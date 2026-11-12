گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از اختلاف‌نظر دولت دونالد ترامپ درباره پایان جنگ با ایران و بررسی مذاکره مستقیم جی‌دی ونس با یک مقام ارشد ایرانی خبر می‌دهد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حالی از احتمال پایان جنگ با ایران سخن می‌گوید که گزارش‌های تازه رسانه‌های آمریکایی از اختلاف‌نظر در دولت او بر سر چگونگی خاتمه این رویارویی حکایت دارد. این اختلاف‌ها در حالی مطرح می‌شود که جنگ همچنان ادامه دارد و واشنگتن با چالش‌های مالی و سیاسی روبه‌رو است.

روزنامه وال‌استریت جورنال نوشته است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امکان مذاکره مستقیم با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را بررسی می‌کند. همزمان، اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر تأمین هزینه‌های جنگ با ایران شدت گرفته و گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی دوباره دولت فدرال افزایش یافته است.

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ونس و طرح مذاکره مستقیم با محسن رضایی

وال‌استریت جورنال گزارش داده که جی‌دی ونس دیدار مستقیم با محسن رضایی را بررسی می‌کند، اما تصمیم نهایی درباره برگزاری آن هنوز گرفته نشده است.

به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ به معاون خود اجازه داده است مسیر دیپلماسی را دنبال کند. با این حال، هنوز درباره برگزاری چنین دیداری تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

وال‌استریت جورنال همچنین می‌نویسد اختلاف‌های اساسی میان تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست. جمهوری اسلامی پیش از آغاز مذاکرات خواستار لغو محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و کاهش تحریم‌های نفتی شده است.

در مقابل، میانجی‌های منطقه‌ای پیشنهاد کرده‌اند آمریکا بخشی از محدودیت‌های دریایی را کاهش دهد. در این پیشنهاد، ایران نیز در ازای آن عبور ۲۵ نفتکش از تنگه هرمز را تسهیل می‌کند.

این روزنامه گزارش می‌دهد که در داخل دولت ترامپ درباره شانس موفقیت مذاکرات اختلاف‌نظر وجود دارد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و شماری دیگر از مقام‌های دولت همچنان بر ادامه فشار اقتصادی بر ایران تأکید دارند.

مقاومت همسایگان ایران در برابر محاصره مرزی

نیویورک‌تایمز گزارش داده که گسترش محاصره اقتصادی ایران به مرزهای زمینی با مقاومت عراق، ترکیه و پاکستان روبه‌رو شده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقام‌های آمریکایی طی هفته‌های گذشته کوشیده‌اند دولت‌های همسایه ایران را متقاعد کنند گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای تجاری با جمهوری اسلامی را محدود یا مسدود کنند. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون موفقیت چندانی نداشته است.

واشنگتن از دولت عراق خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌جز دو گذرگاه، را ببندد. مقام‌های عراقی به دلیل وابستگی اقتصادی مناطق مرزی به تجارت با ایران، این درخواست را رد کرده‌اند.

ترکیه عمدتاً حاضر به تغییر سیاست مرزی خود نشده و پاکستان تنها به‌صورت مقطعی برخی گذرگاه‌ها را بسته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز از تشکیل گروه ویژه‌ای به نام "دروازه آهنین" خبر داده است.

مأموریت این گروه ویژه، مقابله با انتقال تسلیحات، کالاهای تحریم‌شده و منابع مالی غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر اعلام شده است.

بودجه فدرال و اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان

واشنگتن‌پست گزارش داده که تنها یک ماه تا پایان مهلت تأمین بودجه دولت فدرال آمریکا باقی مانده، اما جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تصویب آن اختلاف دارند.

به نوشته واشنگتن‌پست، دموکرات‌ها که اکثریت هر دو مجلس کنگره را به دست آورده‌اند، خواهان تمدید موقت بودجه تا آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه هستند. جمهوری‌خواهان می‌خواهند پیش از از دست دادن کنترل کنگره، بودجه مورد نظر خود، به‌ویژه اعتبارات پنتاگون را تصویب کنند.

یکی از مهم‌ترین اختلاف‌ها به جنگ با ایران مربوط می‌شود. دموکرات‌ها خواهان گنجاندن محدودیت‌هایی در بودجه هستند تا دولت نتواند از اعتبارات فدرال برای ادامه جنگ استفاده کند.

تام کول، رئیس جمهوری‌خواه کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، با چنین محدودیت‌هایی مخالفت کرده است. این مخالفت، یکی از نقاط اصلی اختلاف در مذاکرات بودجه به شمار می‌رود.

اکونومیست و ابزارهای کنگره برای پایان جنگ

مجله اکونومیست معتقد است دموکرات‌ها با وجود اکثریت در کنگره، ابزار مؤثری برای وادار کردن دونالد ترامپ به پایان جنگ با ایران در اختیار ندارند.

به نوشته اکونومیست، بیش از هفت نفر از هر ده رأی‌دهنده دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ ایران را عاملی مهم یا تعیین‌کننده در تصمیم خود دانسته‌اند. با این حال، تبدیل این نارضایتی به تصمیمی الزام‌آور برای کاخ سفید دشوار است.

قانون اختیارات جنگی یکی از ابزارهای احتمالی کنگره است، اما رؤسای‌جمهور آمریکا در گذشته بارها محدودیت‌های آن را نادیده گرفته‌اند. دادگاه‌ها نیز معمولاً از مداخله مستقیم در اختلاف‌های مربوط به اختیارات نظامی رئیس‌جمهور خودداری می‌کنند.

گزینه دیگر تصویب قانونی برای توقف عملیات نظامی است، اما در صورت وتوی ترامپ، دموکرات‌ها برای لغو وتو به حمایت دو سوم اعضای هر دو مجلس نیاز خواهند داشت. اکونومیست معتقد است مؤثرترین اهرم دموکرات‌ها می‌تواند کنترل بودجه باشد.