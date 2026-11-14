اختلال گسترده پروازهای آمریکا پس از دستور فدرال و تاخیرهای مداوم

اداره هوانوردی فدرال آمریکا با لغو دستور توقف پروازها، با تاخیرهای طولانی و لغو هزاران پرواز در فرودگاه‌های داخلی روبرو است. بازگشت به روتین عادی زمان‌بر خواهد بود.

علیرغم لغو رسمی دستور توقف سراسری پروازها در ایالات متحده توسط اداره هوانوردی فدرال، مسافران ورودی و خروجی در صبح روز شنبه همچنان با تاخیرهای گسترده و لغو انبوه پروازها مواجه هستند. این وضعیت بحرانی که پس از بروز اختلال ناگهانی در شبکه مخابراتی روز جمعه ایجاد شد، نشان‌دهنده پیچیدگی فرآیند بازگشت به نرمال عملیاتی در سیستم حمل‌ونقل هوایی بزرگ جهان است و صبر مسافران را به چالش کشیده است.

جزئیات فنی و مکانیسم اختلال و بازیابی

اداره هوانوردی فدرال آمریکا پس از اعلام لغو دستور توقف موقت، تأیید کرد که آزمایش‌های دقیق و جامعی را بر روی سامانه‌های خود انجام داده تا از پایداری کامل و اطمینان‌پذیری عملیات پروازی اطمینان حاصل کند. این نهاد در بیانیه رسمی خود خواستار تماس مسافران با شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت آخرین وضعیت پروازهایشان شد تا از خطای اطلاعاتی جلوگیری شود. این آزمایش‌ها برای اطمینان از عدم تکرار اختلالات مخابراتی حیاتی بوده است.

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نقشه تعاملی سایت فلایت‌رادار۲۴ نشان می‌دهد که مشکلات زیرساختی و عملیاتی هنوز در بسیاری از فرودگاه‌های سراسر آمریکا پابرجاست. داده‌های سایت فلایت‌اویر حاکی از آن است که در روز جمعه بیش از هشت هزار و هشتصد و شصت پرواز به مقصد یا مبدأ آمریکا لغو شده بودند. این آمار تا صبح روز شنبه با اضافه شدن دو هزار و ششصد و پنجاه پرواز لغو دیگر، مجموع کُل پروازهای متوقف شده در دو روز را به بیش از یازده هزار و پانصد مورد رسانده است.

نظرات مقامات و مواضع ذی‌نفعان در بحران

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده، صراحتاً علت اصلی این توقف گسترده را فرسودگی شدید و نقص در سامانه کنترل ترافیک هوایی این کشور دانسته است. او با هشدار به خبرنگاران اعلام کرد که بازگشت عملیات پروازی به وضعیت عادی یک فرآیند سریع نخواهد بود و زمان‌بر خواهد بود. آقای دافی تأکید کرد که بازگشایی حریم هوایی در ساعت بیست و پانزده دقیقه به وقت شرق در شب گذشته، به معنای انجام تمامی پروازها نیست.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا توضیح داد که ادامه پروازها به عوامل متعددی از جمله در دسترس بودن نیروی انسانی شامل خلبانان و مهمانداران بستگی دارد. او افزود که با وجود تلاش برای انجام پروازهای بیشتر در شب گذشته، رفع پیامدهای این اتفاق مدتی زمان خواهد برد. شرکت‌های هواپیمایی بزرگ شامل یونایتد ایرلاینز، دلتا و امریکن ایرلاینز اعلام کرده‌اند که عملیات خود را از سر گرفته‌اند. امریکن ایرلاینز در بیانیه‌ای شامگاه جمعه متعهد شد که تمام تلاش خود را برای انجام پروازهای باقی‌مانده و فراهم‌سازی شرایط برای بازگشت سریع‌تر به روال عادی به کار گیرد.

تأثیرات عملی و گام‌های بعدی در بازگشت به روتین

مسافران در فرودگاه بین‌المللی دالاس فورت ورث واقع در ایالت تگزاس، روز جمعه سیزدهم نوامبر دو هزار و بیست و شش میلادی نمونه‌ای بارز از این وضعیت بحرانی و انتظار طولانی بودند. این فرودگاه بزرگ یکی از مراکز اصلی تجمع اختلالات محسوب می‌شود که نشان‌دهنده عمق نارضایتی و بی‌نظمی ایجاد شده در سفرهای هوایی است. فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی در ساعات اولیه صبح شنبه همچنان پابرجاست و مسافران با چالش‌های جدی در برنامه‌ریزی سفرهای خود روبرو هستند.

بررسی‌های میدانی و داده‌های لحظه‌ای نشان می‌دهد که سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی نیازمند بازبینی اساسی و سرمایه‌گذاری فوری برای جلوگیری از تکرار چنین اختلالاتی هستند. مقامات فدرال وعده داده‌اند که با همکاری تنگاتنگ با شرکت‌های هواپیمایی، اولویت‌بندی پروازها بر اساس ضرورت و در دسترس بودن خدمه انجام خواهد شد. انتظار می‌رود که فرآیند تثبیت کامل شبکه پروازی و کاهش صف‌های انتظار در فرودگاه‌های کلیدی طی روزهای آینده با سرعتی کنترل‌شده ادامه یابد.