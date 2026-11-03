اختلال در تبادل اطلاعات آمریکا درباره ایران و تنش با سیا

تبادل اطلاعات آمریکا درباره تهدیدات ایران با کنگره کند شده است. تنش بین دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا باعث کاهش نظارت‌های اطلاعاتی شده است.

نقل و انتقال اطلاعات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و دیگر تهدیدات جهانی میان نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا با کنگره و بخش‌های مختلف دولت فدرال در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با کندی مواجه شده و در مواردی به‌طور موقت متوقف شده است. این اختلال ساختاری در جریان تبادل داده‌ها، نگرانی‌های جدی درباره خلأهای اطلاعاتی ایجاد کرده است.

تأخیر در دسترسی به گزارش‌های اطلاعاتی حیاتی

به نقل از هشت مقام فعلی و سابق و افراد آگاه به موضوع، این کندی و توقف‌های موقت در تبادل اطلاعات، ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران ایالات متحده تصویری ناقص و نادرست از تهدیدات پیش‌روی کشور داشته باشند. این وضعیت هشداردهنده، یادآور ناکامی‌های اطلاعاتی آشکارشده پس از حملات تروریستی القاعده در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اطلاعاتی آمریکا شد.

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این اختلالات زمانی رخ می‌دهد که دولت آمریکا در حال بررسی مجدد احتمال ازسرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی است. این بررسی‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای که در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار شد، انجام می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این دوره حساس سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

ریشه تنش‌ها در اختلاف دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا

این مشکلات اطلاعاتی در دوران تصدی تولسی گبرد به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی و در بحبوحه تنش‌های شدید میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پدیدار شد. این نهادها پس از حملات ۱۱ سپتامبر تأسیس یا بازسازی شدند و هم‌اکنون در بزرگ‌ترین کشمکش بر سر حوزه اختیارات در سه دهه گذشته به سر می‌برند.

طبق گفته دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع، اگرچه این تنش‌های آشکار از زمان استعفای گبرد در ماه ژوئن فروکش کرده، اما مشکلات ناشی از این اختلافات ساختاری همچنان پابرجاست. یکی از علل اصلی این اختلافات، لغو مجوزهای دسترسی امنیتی مقام‌های کنونی و پیشین اطلاعاتی از سوی دفتر گبرد بود که یک سال پیش آغاز شد.

توقف همکاری‌های تحلیلی و کاهش ارزیابی‌های یکپارچه

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سیا سال گذشته مشارکت در تدوین مشترک ارزیابی‌های اطلاعاتی با شورای اطلاعات ملی (NIC)، گروه تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، را متوقف کرد. این اقدام کلیدی، شمار گزارش‌هایی را که دیدگاه‌های مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی از جمله ایران برای تصمیم‌گیرندگان گردآوری و یکپارچه می‌کنند، کاهش داد.

شورای اطلاعات ملی که دهه‌ها یکی از منابع اصلی مقام‌ها و قانون‌گذاران برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی بوده، با توقف مشارکت سیا به عنوان مهم‌ترین نهاد مشارکت‌کننده در نگارش این گزارش‌ها، دست‌کم یک رقیب تحلیلی خود را از دست داد. هدف از تهیه این ارزیابی‌ها، تجمیع دیدگاه‌های ۱۸ نهاد اطلاعاتی آمریکا است و این شورا برای تحلیل موضوعاتی مانند ایران و روسیه اتکای زیادی به سیا داشت.

تأثیرات امنیتی و واکنش‌های سیاسی و اجرایی

نمایندگان کنگره و کارکنان دفاتر آن‌ها در روزهای پس از حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال گذشته و بار دیگر پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، در ژانویه ۲۰۲۶، برای مدتی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از دفتر گبرد را متوقف‌شده یافتند. تیم گبرد نمایندگان کنگره را به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود که این اتهامات تندی بین دو قوه ایجاد کرد.

برخی تحلیلگران مانند جولیا کرلی، تحلیلگر پیشین سیا که سال گذشته به دلیل تراجنسیتی بودن از شورای امنیت ملی دولت ترامپ اخراج شد، بیان می‌کنند که تحلیلگران از بیم اقدامات تلافی‌جویانه سیاسی، مراقب‌اند ارزیابی‌هایی ننویسند که با دیدگاه‌های کاخ سفید در تضاد باشد. این مقام‌ها اشاره کردند که کاخ سفید رییس‌جمهوری اطلاعات ناخوشایند را نشانه وفاداری نالسم می‌دان.

مسیر آینده و تلاش‌ها برای بازسازی ساختار اطلاعاتی

اگرچه سیا در ماه‌های اخیر مشارکت دوباره به‌عنوان نویسنده مشترک در برخی ارزیابی‌های شورای اطلاعات ملی را آغاز کرده است، اما وضعیت فعلی همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. لیز لیونز، سخنگوی سیا، اعلام کرد که این سازمان به‌طور کامل در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش اطلاعاتی روزانه رییس‌جمهوری، که زیر نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی تهیه می‌شود، و همچنین از طریق شورای اطلاعات ملی مشارکت دارد.

در سوی دیگر، چند مقام پیشین آمریکایی، از جمله بeth سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، هشدار می‌دهند که این مسائل روی هم انباشته می‌شوند. بeth سنر گفت: همه این مسائل روی هم انباشته می‌شوند، آن هم در جهانی واقعا پیچیده که سیاست‌گذاران نیاز دارند تصویری دقیق‌تر، ظریف‌تر و یکپارچه‌تر از جهان داشته باشند، اما در عمل اطلاعات کمتری در اختیارشان قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج مقام کنونی و پیشین تأیید کرده‌اند هیچ‌یک از ارزیابی‌های اخیر شورای اطلاعات ملی بر جنگ ایران متمرکز نبوده است. با این وجود، یکی از مقام‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی در پاسخ به درخواست اظهارنظر اعلام کرد که میزان تولید ارزیابی‌های این شورا همچنان نزدیک به روندهای تاریخی باقی مانده است، هرچند سرعت تهیه آن‌ها کاهش یافته.