Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

اختلال سامانه‌های چهار بانک دولتی ناشی از حمله سایبری محدود؛ بدون نشت اطلاعات مشتریان

اقتصاد/مالی News

اختلال سامانه‌های چهار بانک دولتی ناشی از حمله سایبری محدود؛ بدون نشت اطلاعات مشتریان
حمله سایبریاختلال بانکیامنیت اطلاعات
📆6/13/2026 9:21 PM
📰EtemadOnline
121 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 59%

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که اختلالات فنی در بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به‌دلیل حمله سایبری محدود رخ داده؛ اقدامات پیشگیرانه انجام شد و هیچ‌گونه نفوذ یا نشت اطلاعات مشتریان صورت نگرفته است.

شورای هماهنگی بانک‌ها امروز صبح، سررسید اختلالات فناورانه در سامانه‌های چهار بانک دولتی - بانک ملی ، بانک صادرات ، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات - را اعلام کرد.

بر پایه بررسی‌های فنی، این قطع‌وضعیت ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده که در مرحله اولیه به‌سرعت توسط تیم‌های امنیتی کشف شد و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای محافظت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی به‌کار گرفته گردید. خوشبختانه هیچ دسترسی غیرمجاز یا نشت اطلاعاتی رخ نداده و تمام اطلاعات حساس همچون شماره حساب، رمز عبور و جزئیات تراکنش‌ها در امان مانده‌اند.

کارشناسان فنی پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، به‌سرعت به مرکز کنترل نفوذ پیوسته و با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته‌رمزنگاری و فایروال‌های چندلایه، تهدید را محصور کردند. در این میان، تیم‌های عارضه‌یابی و بازیابی سامانه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول بررسی دقیق لاگ‌ها، بازسازی سرویس‌های تحت تاثیر و بازگشت به حالت عادی هستند.

در بیانیه رسمی شورا، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، آقای علیرضا قیطاسی، از مشتریان گرامی به‌دلیل بروز این اختلال موقت عذرخواهی کرد و خاطرنشان کرد که تمام واحدهای عملیاتی، پشتیبانی و فنی مرتبط با این بانک‌ها در هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی و مرکز امنیت اطلاعات کشور در حال اجرای برنامه‌های اضطراری برای رفع مشکلات می‌باشند. بر اساس برنامه ریزی جدید، هر پذیرنده‌ای که در این چهار بانک حساب دارد و حساب پشتیبان معرفی نموده، وجوه معلق به‌سرعت به حساب پشتیبان واریز خواهد شد تا از تأخیرهای احتمالی در پرداخت‌ها جلوگیری شود.

همچنین، اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی از طریق درگاه‌های رسمی بانک‌ها، پیامک و وب‌سایت‌های رسمی منتشر می‌شود و مشتریان تقاضا شده‌اند که تنها به این منابع رسمی اعتماد کنند و از شایعات و خبرهای غیرمستند دوری نمایند. در ادامه جزئیات فنی نشان می‌دهد که حمله سایبری محدود به‌صورت یک حمله توزیع شدهٔ انکار سرویس (DDoS) و تلاش برای نفوذ به لایهٔ برنامه‌نویسی سامانه‌های اینترنتی بانک‌ها صورت گرفته است.

این حمله به‌سرعت توسط سامانهٔ مانیتورینگ تهدیدهای سایبری شناسایی شد و فیلتر شد و همچنان زیرساخت‌های اصلی از جمله دیتاسنترهای مرکزی و شبکهٔ انتقال داده تحت کنترل کامل هستند. تیم‌های فنی بر پایهٔ چارچوب‌های بین‌المللی ISO 27001 و NIST 800‑53، اقدامات اصلاحی شامل به‌روزرسانی 패چ‌های امنیتی، تقویت سیاست‌های دسترسی و افزایش نظارت لحظه‌ای را پیاده‌سازی کرده‌اند. با توجه به سخت‌گیری‌های اجرایی، انتظار می‌رود که خدمات الکترونیکی نظیر همراه‌بانک، اینترنت بانک و سیستم‌های POS در کوتاه‌ترین زمان به‌طور کامل بازگردند.

این حادثه بار دیگر ضرورت سرمایه‌گذاری مستمر در امنیت سایبری زیرساخت‌های مالی کشور و زیرساخت‌های حیاتی ملی را نشان می‌دهد؛ در این راستا، بانک‌ها متعهد به ارتقای سامانه‌های حفاظتی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده می‌باشند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

حمله سایبری اختلال بانکی امنیت اطلاعات بانک ملی بانک صادرات

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-14 00:22:16