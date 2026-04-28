اختلال در تنگه هرمز و ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتیها، واکنشهای جهانی را به همراه داشته است. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که این اختلال میتواند به بحران جهانی غذا منجر شود. وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز تحریمهای جدیدی را علیه خطوط هوایی ایرانی اعلام کرد.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، با مشاوران امنیت ملی خود در مورد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران مشورت کرده است.
این در حالی است که در یونان، تجمعی در حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. جمعی از ایرانیان ساکن یونان با همراه داشتن پرچمهای شیر و خورشید، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در آتن تجمع کردند تا از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند. این تجمع نشاندهنده ادامه اعتراضات و حمایتهای جهانی از مردم ایران است که در برابر فشارهای داخلی و بینالمللی قرار دارند.
در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت، هشدار داد که توقف مذاکرات و ادامه اختلال در تنگه هرمز میتواند به بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین منجر شود. او گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسههای خالی و بشقابهای خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است.
» گوترش از طرفها خواست تا تنگه هرمز را باز کنند و اجازه دهند کشتیها بدون عوارض و تبعیض عبور کنند. او همچنین تأکید کرد که اختلال طولانیمدت میتواند به بحران جهانی غذا منجر شود و میلیونها نفر، بهویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اقدام ایران در مسدود کردن تنگه هرمز، نهتنها کشورهای منطقه بلکه کل اقتصاد جهانی را با آسیب جدی مواجه کرده است. او و همتای بحرینیاش، عبداللطیف بن راشد الزیانی، در دیدار با یکدیگر تاکید کردند که حکومت ایران باید هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهد.
وادهفول از نقش فعال بحرین در تلاشهای دیپلماتیک در چارچوب سازمان ملل متحد برای دستیابی به راهحلی سریع برای بحران ایران قدردانی کرد. از سوی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در پیامی در شبکه ایکس، فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران را «موشهای در حال غرق شدن در لوله فاضلاب» توصیف کرد. او نوشت: «صنعت نفت رو به زوال ایران به لطف محاصره اقتصادی ایالات متحده، تولید خود را از دست داده است.
» نماینده نیوزیلند در نشست شورای امنیت نیز حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرد: «ما عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و به آن نیز پایبند نیستیم. جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.
» ایروانی گفت: «ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد. » نماینده مصر در شورای امنیت نیز گفت: «هرگونه تهدید یا اختلال در کشتیرانی بینالمللی را رد میکنیم و آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی نباید مورد خدشه قرار گیرد.
» بسنت همچنین هشدار داد که تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریمشده، خطر قرار گرفتن در معرض تحریمهای ایالات متحده را به همراه دارد. او گفت دولتهای خارجی باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهای حوزه قضایی آنها به این هواپیماها خدماتی از جمله ارائه سوخت جت، پذیرایی، هزینههای فرود یا تعمیر و نگهداری ارائه نمیدهند.
بسنت افزود وزارت خزانهداری ایالات متحده تحت قانون خشم اقتصادی حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در اقدام علیه هر شخص ثالثی که با نهادهای ایرانی تجارت یا این کار را تسهیل کند، تردید نخواهد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در آن، تهدیدی برای امنیت بینالمللی محسوب میشود. تنگه هرمز باید بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی در آن نباید تهدید شود.
