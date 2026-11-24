گزارش‌های جدید نشان می‌دهد اختلاف نظر عمیقی میان مقامات اسرائیلی و آمریکا بر سر حمله به ایران و هدف‌های آن وجود دارد.

هم‌زمان با تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای درگیر کردن ایالات متحده در دور جدیدی از تنش‌ها با ایران ، موضوعات مربوط به برنامه شیمیایی تهران و احتمال ترور مقامات ارشد این کشور، به کانونی از اختلاف نظر در محافل امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. این شکاف دیدگاهی، تصمیم‌گیری‌های راهبردی را برای تل‌آویو و واشنگتن پیچیده‌تر کرده است.

ادعای برنامه شیمیایی و واکنش‌های امنیتی

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تصمیم به بازگشت به جنگ علیه ایران را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گره زده است. کاتس مدعی شد که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای احتمال انجام حمله آماده می‌شوند و ادعای وجود برنامه‌ای در ایران برای توسعه سلاح شیمیایی را تأیید کرد.

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وزیر جنگ اسرائیل افزود که تل‌آویو و واشنگتن مدتی است از این موضوع آگاه هستند، اما ایران هنوز به توانایی حمله شیمیایی عملی دست نیافته است. با این حال، برآورد زمان مورد نیاز ایران برای دستیابی به این قابلیت، به یکی از محورهای اصلی اختلاف در محافل امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.

تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی و گافمن

شبکه تلویزیونی "کان" اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برنامه ادعایی ایران برای توسعه سلاح شیمیایی به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد. به گفته این منابع، سازمان اطلاعاتی موساد در جریان عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸، از باز کردن محفظه‌ای که حاوی اسناد مرتبط با برنامه شیمیایی دانسته می‌شد، خودداری کرده بود.

منابع مذکر برآورد کرده‌اند که ایران برای دستیابی به توان شلیک موشک‌های مجهز به کلاهک شیمیایی، به چند سال زمان نیاز دارد. این تأخیر زمانی و همچنین تردیدهای واشنگتن درباره دستاوردهای احتمالی یک جنگ تازه، فرآیند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است.

شکاف داخلی در کابینه امنیتی اسرائیل

در حالی که بنیامین نتانیاهو و رومن گافمن، رئیس موساد، خواهان حمله زودهنگام به ایران هستند و معتقدند هرچه زمان بگذرد مقابله با توانمندی‌های ایران دشوارتر می‌شود، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، تهدید فعلی را به اندازه‌ای نمی‌داند که حمله فوری را توجیه کند. این اختلاف نظر حتی در داخل موساد نیز وجود دارد.

فرماندهان ارتش ترجیح می‌دهند هرگونه عملیات نظامی با هماهنگی نزدیک آمریکا انجام شود، هرچند ادامه فشارهای نتانیاهو ممکن است اسرائیل را به سمت اقدام یک‌جانبه سوق دهد. گادی آیزنکوت، رهبر حزب "یاشار"، نیز در این باره گفت که در شرایط کنونی تهدید مستقیمی نمی‌بیند که اقدام پیش از تشکیل دولت جدید را ضروری کند.

واکنش‌های واشنگتن و سناریوهای سیاسی

در واشنگتن، بحث اصلی بر سر تأثیر حمله نظامی بر فشارهای کنونی علیه ایران است. برخی مشاوران ترامپ معتقدند آثار محاصره اقتصادی ادامه این سیاست را توجیه می‌کند، در حالی که گروهی دیگر پیشنهاد اسرائیل برای اجرای یک عملیات مشترک و کوتاه‌مدت را هم‌زمان با ادامه میانجی‌گری قطر بررسی می‌کنند.

همچنین، گزینه ترور مقامات ارشد ایران در دولت ترامپ مورد بررسی قرار گرفته است. موافقان این گزینه معتقدند حذف این افراد ممکن است رهبران ایران را به پذیرش توافق وادار کند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که چنین اقدامی می‌تواند انسجام داخلی ایران را تقویت و اعتبار واشنگتن را در مذاکرات آینده از بین ببرد.