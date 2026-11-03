اختلال در اشتراک اطلاعات آمریکا درباره ایران و کندی کار کنگره

گزارش رویترز از توقف تبادل اطلاعات امنیتی آمریکا درباره ایران در دولت ترامپ و نگرانی کارشناسان از تصمیمات ناقص سیاسی‌مداران.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز و با استناد به اظهارات هشت مقام فعلی و پیشین آمریکایی، فرآیند اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارزیابی‌های امنیتی ایالات متحده درباره جمهوری اسلامی ایران و سایر تهدیدات جهانی در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با کندی مواجه شده است. این اختلالات منجر به توقف موقت تبادل داده‌ها در داخل دستگاه دولت فدرال و میان نهادها شده که نگرانی‌های جدی را درباره صحت تحلیل‌های سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.

نقش تولسی گبرد در تنش‌های داخلی اطلاعاتی

تولسی گبرد، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا، نقشی محوری در بروز این اختلافات داشته است. تنش‌های عمیق میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان سیا، زمینه‌ساز کاهش شدید همکاری‌های تحلیلی شد. اگرچه پس از استعفای گبرد در ماه ژوئن شدت این درگیری‌ها کمی کاهش یافت، اما ساختار شکسته بین دو نهاد همچنان پابرجا مانده و بر عملکرد کلی جامعه اطلاعاتی سایه افکنده است.

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توقف همکاری سیا و شورای ملی اطلاعات

یکی از پیامدهای مستقیم این تنش‌ها، توقف همکاری سیا در تهیه ارزیابی‌های مشترک با شورای ملی اطلاعات (NIC) بود که یک نهاد تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی محسوب می‌شود. این اقدام باعث کاهش چشمگیر تعداد گزارش‌هایی شد که دیدگاه‌های جامع جامعه اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی مانند ایران گردآوری کرده و در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دادند. اگرچه سیا در ماه‌های اخیر مشارکت در برخی از این ارزیابی‌ها را از سر گرفته، اما خلل ایجاد شده تأثیر خود را بر سرعت و دقت تحلیل‌ها باقی گذاشته است.

تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک بر جریان اطلاعات

این مشکلات زمانی رخ داد که دولت آمریکا در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه بود. همچنین، قانون‌گذاران آمریکایی و کارکنان دفاتر آن‌ها در روزهای پس از مداخله نظامی آمریکا در ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا در ژانویه ۲۰۲۶، برای مدتی کوتاه دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از دفتر گبرد را متوقف کردند. تیم گبرد در آن زمان قانون‌گذاران را به درز اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود که این اتهامات بر روند شفافیت اطلاعاتی تاثیر منفی گذاشت.

واکنش مقامات و نگرانی‌های آینده

لیز لیونز، سخنگوی سیا اعلام کرد که این سازمان به طور کامل در روند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش روزانه رئیس‌جمهوری که دفتر مدیر اطلاعات ملی مسئول آن است، مشارکت دارد. با این وجود، شماری از مقامات سابق در اندیشکده هوور دانشگاه استنفورد مشغول تدوین طرح‌هایی برای بازسازی جامعه اطلاعاتی آمریکا در دولت آینده هستند. بث سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، هشدار داد که سیاست‌گذاران به تصویری دقیق‌تر نیاز دارند اما آنچه دریافت می‌کنند کمتر از گذشته است.

عوامل ساختاری و ایدئولوژیک اختلالات

تحلیلگران معتقدند بی‌علاقگی دونالد ترامپ به اطلاعات ریشه در بی‌اعتمادی او به کسانی دارد که شخصا به او وفادار نباشند. جولیا کرلی، تحلیلگر پیشین سیا که سال گذشته اخراج شده است، بیان کرد کاخ سفید تحلیلگران را بی‌اثر کرده زیرا رئیس‌جمهور اطلاعاتی را که با خواسته‌هایش همخوانی ندارد، نشانه بی‌وفایی تلقی می‌کند. این وضعیت وخیم‌تر از آن است که صرفاً ناشی از کاهش بودجه باشد و نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در نحوه تعامل نهادهای امنیتی با واقعیت‌های میدانی است.