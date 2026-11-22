سامانه محاسبه وزن و تعادل دلتا ایرلاین در فرودگاه آتلانتا دچار نقص شد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا پروازها را یک ساعت تاخیر انداخت و راهکارهای دستی جایگزین شدند.

سامانه محاسبه‌گر خودکار وزن و تعادل در شرکت هواپیمایی دلتا ایرلاین با نقص فنی مواجه شد که تأثیر مستقیمی بر عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی هارتس‌فیلد جکسون آتلانتا گذاشت. این فرودگاه به عنوان بزرگ‌ترین قطب عملیاتی دلتا و یکی از پرترافیک‌ترین مراکز هوایی جهان، کانون اصلی این اختلال محسوب می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل فنی منجر به ایجاد تاخیرهای قابل توجه در جداول پروازی شده است.

جزئیات فنی نقص و عملکرد سیستم

این اختلال دقیقاً بر روی سامانه‌ای اثر گذاشت که مسئولیت محاسبه اتوماتیک وزن و تعادل هواپیما را بر عهده دارد. این سیستم حیاتی، وزن کل هواپیما را با در نظر گرفتن اجزای مختلف شامل بدنه، میزان سوخت، تعداد مسافران و بارهای آن‌ها محاسبه می‌کند. داده‌های استخراج شده از این فرآیند، به خلبانان اجازه می‌دهد تا مرکز ثقل دقیق هواپیما و توزیع متوازن وزن در محفظه بار را تعیین کنند. صحت این داده‌ها برای تضمین ایمنی پرواز و جلوگیری از خطرات جدی در حین پرواز ضروری است.

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واکنش دلتا و مداخله اداره هوانوردی فدرال

اداره هوانوردی فدرال آمریکا بلافاصله پس از شناسایی مشکل، دستور توقف و بررسی وضعیت را صادر کرد. بر اساس این اقدام، همه پروازهای داخلی شرکت دلتا تحت تأثیر این نقص قرار گرفتند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که پروازها حدود یک ساعت به تعویق افتاده‌اند. در پی این رخداد، شرکت هواپیمایی دلتا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تیم‌های فنی این شرکت از راه‌حل‌های دستی برای انجام ایمن پروازها استفاده می‌کنند تا زنجیره عملیات قطع نشود. این شرکت تأکید کرد که کار برای بازگرداندن سامانه خودکار به وضعیت عادی به طور جدی ادامه دارد و اولویت اصلی تضمین امنیت مسافران است.

بستر امنیتی و نگرانی‌های سایبری اخیر

این اتفاق در بستر موجی از اختلالات گسترده و خبرساز در حوزه فناوری در ایالات متحده رخ داده است. اخیراً موارد متعددی از زمین‌گیر شدن هواپیماها، قطع دسترسی به سرویس‌های ایمیل و کُند شدن شدید تراکنش‌های بانکی گزارش شده که بسیاری از آمریکایی‌ها را نسبت به امنیت زیرساخت‌های خود نگران کرده است. این نگرانی‌ها به ویژه پس از شایعات پیرامون حملات سایبری با محوریت هوش مصنوعی و وضعیت ناپایدار شبکه برق این کشور، اوج گرفته است. نوسانات در سیستم‌های حیاتی، افق‌های تازه‌ای از ترس را پیش روی جامعه و دولت ایالات متحده گذاشته است.

پیامدهای قانونی و بررسی‌های سیاسی

در پی بروز این اختلالات فنی در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، واکنش‌های سیاسی شدیدی نیز در کنگره نمایان شد. قانونگذاران از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار ارائه توضیحات فوری و شفاف از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شده‌اند. آن‌ها با ابراز نگرانی عمیق درباره احتمال دخالت عوامل مخرب خارجی و حملات سایبری سازمان‌یافته، بر ضرورت بررسی دقیق دلایل فنی تأکید دارند. این فشارها شامل بررسی‌هایی در مورد امنیت شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی و سامانه هوانوردی نیز می‌شود.