پادکست «در عمق» به بررسی اختلافات و شکاف‌های عمیق میان موساد، شاباک و آمان، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، پس از عملیات طوفان الاقصی می‌پردازد. این پادکست هفت پرونده کلیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد که اختلافات در حوزه‌های مختلفی از جمله ارزیابی اطلاعات، مدیریت جنگ و روابط با نخست‌وزیری را نشان می‌دهد.

در یکصد و سی و نهمین شماره پادکست «در عمق»، به بررسی عمیق اختلافات و شکاف‌های موجود میان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل ، یعنی موساد ، شاباک و آمان پرداخته می‌شود. این پادکست که در تاریخ سه شنبه 25 شهریور 1404 ضبط و منتشر شد، به بررسی هفت پرونده کلیدی که پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر 2023، تنش‌ها و اختلافات جدی‌ای را میان این سه نهاد ایجاد کرد، می‌پردازد.

این عملیات، که یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اطلاعاتی اسرائیل محسوب می‌شود، موجب شد تا مسئولیت‌ها و رویکردهای هر یک از این سازمان‌ها زیر سوال برود و اختلافات عمیقی در حوزه‌های مختلف، از جمله ارزیابی اطلاعات، مدیریت جنگ، و حتی ارتباط با نخست‌وزیری، شکل بگیرد.\پرونده اول، که خود ماجرای هفتم اکتبر را شامل می‌شود، نمایانگر اختلاف نظر در خصوص مسئولیت پیش‌بینی و جلوگیری از حمله حماس بود. موساد، به عنوان سرویس اطلاعات خارجی، مسئولیت چندانی در این زمینه نداشت، اما شاباک (سرویس امنیت داخلی) و آمان (اداره اطلاعات نظامی) به دلیل عدم توانایی در شناسایی نشانه‌های حمله، مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. این امر منجر به استعفای رؤسای وقت این دو سازمان شد. پرونده دوم، به مدیریت مسئله اسیران اسرائیلی در غزه و رویکردهای مختلف در قبال مذاکرات مربوط می‌شد. موساد و شاباک تمایل بیشتری به راه‌حل‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافق برای آزادی اسرا داشتند، در حالی که اختلافات بر سر این موضوع نیز مشهود بود. پرونده سوم، جنجال «قطرگیت» را در پی داشت که به دریافت پول از یک شرکت قطری توسط نزدیکان نخست‌وزیر اسرائیل مربوط می‌شد. شاباک خواستار پیگیری قضایی این موضوع شد، اما این اقدام با مخالفت نخست‌وزیر روبرو و منجر به برکناری رئیس شاباک گردید، که البته دیوان عالی این برکناری را موقتاً لغو کرد، اما در نهایت استعفا داده شد و فردی با گرایشات مذهبی تندرو جایگزین او گردید. این انتصاب، با مخالفت گسترده بدنه امنیتی مواجه شد، که آن را تلاشی برای کنترل نهادهای امنیتی از سوی نخست‌وزیری تلقی می‌کردند. همچنین، پرونده چهارم، به مسئله گذرگاه فیلادلفیا در مرز مصر و غزه مربوط می‌شد، که در آن شاباک موافق اشغال این گذرگاه بود، در حالی که موساد و آمان با این اقدام مخالفت کرده و آن را موجب تنش‌های دیپلماتیک با مصر می‌دانستند.\پرونده پنجم، به درگیری در جبهه شمالی با حزب‌الله لبنان و اختلافات در مورد استراتژی نظامی مربوط می‌شد. آمان خواستار حمله گسترده و پیشدستانه بود، در حالی که موساد معتقد به محدود کردن درگیری و جلوگیری از گسترش جنگ بود. پرونده ششم، به حمله به کنسولگری ایران در دمشق اشاره دارد. آمان، پیش‌بینی کرده بود که ایران واکنشی نشان نخواهد داد، اما پاسخ موشکی ایران نشان از اشتباه در ارزیابی اطلاعاتی داد. این اشتباه به استعفای رئیس آمان انجامید. پرونده هفتم، به عملیات هوایی برای ترور رهبران حماس در دوحه مربوط می‌شود، که موساد با آن مخالف بود، اما آمان توصیه به اجرای آن کرد و این عملیات با شکست مواجه شد. این اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی‌ها و اولویت‌بندی‌ها، نشان‌دهنده تضعیف همکاری و هماهنگی میان نهادهای امنیتی اسرائیل است و می‌تواند پیامدهایی جدی برای آینده امنیت و حاکمیت این رژیم داشته باشد. در پایان پادکست، به پیام جدید القسام و اظهارات معاون عراقچی در مورد تحریم‌های شورای امنیت نیز اشاره می‌شود، که به ترتیب، به مسائل مربوط به اسرا و سیاست‌های خارجی مرتبط هستند





