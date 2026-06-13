شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که اختلالات فنی در بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بهدلیل حمله سایبری محدود رخ داده؛ اقدامات پیشگیرانه انجام شد و هیچگونه نفوذ یا نشت اطلاعات مشتریان صورت نگرفته است.
شورای هماهنگی بانکها امروز صبح، سررسید اختلالات فناورانه در سامانههای چهار بانک دولتی - بانک ملی ، بانک صادرات ، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات - را اعلام کرد.
بر پایه بررسیهای فنی، این قطعوضعیت ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده که در مرحله اولیه بهسرعت توسط تیمهای امنیتی کشف شد و اقدامات پیشگیرانهای برای محافظت از دادههای مشتریان و زیرساختهای بانکی بهکار گرفته گردید. خوشبختانه هیچ دسترسی غیرمجاز یا نشت اطلاعاتی رخ نداده و تمام اطلاعات حساس همچون شماره حساب، رمز عبور و جزئیات تراکنشها در امان ماندهاند.
کارشناسان فنی پس از شناسایی نشانههای غیرعادی، بهسرعت به مرکز کنترل نفوذ پیوسته و با بهکارگیری ابزارهای پیشرفتهرمزنگاری و فایروالهای چندلایه، تهدید را محصور کردند. در این میان، تیمهای عارضهیابی و بازیابی سامانهها بهصورت ۲۴ ساعته مشغول بررسی دقیق لاگها، بازسازی سرویسهای تحت تاثیر و بازگشت به حالت عادی هستند.
در بیانیه رسمی شورا، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی، آقای علیرضا قیطاسی، از مشتریان گرامی بهدلیل بروز این اختلال موقت عذرخواهی کرد و خاطرنشان کرد که تمام واحدهای عملیاتی، پشتیبانی و فنی مرتبط با این بانکها در هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی و مرکز امنیت اطلاعات کشور در حال اجرای برنامههای اضطراری برای رفع مشکلات میباشند. بر اساس برنامه ریزی جدید، هر پذیرندهای که در این چهار بانک حساب دارد و حساب پشتیبان معرفی نموده، وجوه معلق بهسرعت به حساب پشتیبان واریز خواهد شد تا از تأخیرهای احتمالی در پرداختها جلوگیری شود.
همچنین، اطلاعرسانیهای تکمیلی از طریق درگاههای رسمی بانکها، پیامک و وبسایتهای رسمی منتشر میشود و مشتریان تقاضا شدهاند که تنها به این منابع رسمی اعتماد کنند و از شایعات و خبرهای غیرمستند دوری نمایند. در ادامه جزئیات فنی نشان میدهد که حمله سایبری محدود بهصورت یک حمله توزیع شدهٔ انکار سرویس (DDoS) و تلاش برای نفوذ به لایهٔ برنامهنویسی سامانههای اینترنتی بانکها صورت گرفته است.
این حمله بهسرعت توسط سامانهٔ مانیتورینگ تهدیدهای سایبری شناسایی شد و فیلتر شد و همچنان زیرساختهای اصلی از جمله دیتاسنترهای مرکزی و شبکهٔ انتقال داده تحت کنترل کامل هستند. تیمهای فنی بر پایهٔ چارچوبهای بینالمللی ISO 27001 و NIST 800‑53، اقدامات اصلاحی شامل بهروزرسانی 패چهای امنیتی، تقویت سیاستهای دسترسی و افزایش نظارت لحظهای را پیادهسازی کردهاند. با توجه به سختگیریهای اجرایی، انتظار میرود که خدمات الکترونیکی نظیر همراهبانک، اینترنت بانک و سیستمهای POS در کوتاهترین زمان بهطور کامل بازگردند.
این حادثه بار دیگر ضرورت سرمایهگذاری مستمر در امنیت سایبری زیرساختهای مالی کشور و زیرساختهای حیاتی ملی را نشان میدهد؛ در این راستا، بانکها متعهد به ارتقای سامانههای حفاظتی و برگزاری دورههای آموزشی برای پرسنل جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده میباشند
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