گزارش‌ها از اختلاف نظر امنیتی در اسرائیل درباره حمله به ایران حکایت دارد. سفیر آمریکا هشدار داد؛ قطر بر دیپلماسی پافشاری می‌کند.

تیرگی‌های فزاینده در افق خاورمیانه با هشدارهای دیپلماتیک و نظامی موازی همراه شده است. مایک هاکبی ، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل ، در تاریخ سوم آذر ماه اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در صورت شکست مذاکرات، مجدداً به گزینه نظامی روی خواهد آورد. این هشدارها در حالی بیان شد که قطر بر لزوم پایان به درگیری‌ها و حفظ دیپلماسی تاکید دارد.

مذاکرات قطر و هشدارهای دیپلماتیک

وزارت امور خارجه قطر در تاریخ سه‌شنبه اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، در واشنگتن با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرده است. محور اصلی گفت‌وگوها، تحولات خاورمیانه و تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. آل‌ثانی در این دیدار بر حمایت دوحه از تضمین آزادی کشتیرانی و دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرد.

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این سفر دیپلماتیک در پی دیدار آل‌ثانی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در هشتمین دور گفت‌وگوهای راهبردی دوحه و واشنگتن صورت گرفت. در آن نشست نیز درباره گسترش همکاری‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک رایزنی شد. ماجر بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در دوحه اعلام کرد که اختلافات با تهران باید از طریق گفت‌وگو حل شود و هیچ تعرضی به حاکمیت قطر پذیرفته نیست.

الانصاری ادامه تماس‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را تایید کرد، اما هشدار داد که تشدید عملیات نظامی می‌تواند روند دیپلماتیک را مختل کند. دوحه تلاش می‌کند تا با نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن، از تشدید تنش‌ها که منطقه تحمل آن را ندارد، جلوگیری نماید. قطر همچنین اجرای توافق غزه و کاهش تنش بین دو قدرت منطقه‌ای را در اولویت خود قرار داده است.

تضاد نظرات در شورای امنیت اسرائیل

گزارش‌های منتشر شده از روزنامه هاآرتص در تاریخ دوشنبه نشان می‌دهد که پژوهشگران موساد در ارزیابی‌های اخیر خود به این نتیجه رسیده‌اند که اقدام نظامی فوری علیه جمهوری اسلامی ضرورت ندارد. این موضع علمی با دیدگاه رومن گوفمن، رئیس موساد، در تضاد است که برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلاش می‌کند. گوفمن دیدگاه مخالف پژوهشگران را در نشست‌های کابینه امنیتی یا دیگر مجامع امنیتی مطرح نکرده است.

موساد در واکنش به این گزارش اعلام کرد که گفت‌وگوهای داخلی این سازمان امکان طرح ارزیابی‌های تخصصی متفاوت را فراهم می‌کند. گوفمن هفته گذشته در واشنگتن با مقامات ارشد دولت ترامپ از جمله جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، دیدار کرد و خواستار حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران شد. این دیدار نشان‌دهنده اصرار بخش‌هایی از بدنه امنیتی اسرائیل بر رویکرد نظامی است.

در مقابل، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، پس از نشستی با رئیس بخش پژوهش اطلاعات نظامی اعلام کرد که در حال حاضر ضرورت فوری برای حمله به ایران وجود ندارد. زامیر تاکید کرد که ارتش همچنان تهدیدهای موشکی، هسته‌ای و تسلیحات غیرمتعارف ایران را زیر نظر دارد، اما هماهنگی با آمریکا و انتظار برای تشکیل دولت جدید اسرائیل را مناسب‌تر می‌داند.

شرط‌های واشنگتن و مواضع تهران

مایک هاکبی در کنفرانس موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل سه شرط اساسی از سوی تهران خواستار شد: نداشتن سلاح هسته‌ای، صرف‌نظر کردن از نگهداری اورانیوم غنی‌شده و واگذاری کنترل تنگه هرمز. هاکبی گفت اگر تهران حاضر به پذیرش این شروط نباشد، رئیس‌جمهور آمریکا که در یک سال و نیم گذشته دو بار نشان داده است به استفاده از اقدام نظامی آماده است، مجدداً حمله خواهد کرد.

در صورت نرسیدن به توافق، حملات ممکن است پس از آغاز سال جدید میلادی از سر گرفته شود. دولت ترامپ از پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی خواسته است تا واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به سناریوهای مختلف حمله را ارزیابی کنند. مقامات اطلاعاتی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت اسرائیل، هشدار داده‌اند که حمله جدید ممکن است به گسترش جنگ به لبنان، سوریه و غزه منجر شود.

نتانیاهو تهدید جمهوری اسلامی را فوری دانست و رقبای سیاسی خود را به کم‌اهمیت جلوه دادن خطرات متهم کرد. گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، نیز خواستار تمرکز بر سرنوشت حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران به جای شتاب برای حمله دیگری شده است. اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از موانع اصلی توافق است.

تهدیدات تهران و شرایط آتش‌بس

تهران رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، امکان صادرات نفت و توقف درگیری‌ها را از شروط خود اعلام کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محاصره دریایی آمریکا را تجاوز نظامی خواند و گفت تهران برای مقابله با آن از ابزارهای موجود استفاده خواهد کرد. پیشنهاد دو روزه تهران برای آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات همچنان معتبر دانسته شده است.

فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تهدیدهای خود ادامه داده‌اند و تاکید کردند که در صورت شروع جنگی تازه، حملات آن‌ها محدود به منطقه نخواهد بود. این مواضع نشان می‌دهد که اگرچه تلاش‌های دیپلماتیک توسط قطر و سایر بازیگران در جریان است، اما فضای امنیتی منطقه بر فراز یک دره باریک حرکت می‌کند. آینده این تنش‌ها به پذیرش شروط طرفین یا تصمیم نهایی برای اقدام نظامی بستگی دارد.