بررسی علل فنی اختلال پروازهای آمریکا، واکنش‌های کنگره و همچنین اعلام عقب‌نشینی نیروهای متحد عربستان در یمن و تأثیرات آن بر ترافیک دریایی.

اختلال در پروازهای داخلی و بین‌المللی ایالات متحده برای سومین روز متوالی ادامه یافته است که منجر به لغو هزاران پرواز و تأخیرهای گسترده در شبکه هوانوردی این کشور شده است. شان Duffy، وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده، پیش‌بینی کرد که با تلاش‌های مستمر، وضعیت پروازی تا دوشنبه ۲۵ آبان به حالت کاملاً عادی بازگردد. این بحران که طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در آمریکا از زمان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ محسوب می‌شود، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری جدی زیرساخت‌های کنترل ترافیک هوایی این کشور است.

علل فنی اختلال و آمار لغو پروازها

شاند Duffy در مصاحبه با برنامه "این هفته" شبکه ای‌بی‌سی اعلام کرد که علت اصلی نقص فنی شبکه کنترل ترافیک هوایی هنوز به‌طور کامل شفاف نیست، اما شواهدی از حمله سایبری یا اقدام خرابکارانه یافت نشده است. طبق آمار وب‌سایت ردیابی پرواز "فلایت‌اور" در روز یکشنبه ۲۴ آبان، بیش از ۱۶۰۰ پرواز در آمریکا لغو و نزدیک به ۳۶۰۰ پرواز با تأخیر مواجه شدند. در روز شنبه نیز شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۶۴۰۰ پرواز را لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز را با تأخیر انجام دادند.

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بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مشکل اصلی با تعویض یک مسیریاب در مرکز اداره هوانوردی فدرال در ال‌دورادو ایالت آرکانزاس آغاز شد. این دستگاه که هدایت‌دهنده داده‌هاست، باعث ایجاد اختلال در مسیریاب دیگری در آماریلو تگزاس شد که آن نیز به‌تازگی تعویض شده بود. هجوم ناگهانی داده‌ها از سوی دستگاه دوم، مراکز کنترل ترافیک هوایی در سراسر کشور را تحت فشار قرار داد.

نقش پیمانکاران و بازرسی علل خرابی

اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که شرکت پیمانکار "ال۳هریس" هنگام بروز اختلال در تاسیسات ال‌دورادو مشغول فعالیت بوده و اقدام به نصب مسیریاب جدید کرده است. این اداره افزود که قابلیت ارسال داده در مسیریاب‌های مبدا اختلال، و به‌عنوان اقدامی احتیاطی، در حدود ۶۰ مسیریاب مشابه غیرفعال شد تا از گسترش بحران جلوگیری شود. شاند Duffy تأکید کرد که این نوع عملیات نگهداری پیش‌تر هزاران بار بدون مشکل انجام شده بود.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا همچنین تصریح کرد که فرد نصب‌کننده مسیریاب، بر اساس اطلاعات موجود، از کهنه‌سربازان آمریکایی است و مقام‌های فدرال گمان نمی‌کنند که هنگام نصب تجهیزات، کسی قصد خرابکاری یا اقدام مخرب داشته باشد. با وجود رفع محدودیت جمعه ۲۲ آبان که برای نزدیک به پنج ساعت تمام پروازها را متوقف کرده بود، شرکت‌های هواپیمایی همچنان برای بازگرداندن پروازها به برنامه عادی تلاش می‌کنند.

تأثیرات مالی و واکنش‌های سیاسی به بحران

این اختلال مجدد نقاط ضعف شبکه کنترل ترافیک هوایی آمریکا را برجسته کرد، از جمله استفاده از فناوری فرسوده و کمبود چند هزار نیروی کنترل ترافیک هوایی. شاند Duffy اعلام کرد که مسیریاب‌های دچار مشکل در سال ۲۰۰۱ خریداری شده و تا سال ۲۰۰۶ از رده خارج محسوب می‌شدند. او از جمعه خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی شد که رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از درخواست قبلی اوست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در نخستین اظهارنظر علنی خود درباره این بحران، از کنگره خواست بودجه بیشتری تصویب کند و تأکید داشت که این کار باید یک‌باره انجام شود. در مقابل، ریک لارسن و آندره کارسون، ارشدترین نمایندگان دموکرات در کمیته حمل‌ونقل، اعلام کردند حدود ۱۱ میلیارد دلار از بودجه مصوب سال ۲۰۲۵ هنوز هزینه نشده و نیاز به منابع بیشتر را متوقف کردند.

تحولات نظامی در یمن و عقب‌نشینی متحدان عربستان

در موازی با بحران هوانوردی، نیروهای متحد عربستان سعودی در یمن یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کردند که مواضع خود را در فرودگاه ذُباب و منطقه باب‌المندب در غرب استان تعز ترک می‌کنند. این نیروها مقر دولت قانونی یمن در استان‌های همجوار را اعلام کرده و تقویت خطوط مقدم و مقابله با تهدیدهای موجود را از دلایل این تصمیم برشمردند.

سلطه حوثی‌ها بر منطقه مشرف به تنگه استراتژیک باب‌المندب، اهرم فشار تازه‌ای بر کشتیرانی جهانی ایجاد کرده است. این تنگه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان است که بخش مهمی از محموله‌های آسیا به اروپا از طریق آن و سپس کانال سوئز مصر عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حوثی‌ها در سوی دیگر شبه‌جزیره عربستان، توانایی ایجاد اختلال هم‌زمان در این دو گذرگاه را برای محدود کردن دسترسی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به مسیرهای صادراتی افزایش داده است.