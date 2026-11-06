اختلال غیرعادی گردباد قطبی؛ هشدار برای سرمای شدید در شمال کره زمین

هواشناسان کاهش ناگهانی و زودهنگام گردباد قطبی را رصد می‌کنند. این پدیده ممکن است منجر به موج‌های سرمای شدید در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی در هفته‌های آینده شود.

هواشناسان جهانی نسبت به یک اختلال بی‌سابقه و بسیار زودهنگام در گردباد قطبی هشدار داده‌اند. این پدیده جوی می‌تواند خطر بروز دوره‌های سرمای شدید و کشنده را در سراسر نیم‌کره شمالی افزایش دهد. اگرچه تأثیر دقیق این اختلال بر زمستان پیش‌رو هنوز کاملاً نامشخص است، اما نشانه‌ها نشان می‌دهد که شرایط برای تغییرات آب‌وهوایی شدید فراهم است.

کاهش فشار جوی در قطب شمال

دانشمندان در حال پایش دقیق تضعیف غیرمعمول و زودهنگام گردباد قطبی هستند. این سامانه که به عنوان یک حلقه بزرگ از گردش هوای سرد و پرفشار در ارتفاعات بالای قطب شمال شناخته می‌شود، در حال حاضر با کاهش شدت روبرو است. این تضعیف می‌تواند احتمال سردتر شدن هوا در بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، آمریکای شمالی و آسیا را در هفته‌های آینده به طور محسوسی افزایش دهد. پدیده‌ای که معمولا در طول پاییز تقویت می‌شود و حدود ماه ژانویه به اوج خود می‌رسد، امسال نشانه‌های اختلال را از ماه نوامبر نشان داده است. این تحول یک اتفاق بی‌سابقه در سوابق مدرن هواشناسی محسوب می‌شود.

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نفوذ هوای سرد به عرض‌های جغرافیایی پایین

اختلال در این سامانه می‌تواند احتمال وقوع دوره‌های هوای سرد را در مناطق شمالی و مرکزی اروپا بیشتر کند. کشورهای تحت تأثیر بالقوه شامل بخش‌هایی از اسکاندیناوی، جزایر بریتانیا، آلمان و لهستان هستند. مکانیسم این پدیده به این صورت است که وقتی گردباد قطبی تضعیف شود یا از جای خود جابه‌جا شود، جریان جت در لایه‌های بالایی جو دچار اعوجاج می‌شود. این اعوجاج ممکن است اجازه دهد هوای سرد قطبی به عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر نفوذ کند و دما را در مناطق مسکونی به شدت کاهش دهد.

نقش عوامل آب‌وهوایی و ال‌نینیو

تاثیرات این پدیده ممکن است چند هفته طول بکشد تا به لایه‌های پایین‌تر جو برسد، جایی که سامانه‌های آب‌وهوایی شکل می‌گیرند. اثر نهایی آن به آرایش دقیق سامانه‌های پرفشار و کم‌فشار بستگی دارد. دانشمندان همچنین در حال بررسی اثر احتمالی ال‌نینیو نیرومندی هستند که در اقیانوس آرام در حال شکل‌گیری است. این پدیده اقیانوسی می‌تواند بر گردش جو تاثیر بگذارد و به بروز اختلال در گردباد قطبی کمک کند. تغییرات آب‌وهوایی نیز به عنوان یک عامل احتمالی موثر بر برخی فرایندهای جوی مطرح شده است.

پیش‌بینی‌های آینده و نظارت مستمر

علی‌رغم شواهد موجود، هنوز هیچ ارتباط مستقیمی بین تغییرات آب‌وهوایی و این اختلال استثنایی و بسیار زودهنگام برقرار نشده است. در حال حاضر، هواشناسان به رصد تحولات ادامه می‌دهند و انتظار می‌رود هفته‌های پیش‌رو تصویر روشن‌تری ارائه کنند. متخصصان منتظرند تا ببینند آیا این اختلال به تغییرات قابل‌توجه در هوای زمستانی سراسر نیم‌کره شمالی منجر خواهد شد یا خیر. این نظارت مستمر برای آمادگی بیشتر جوامع و کاهش خطرات انسانی و اقتصادی حیاتی است.