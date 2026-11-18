نیویورک تایمز گزارش داده که دولت ترامپ و اسرائیل بر سر اعتبار اطلاعات و ضرورت حمله به ایران اختلاف نظر دارند.

گزارش‌های منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای اجرای حملات نظامی گسترده علیه ایران، باعث ایجاد اختلاف نظر عمیق در میان مقامات دولت دونالد ترامپ شده است. این اختلافات اصلی بر سر میزان اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط تل‌آویو و همچنین ارزیابی دقیق خطرات ناشی از شروع مجدد یک درگیری نظامی مستقیم متمرکز است.

بررسی دقیق مستندات اطلاعاتی و هشدارها

منابع آگاه به نیویورک تایمز اعلام کردند که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌ای برای اجرای دور جدیدی از حملات هوایی و نظامی وسیع علیه ایران است. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شدت در حال تلاش برای هماهنگی و اجرای یک کارزار هوایی مشترک میان ایالات متحده و اسرائیل است.

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طبق گزارش‌های این روزنامه، این عملیات نظامی احتمالا بین چهار تا هفت روز زمان خواهد برد. با این حال، هنوز تصمیم نهایی از سوی ترامپ اتخاذ نشده است. او هم‌زمان گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده از سوی مقامات تل‌آویو را که ادعا می‌کنند ایران در حال بازسازی مجدد زرادخانه‌های موشکی و پهپادی خود است، با دقت زیر نظر دارد.

این مستندات اطلاعاتی همچنین هشدار می‌دهند که ایران برنامه‌های تسلیحاتی مرتبط با مواد شیمیایی و بیولوژیکی را با سرعت بیشتری پیش می‌برد. این موارد به عنوان دلایل اصلی فشار اسرائیل بر واشنگتن برای مداخله نظامی سریع ارائه می‌شوند.

انگیزه‌های سیاسی نتانیاهو و واکنش واشنگتن

این گزارش اشاره می‌کند که بنیامین نتانیاهو پس از شکست در انتخابات سراسری اخیر در فلسطین اشغالی، انگیزه‌های شدیدی برای به راه انداختن یک جنگ جدید علیه ایران از خود نشان داده است. تلاش‌های او برای ایجاد اتحاد عمل نظامی با آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است.

در مقابل، بسیاری از مقامات دولت ترامپ با تعجب و تردید به این هشدارها نگاه می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ارائه اطلاعات توسط اسرائیل ممکن است به نفع منافع سیاسی داخلی نتانیاهو تحریف شده باشد. این شک و تردیدها باعث شده است که تصمیم‌گیری نهایی برای شروع حملات با تأخیر و احتیاط بیشتری صورت گیرد.

پیامدهای امنیتی و مسیرهای پیش روی

افزایش شدید حضور ناوگان‌های دریایی و هوایی آمریکا در غرب آسیا، نشان‌دهنده آمادگی نظامی این کشور برای هرگونه سناریوی احتمالی است. با این وجود، همچنان ابهامات زیادی درباره این وجود دارد که آیا ایالات متحده موافقت خواهد کرد که وارد یک درگیری مستقیم و پرهزینه با ایران شود یا خیر.

اگر تصمیم به حمله اتخاذ شود، تمرکز اصلی بر روی سایت‌های هسته‌ای، مراکز کنترل پهپادی و انبارهای موشکی خواهد بود. مقامات آمریکایی هنوز هرگونه تایید یا رد رسمی در این خصوص ارائه نکرده‌اند و منتظر جمع‌آوری شواهد بیشتر هستند.