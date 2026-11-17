شبکه ان‌اس‌ای نت از کار افتاد. بررسی علل قطع ارتباطات محرمانه NSA و تداوم هشدارهای فرانسه و آمریکا علیه حملات سایبری سپاه پاسداران.

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده است که شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا با نام ان‌اس‌ای نت دچار اختلال گسترده شده و از دسترس خارج شده است. این شبکه داخلی که توسط کارکنان این نهاد اطلاعاتی برای تبادل داده‌های طبقه‌بندی‌شده استفاده می‌شود، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات فنی اختلال و واکنش‌های سازمانی

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان به نقل از شش منبع آگاه، قطع ارتباط در ان‌اس‌ای نت منجر به تغییرات فوری در شیوه‌های کاری کارکنان سازمان امنیت ملی آمریکا شده است. این نهاد اطلاعاتی حیاتی برنامه حضور پرسنل در محل کار را تغییر داده و ورود کارکنان را به صورت نوبتی و محدود تنظیم کرده است تا از بروز خطرات امنیتی بیشتر جلوگیری کند.

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هنوز مشخص نیست که این اختلال دقیقاً از چه تاریخی آغاز شده و چه بخش‌هایی از عملیات‌های اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان امنیت ملی آمریکا در حال بررسی علت اصلی و دامنه این اختلال است و زمان دقیق برطرف شدن مشکل هنوز اعلام نشده است.

تداوم فعالیت‌ها و وضعیت دسترسی به داده‌ها

علی‌رغم قطع شدن شبکه ارتباطی داخلی، مقامات کنونی و پیشین آمریکایی تأیید کرده‌اند که این اختلال مانع از انتقال اطلاعات فوری به دونالد ترامپ نخواهد شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر آسیایی خود با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به سر می‌برد و نیاز به ارتباطات امن دارد.

سازمان امنیت ملی آمریکا یکی از مهم‌ترین نهادهای اطلاعاتی این کشور است که مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات از ارتباطات الکترونیکی و حفاظت از سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی امنیت ملی را بر عهده دارد. این قطع ارتباط نشان‌دهنده چالش‌های فنی یا امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی این نهاد است.

زمینه حملات سایبری علیه منافع غرب

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که مقام‌های آمریکایی و اروپایی طی ماه‌های اخیر بارها درباره فعالیت‌های سایبری عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. دولت فرانسه روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که یک واحد سایبری وابسته به سپاه پاسداران مسئول حملات گسترده به سامانه‌های سرمایشی صدها فروشگاه مواد غذایی در این کشور بوده است.

این حملات که در مهرماه انجام شد، سامانه‌های کنترل دمای یخچال‌ها و سردخانه‌های حدود ۷۰۰ فروشگاه را مختل کرد و موجب فاسد شدن مواد غذایی و خسارات گسترده به فروشگاه‌ها شد. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با متهم کردن جمهوری اسلامی به دست داشتن در این عملیات، از احتمال اقدامات تلافی‌جویانه سایبری خبر داد.

دولت فرانسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و اعلام کرد که برای اعمال تحریم‌های اروپایی علیه عوامل این حملات تلاش خواهد کرد. مقام‌های فرانسوی این عملیات را به یک واحد سایبری مرتبط با سپاه پاسداران موسوم به شهید کاوه نسبت داده‌اند.

هشدارها و عدم ارتباط مستقیم در حادثه جدید

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ به حملاتی علیه سامانه حمل‌ونقل لس‌آنجلس، تأسیسات تصفیه آب آمریکا و کشتی‌های عازم ایالات متحده متهم شده‌اند. پلیس فدرال آمریکا نیز درباره فعالیت‌های مخرب سایبری علیه سامانه‌های سرمایشی صنعتی و زنجیره نگهداری مواد غذایی در کشورهای مختلف هشدار داده بود.

با وجود این سابقه طولانی و تداوم هشدارها، تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر ارتباط اختلال تازه در شبکه سازمان امنیت ملی آمریکا با جمهوری اسلامی یا هر عامل خارجی دیگری منتشر نشده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علت این اختلال هنوز ناشناخته است.