مشورت با تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، به این نتیجه رسیدند که جنسن هوانگ تهدیدی برای امنیت ملی نیست. یکی از منابع نیز اعلام کرد که مارکو روبیو در این گفت‌وگوهای کلیدی حضور نداشت. این موضوع نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها در سطح سیاسی و امنیتی آمریکا نسبت به نقش جنسن هوانگ است.

علاوه بر این، دو منبع به رویترز گفتند که شورای امنیت ملی آمریکا برای بررسی پرونده هوانگ و انویدیا نشستی با حضور مقامات ارشد دستگاه‌های مرتبط برگزار نکرد و گزارش‌های اطلاعاتی نیز در اختیار کنگره قرار نگرفت. کاخ سفید، سیا، اف‌بی‌آی و وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر خودداری کردند. جنسن هوانگ پذیرفته است که به همسرش خیانت کرده و عذرخواهی کرده، اما درباره جزئیات رابطه منتسب به او با آلیس هوانگ علنا توضیحی نداده است. چین نیز ادعاهای جاسوسی را رد کرده و تلاش رویترز برای تماس با آلیس هوانگ بی‌نتیجه مانده است.

نقش مگاسپید و اتهامات تجاری مرتبط با آلیس هوانگ

به گفته یکی از منابع رویترز، گزارش سیا عمدتاً بر نقش آلیس هوانگ در شرکت مگاسپید، کارفرمای پیشین او، و انتقال تراشه‌های آمریکایی به چین از سوی این شرکت متمرکز بود. مگاسپید اعلام کرده است که فعالیتش قانونی است و مقررات کنترل صادرات آمریکا را رعایت می‌کند. این شرکت به عنوان یکی از مشتریان عمده انویدیا شناخته می‌شود و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بررسی‌ها حول محور انتقال تکنولوژی حساس و رعایت قوانین صادراتی شکل گرفته است. عدم شفافیت در این زمینه‌ها باعث شده است که مقامات آمریکایی در ارزیابی دقیق وضعیت حقوقی و امنیتی آلیس هوانگ تردید داشته باشند.

تحلیل پیامدهای امنیتی و تجاری برای انویدیا

بررسی‌های صورت گرفته توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه شواهد مستقیمی برای جاسوسی آلیس هوانگ یافت نشده، اما تماس‌های او با منابع مرتبط با چین همچنان به عنوان یک موضوع حساس در نظر گرفته می‌شود. این موضوع می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر روابط تجاری بین شرکت انویدیا و بازارهای جهانی داشته باشد. همچنین، عدم تایید نهایی اتهامات توسط اف‌بی‌آی و سیا، ممکن است باعث شود که شرکت انویدیا و سایر بازیگران صنعت فناوری، سیاست‌های خود را در قبال همکاری‌های بین‌المللی بازبینی کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که تعادل بین منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی در سیاست‌گذاری‌های آمریکا پیچیده‌تر از همیشه شده است.