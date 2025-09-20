اختلال در پروازهای بروکسل به دلیل حمله سایبری: هشدار به صنعت هوانوردی

به دلیل یک حمله سایبری، نیمی از پروازهای برنامهریزی شده فرودگاه بروکسل لغو شد. این حادثه، نگرانیها در مورد امنیت سایبری در صنعت هوانوردی را افزایش داده و نشاندهنده نیاز به اقدامات امنیتی قویتر است.
مقامهای فرودگاه بروکسل ، شنبه شب اعلام کردند که به دلیل اختلالات مداوم پس از یک حمله سایبری ، نیمی از پروازهای برنامهریزی شده برای روز یکشنبه لغو خواهند شد. این خبر، هشداری جدی درباره آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در برابر حملات سایبری را به همراه دارد. دیو کیتینگ، خبرنگار شبکه خبری فرانس-24 در بروکسل، بلژیک، در گزارشی از وضعیت آشفته فرودگاه بروکسل ، گفت: « فرودگاه بروکسل بیشترین آسیب را از این حملات سایبری دیده است.
صحنههای زیادی از هرج و مرج در فرودگاه وجود دارد، پروازهای زیادی لغو شده و پروازهای زیادی با تأخیر انجام میشوند. فرودگاه به مردم توصیه میکند که به فرودگاه نیایند، مگر اینکه تأیید شده باشد که پرواز آنها واقعاً در حال انجام است.» این وضعیت، نشاندهنده گستردگی تأثیر این حمله سایبری است که نه تنها عملیات پرواز را مختل کرده، بلکه باعث سردرگمی و نارضایتی مسافران نیز شده است. فرودگاههای دیگر نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند، که این موضوع نگرانیها را در مورد امنیت سایبری در صنعت هوانوردی افزایش میدهد.\بر اساس گزارشها، فرودگاه برلین و فرودگاه هیترو لندن نیز از مشکلات فنی در زمینه پذیرش مسافران خبر دادهاند. فرودگاه هیترو لندن اعلام کرد که ممکن است تأخیرهایی رخ دهد، اما دلیل آن را مشکل فنی اعلام کرد. این اطلاعات، نشاندهنده این است که این حملات سایبری، تنها به یک فرودگاه محدود نشده و تأثیرات گستردهتری داشته است. پل چارلز، تحلیلگر امور هوانوردی، در مصاحبهای با شبکه خبری اسکای نیوز، با ابراز تعجب و شوک از این حمله، به هوشمندی آن اشاره کرد و گفت: «این واقعاً یک حمله سایبری بسیار هوشمندانه است، زیرا نه فقط یک فرودگاه یا یک شرکت هواپیمایی، بلکه چندین شرکت و فرودگاه را همزمان تحت تأثیر قرار دادهاند. آنها به سیستم مرکزی نفوذ کردهاند، سیستمی که به شرکتهای هواپیمایی اجازه میدهد تا مسافران را در میزهای مختلف در فرودگاههای مختلف اروپا پذیرش کنند.» این اظهارات، نشان میدهد که حمله به یک سیستم مرکزی، امکان ایجاد اختلال در عملیات چندین فرودگاه را فراهم کرده است و این موضوع، زنگ خطر را برای امنیت سایبری در صنعت حمل و نقل هوایی به صدا در میآورد.\این حملات سایبری، اهمیت حفاظت از زیرساختهای حیاتی را بیش از پیش نمایان میکند. با توجه به وابستگی روزافزون به فناوری و سیستمهای رایانهای در تمام جنبههای زندگی، نیاز به اتخاذ تدابیر امنیتی قویتر و سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه، ضروری است. این شامل ارتقای سیستمهای امنیتی، آموزش کارکنان و ایجاد آمادگی برای مقابله با حملات سایبری میشود. همچنین، همکاری بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص تهدیدات سایبری، میتواند به بهبود امنیت کلی در این زمینه کمک کند. در حالی که تحقیقات در مورد این حملات ادامه دارد، انتظار میرود که درسهای مهمی از این رویداد آموخته شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در آینده، اتخاذ گردد. این حادثه، هشداری جدی برای همه صنایع است تا از آسیبپذیریهای خود در برابر حملات سایبری آگاه شوند و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند
حمله سایبری فرودگاه بروکسل هوانوردی امنیت سایبری اختلال پرواز