اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم ایران؛ ادعای ترامپ و رد آن از سوی تهران

ادعای دونالد ترامپ مبنی بر توافق ایران برای تحویل ذخایر اورانیوم غنیشده در ازای پایان جنگ، با رد قاطع تهران مواجه شد. این موضوع، آینده ذخایر اورانیوم ایران را به یکی از محورهای اصلی مذاکرات احتمالی تبدیل کرده است. این گزارش به بررسی جزئیات غنیسازی اورانیوم، سطوح مختلف غنای آن و کاربردهای نظامی و غیرنظامی آن میپردازد.
پس از اظهارات دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا، مبنی بر توافق ایران برای تحویل ذخایر اورانیوم غنیشده در ازای پایان جنگ، این موضوع به محور اصلی توجهات تبدیل شده است.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه ایران، بلافاصله این ادعا را رد کرد و آن را بیاساس خواند. در حالی که تلاشها برای از سرگیری مذاکرات صلح ادامه دارد، آینده ذخایر اورانیوم ایران به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد بحث مطرح است. اورانیوم، مادهای حیاتی در تولید انرژی هستهای و همچنین در ساخت سلاحهای هستهای، از دو ایزوتوپ اصلی تشکیل شده است: اورانیوم-۲۳۸ و اورانیوم-۲۳۵.
اورانیوم-۲۳۸ بخش اعظم اورانیوم طبیعی را تشکیل میدهد و برای ایجاد یک واکنش زنجیرهای پایدار هستهای مناسب نیست. در مقابل، اورانیوم-۲۳۵، که تنها حدود ۰.۷ درصد از اورانیوم طبیعی را تشکیل میدهد، به راحتی شکافته شده و انرژی آزاد میکند. فرایند غنیسازی اورانیوم شامل تبدیل آن به گاز و سپس عبور از سانتریفیوژها است.
در این فرایند، ایزوتوپهای سنگینتر (اورانیوم-۲۳۸) به سمت بیرون و ایزوتوپهای سبکتر (اورانیوم-۲۳۵) به سمت مرکز سانتریفیوژها حرکت میکنند و در نتیجه، اورانیوم-۲۳۵ از اورانیوم-۲۳۸ جدا میشود. اورانیوم با غنای پایین (۳ تا ۵ درصد اورانیوم-۲۳۵) برای سوخت نیروگاههای هستهای استفاده میشود، در حالی که اورانیوم با غنای بالا (۲۰ درصد یا بیشتر) در راکتورهای تحقیقاتی و برای مصارف نظامی (تا ۹۰ درصد) کاربرد دارد.
تفاوت اصلی در استفاده غیرنظامی و نظامی اورانیوم در میزان غنیسازی و کنترل واکنش هستهای است. در نیروگاهها، واکنش به صورت کنترلشده و تدریجی انجام میشود، در حالی که در سلاحهای هستهای، هدف ایجاد یک واکنش سریع و انفجاری است. بر اساس توافق سال ۲۰۱۵، ایران مجاز به غنیسازی اورانیوم تا سقف ۳.۶۷ درصد و نگهداری حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم ذخیره بود. این توافق همچنین محدودیتهایی را بر تعداد سانتریفیوژها و غنیسازی در تاسیسات فردو اعمال میکرد.
افزایش سطح غنیسازی، اورانیوم را به تولید سلاح هستهای نزدیکتر میکند. غنیسازی تا ۲۰ درصد یک نقطه عطف مهم محسوب میشود، زیرا بخش عمده تلاشهای فنی برای تولید مواد با درجه تسلیحاتی در این مرحله انجام شده است. بر اساس گزارشهای اخیر، ایران در حال حاضر حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، ۱۰۰۰ کیلوگرم با غنای ۲۰ درصد و ۸۵۰۰ کیلوگرم با غنای ۳.۶ درصد در اختیار دارد.
این میزان اورانیوم با غنای بالا میتواند به سرعت به آستانه ۹۰ درصد، یعنی سطح مورد نیاز برای سلاح هستهای، رسانده شود. ایران پیشنهاد توقف ۲۰ ساله غنیسازی را رد کرده و پیشنهاد توقف ۵ ساله را مطرح کرده است. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که این میزان مواد، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت ۱۰ بمب هستهای کافی خواهد بود.
ایران تاکید دارد که برنامه هستهایاش صلحآمیز است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز تاکنون شواهدی از یک برنامه تسلیحاتی فعال مشاهده نکرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که ایران پس از فروپاشی توافق هستهای ۲۰۱۵، ممکن است دوباره توسعه توانایی ساخت کلاهک هستهای را آغاز کرده باشد. ارزیابیهای سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا نشان میدهد که ایران میتواند در کمتر از یک هفته، اورانیوم کافی برای ساخت یک سلاح هستهای تولید کند
ایران اورانیوم غنیسازی ترامپ توافق هستهای سلاح هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی