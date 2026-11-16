گزارش اختلال گسترده در بانک‌های جی‌پی مورگان چیس و آف آمریکا و تایید توافق اتریش برای انتقال پناهجویان به رواندا در سال ۲۰۲۷

هزاران مشتری چندین بانک بزرگ آمریکایی از جمله جی‌پی مورگان چیس ، بانک آف آمریکا و ولس‌فارگو دوشنبه با اختلال جدی در دسترسی به خدمات بانکی آنلاین مواجه شدند. وب‌سایت پایش اختلالات اینترنتی "داون‌دتکتور" گزارش داد که بیش از ۳۳۰۰ گزارش اختلال مربوط به بانک چیس ثبت شده است. گزارش‌های اختلال چیس از حدود ساعت ۹:۴۸ صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد و شمار این موارد تا ساعت ۱:۱۸ بعدازظهر به بیش از چهار هزار مورد رسید.

جزئیات فنی اختلال در خدمات بانکی

مشتریان بانک‌های مذکور از مشکلات متعددی از جمله ناتوانی در ورود به حساب‌های بانکی، عدم نمایش موجودی و تراکنش‌ها و اختلال در فرآیند انتقال وجه شکایت داشته‌اند. شرکت فناوری مالی پلید در صفحه رسمی وضعیت خدمات خود اعلام کرد که ارتباطاتش با بانک چیس دچار اختلال شده و این مشکل کانال‌های ارتباطی و درخواست‌های ای‌پی‌آی را تحت تاثیر قرار داده است. بانک چیس بروز این مشکل را تایید کرده و اعلام نمود که برای رفع اختلال تلاش می‌کند.

Also read چراغ‌های کریسمس در لندن روشن شد اما نگاه‌ها به صفحه گوشی خیره ماند

تاثیر بر سایر بانک‌ها و پیمانکاران

علاوه بر بانک چیس، حدود ۸۰۰ گزارش اختلال مربوط به بانک آف آمریکا و ولس‌فارگو نیز ثبت گردید. سان‌فرانسیسکو کرونیکل از ثبت گزارش‌های مشابه درباره یو‌اس بانک خبر داد اما گستردگی آن روشن نیست. دولت اتریش دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات با رواندا باید به‌سرعت پیش برود تا نخستین گروه از پناهجویان رد شده در سال ۲۰۲۷ منتقل شوند.

توافق اتریش و دانمارک با رواندا

کریستیان اشتوکر صدراعظم اتریش و مته فردریکسن نخست‌وزیر دانمارک در نشستی خبری در وین درباره این طرح توضیح دادند. دولت‌های پنج کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این طرح به کاهش مهاجرت غیرقانونی و مقابله با قاچاق انسان کمک می‌کند. گاردین گزارش داد مقام‌های اروپایی امیدوارند در مرحله آزمایشی حدود ۱۰۰ نفر را از اوایل سال ۲۰۲۷ به رواندا منتقل کنند.

مخالفت‌های حقوق بشری و مسائل حقوقی

ملیسا کامارا نماینده سبزها در پارلمان اروپا طرح انتقال پناهجویان به رواندا را "توافقی شرم‌آور" خواند. کلمنتین دو مونژوا از دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد پرداخت پول به دولت رواندا به تامین مالی حکومتی کمک می‌کند که مسئول نقض حقوق بشر است. دولت رواندا با اتهام سرکوب مخالفان در جمهوری دموکراتیک کنگرو روبه‌رو است.