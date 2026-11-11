معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام کرد سهم واقعی پژوهش در بودجه باید به ۱۵ درصد برسد، اما تخصیص ۲۲ همت برای تغذیه و تنها ۱.۵ همت برای تحقیقات تعادل را برهم زده است.

سید مهدی ابطحی ، معاون پژوهشی وزیر علوم، با اشاره به عدم تناسب میان هزینه‌های جاری و اعتبارات علمی در سیستم آموزش عالی کشور، هشدار داد که ساختار فعلی بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها نیازمند بازنگری اساسی است. وی تصریح کرد که اختصاص منابع مالی ناهماهنگ می‌تواند کیفیت خروجی‌های علمی و توان پژوهشی نهادها را در بلندمدت تضعیر کند.

اختلال ۲۲ همتی در اولویت‌بندی اعتبارات

به گفته دکتر سید مهدی ابطحی، در حال حاضر حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات صرف تأمین غذای دانشجویان می‌شود، در حالی که سهم اختصاص یافته به حوزه پژوهش تنها یک‌ونیم هزار میلیارد تومان است. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نسبت بین هزینه‌های رفاهی و هزینه‌های تولید علم کاملاً نامتناسب بوده و باید سهم واقعی پژوهش در بودجه دانشگاه‌ها افزایش یابد تا تعادل لازم برقرار شود.

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تعریف دقیق معیار ۱۵ درصد بودجه پژوهش

وی با تأکید بر ضرورت اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به بخش تحقیقات، توضیح داد که گاهی این سهم به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که هزینه کارکنان حوزه پژوهش نیز در آن لحاظ شده و ادعا می‌شود سهم ۱۵ درصدی محقق شده است. اما معیار واقعی، اعتباری است که مستقیماً برای انجام پژوهش و حمایت از پژوهشگران هزینه می‌شود و لزوماً طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه را شامل نمی‌شود.

برنامه جامع گرنت‌ها و مقاومت دانشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزیر علوم بیان کرد که برنامه‌ای جامع برای گرنت‌های پژوهشی تدوین شده و دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند. این برنامه در هیئت‌های امنا به تصویب رسیده است تا حمایت از اعضای هیئت علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنان محقق شود، هرچند مشکلات اقتصادی باعث شده برخی دانشگاه‌ها درخواست فرصت بیشتر یا تأخیر یک‌ساله در اجرای این برنامه داشته باشند.

فشار هزینه‌های جاری و مطالبات دانشجویان

دکتر ابطحی خاطرنشان کرد که بخشی از مشکلات دانشگاه‌ها به هزینه‌های دانشجویی، از جمله پرداخت هزینه‌های تغذیه بازمی‌گردد که موجب شده بخش بزرگی از بودجه صرف این حوزه شود. وی همچنین اشاره کرد که بخش قابل توجهی از درخواست‌های دانشجویان به حوزه‌هایی مانند خوابگاه و تغذیه معطوف شده و رسانه‌ها و تشکل‌ها باید توجه کنند که خواسته‌ها در راستای نیازهای واقعی و اهداف اصلی دانشگاه باشد.

نقش سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات

در پایان، وی با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در حل مشکلات مالی دانشگاه‌ها، اظهار داشت که تلاش بر این است تا این سازمان با توجه به شرایط دانشگاه‌ها، در تخصیص اعتبارات کمک کند. به‌طور مشخص، انتظار می‌رود اعتبارات پژوهشی از ابتدای سال به دانشگاه‌ها تخصیص یابد تا فرآیند تحقیقاتی دچار وقفه نشود و دست‌کم در بودجه‌ای که در حال تنظیم است، سهم ۱۵ درصدی پژوهش در نظر گرفته شود.