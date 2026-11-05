موج دوم تهدیدات بمب‌گذاری در هفته جاری حداقل ۲۵ پرواز مسافربری در اروپا را مختل کرد. اسکورت جنگنده‌ها و تغییر مسیر هواپیماها در کشورهایی از ایرلند تا بلغارستان آغاز شده است.

موج دوم تهدیدات بمب‌گذاری در هفته جاری منجر به اختلال در عملیات حداقل ۲۵ پرواز مسافربری در سراسر اروپا شد. این اقدام امنیتی در کشورهایی از ایرلند تا بلغارستان آغاز شده و باعث تغییر مسیر برخی هواپیماها و اسکورت شماری از آن‌ها با هواپیماهای جنگنده گردید. خبرگزاری رویترز در گزارش پنج‌شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که این تهدیدات باعث فرودهای غیربرنامه‌ریزی شده و بازرسی‌های امنیتی شدید در فرودگاه‌های متعدد اروپایی شده است.

جزئیات اختلالات پروازی و واکنش نیروی هوایی

نیروی هوایی بلغارستان تایید کرد که جنگنده‌های این کشور سه هواپیمای مسافربری را در آسمان اسکورت کردند. دو پرواز شرکت رایان‌ایر از کپنهاگ و مادرید طبق برنامه در صوفیه فرود آمدند. با این حال، یک پرواز دیگر از لندن به پلوودیو به دلیل دریافت هشدار، تغییر مسیر داد و به جای فرودگاه اصلی، در محل دیگری فرود آمد.

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در اسپانیا، مقامات امنیتی سه ایمیل تهدیدآمیز را طی کمتر از ۲۰ دقیقه دریافت کردند. این هشدارها چهار پرواز ورودی شرکت ایرباز از رم و میلان و دو پرواز خروجی ایر اروپا از مادرید به پاریس را تحت تاثیر قرار دادند. در مقابل، چهار پرواز مسافربری به مقصد پراگ با وجود دریافت تهدید، بدون اختلال خاصی در فرودگاه جمهوری چک فرود آمدند.

نقش شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات پیشگیرانه

شرکت‌های هواپیمایی مختلف اروپایی نیز اقدامات پیشگیرانه جدی را آغاز کردند. جنگنده‌های نیروی هوایی ایتالیا یک هواپیمای فن‌ایر را از هلسینکی تا فرود برنامه‌ریزی شده در رم اسکورت کردند. پرواز دیگری از فن‌ایر که توسط شرکت جت‌تایم مدیریت می‌شد، پس از دریافت تهدید به سلامت در وین فرود آمد و هیچ گونه اقدام خاصی لازم نشد.

شرکت هواپیمایی لهستانی لوت نیز در واکنش به هشدارهای امنیتی، پرواز خود از ورشو به بروکسل را با موفقیت به مقصد رساند. اما یک پرواز دیگر از ورشو به پاریس هنگام حرکت برای برخاستن متوقف شد. مسافران این پرواز مجبور به منتقل شدن به یک هواپیمای جایگزین شدند که این امر باعث تاخیر در پروازهای بعدی شد.

پیامدهای اقتصادی و اتهامات متقابل

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این تهدیدها را بر عهده نگرفته است و مقام‌های اروپایی نیز عامل مشخصی را معرفی نکرده‌اند. دانمارک، لهستان و رومانی روسیه را به انجام عملیات خرابکارانه متهم کرده‌اند. آلمان نیز مسکو را مسئول و محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی را به جمهوری اسلامی مرتبط دانسته است.

روسیه و جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این رویدادها را رد کرده‌اند. اریک شوتن، رییس گروه امنیت هوانوردی دایامی، بیان کرد که با توجه به حمایت اکثر کشورهای تحت تاثیر از اوکراین، باید احتمال انجام عملیات ترکیبی در نظر گرفته شود. کارشناسان امنیتی هماهنگی ظاهری و زمان‌بندی تهدیدهای اخیر را غیرمعمول دانسته‌اند.