اختلال در خدمات بانکی چهار بانک دولتی ناشی از حمله سایبری محدود

身影 در صبح روز شنبه ۲۳ خرداد، بخشی از خدمات بانکی بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال مواجه شد. شورای هماهنگی بانکهای دولتی منشأ این اختلال را حمله سایبری محدود اعلام کرد و تأکید کرد هیچ دادهای از مشتریان نشت نیافته و زیرساختها تحت کنترل است.
به گزارش مشرق، از صبح روز شنبه ۲۳ خردادماه، بخشی از خدمات بانکی در چهار بانک ملی ، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال مواجه شد؛ موضوعی که در ساعات ابتدایی باعث سردرگمی برخی مشتریان و فعالان اقتصاد ی شد.
گزارشهای اولیه از اختلال در برخی سامانهها و خدمات غیرحضوری حکایت داشت و پیگیریها نشان میداد تیمهای فنی این بانکها از همان ساعات نخست در حال بررسی منشأ مشکل هستند. با گذشت چند ساعت، شورای هماهنگی بانکهای دولتی در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد منشأ این اختلال یک حمله سایبری محدود بوده است.
در این اطلاعیه تأکید شده که بلافاصله پس از شناسایی نشانههای غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای صیانت از دادههای مشتریان و زیرساختهای بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بررسیهای فنی انجامشده نشان میدهد این حمله سایبری تنها محدود به همین چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده است.
به گفته مسئولان بانکی، هیچ نشت اطلاعاتی گزارش نشده و در حال حاضر زیرساختهای مربوطه تحت کنترل کامل تیمهای فنی قرار دارد و عملیات ایمنسازی و بازیابی سامانهها ادامه دارد. در همین حال، برخی بانکهای درگیر این اختلال برای اطلاعرسانی به مشتریان خود اقدام به ارسال پیامک کردند. بانک ملی ایران در پیامی به مشتریان اعلام کرد در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساختهای مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویسهای این بانک با محدودیت موقت مواجه شده است.
در این پیام ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده که موضوع در حال بررسی از سوی مراجع و تیمهای فنی بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است. بانکهای تجارت و صادرات نیز با ارسال پیامکهایی با متن مشابه، از بروز اختلال فنی خبر داده و اعلام کردند مشکل ایجاد شده در دست بررسی و رفع است و از صبر و شکیبایی مشتریان قدردانی کردند.
در کنار تلاش برای بازگرداندن سامانهها به وضعیت پایدار، تصمیماتی نیز برای کاهش آثار این اختلال بر فعالیت کسبوکارها اتخاذ شد. بر اساس پیگیریهای انجامشده، مقرر شد وجوه پذیرندگانی که در این چهار بانک حساب دارند و پیشتر حساب پشتیبان معرفی کردهاند، از شنبه شب به حسابهای پشتیبان آنها واریز شود تا اختلال ایجادشده در روند تسویهها، فشار کمتری به کسبوکارها وارد کند.
مسئولان شبکه بانکی با تأکید بر اینکه حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان اولویت اصلی است، اعلام کردهاند پایش سامانهها و زیرساختهای مرتبط همچنان ادامه دارد و تلاش میشود خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگردد. همچنین از مشتریان خواسته شده اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی دنبال کنند
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