محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در اظهارات تازه خود خواستار حذف «اصحاب برجام» از تیم مذاکرهکننده شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اختلافات داخلی در ایران ممکن است بر روند مذاکرات با آمریکا تأثیر بگذارد. تحلیلگران معتقدند که عوامل خارجی و سیاستهای آمریکا نیز نقش اساسی در تعیین نتیجه نهایی دارند.
محمود نبویان ، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به اسلامآباد سفر کرده بود، با اظهارات تازه خود بار دیگر خبرساز شده است.
آقای نبویان در خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که لازم است «اصحاب» توافق برجام، که به گفته او «ذلتبار» است، از تیم مذاکرهکننده حذف شوند. او معتقد است که مذاکرات با آمریکا در این لحظه واقعی نیست و صرفا «به هدف فریب» صورت میگیرد.
این نماینده مجلس همچنین افزود که حتی اگر مذاکرات واقعی باشد، دو عامل اصلی مانع از دستیابی به نتیجه خواهد شد: اول، «بدعهدی» آمریکا و دوم، حضور «اصحاب برجام» در تیم مذاکرهکنندگان. عالیترین مقام مرتبط با برجام در تیم کنونی مذاکرهکنندگان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان است.
حسامالدین آشنا، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی، در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افرادی چون نبویان حق دارند سخن بگویند، ولو سخنانی تلخ و تند؛ ای کاش دیگران هم حق داشتهباشند از خود دفاع کنند و این افراد و عملکردشان را نقد نمایند. یا شاید بهتر باشد دعواهای سیاست داخلی را به خیابان و میدان نکشانیم.
» این اختلافات سیاسی در داخل ایران، آیا مانع دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق خواهد شد؟ در این زمینه، مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس، ارزیابی خود را ارائه میدهد. نجفی معتقد است که چنین اختلافات داخلی ممکن است بر روند مذاکرات تأثیر بگذارد، اما به نظر او، عوامل خارجی و سیاستهای آمریکا نیز نقش اساسی در تعیین نتیجه نهایی دارند.
او میگوید: «اگرچه اختلافات داخلی میتواند فشار بر تیم مذاکرهکننده را افزایش دهد، اما در نهایت، تصمیمگیریهای آمریکا و شرایط منطقهای بیشتر بر نتیجه مذاکرات تأثیر خواهند گذاشت. » در همین راستا، برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر تیم مذاکرهکننده نتواند به یک توافق پایدار دست یابد، ممکن است به تدریج با فشارهای سیاسی داخلی و خارجی مواجه شود.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این اختلافات به اندازهای شدید است که مذاکرات را به طور کامل به خطر بیندازد یا خیر. در این شرایط، توجه به دیدگاههای مختلف و تحلیلهای دقیق میتواند به درک بهتر از روند مذاکرات کمک کند
