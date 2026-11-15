اختلاف نتانیاهو و زامیر بر سر حمله به ایران/ آمریکا مانع عملیات شد

گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر میان نتانیاهو و فرماندهان ارتش اسرائیل بر سر زمان‌بندی حمله به ایران است. با عدم حمایت آمریکا، محافل امنیتی تل‌آویو ایران را تهدید فوری نمی‌دانند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پایگاه صهیونیستی "وای نت"، اختلاف نظر جدی و عمیقی میان بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ، و ایال زامیر ، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF)، بر سر زمان‌بندی دقیق آغاز عملیات نظامی علیه ایران شکل گرفته است. محور اصلی این اختلاف‌نظر، فقدان حمایت مستقیم و قطعی ایالات متحده آمریکا برای مشارکت در هرگونه اقدام نظامی مشترک است که باعث تردید در استراتژی‌های اخیر تل‌آویو شده است.

منابع آگاه در این گزارش تأکید می‌کنند که محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی بر این باور هستند که ایران در حال حاضر یک تهدید فوری و عاجل برای امنیت شهرهای تل‌آویو و سایر نقاط این رژیم محسوب نمی‌شود. این ارزیابی به‌ویژه با توجه به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تقویت می‌شود که در آن هیچ اشاره‌ای به انجام عملیات‌های غنی‌سازی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان نشده است و وضعیت فعلی فعالیتهای هسته‌ای ایران را در چارچوب‌های نظارتی فعلی توصیف می‌کند.

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ممانعت آمریکا از عملیات نظامی مشترک

بر اساس جزئیات منتشر شده، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال حاضر تمایلی به انجام عملیات نظامی مشترک با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نشان نمی‌دهد. این موضع‌گیری واشنگتن یکی از عوامل کلیدی است که باعث شده تا بنیامین نتانیاهو برای بازتعریف استراتژی خود دچار چالش شود. قرار است موضوع حمله احتمالی به ایران در جریان جلسه‌ای که امروز، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود، به دقت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد. این جلسه می‌تواند سرنوشت‌سازترین تصمیمات امنیتی را در ماه‌های آینده برای منطقه رقم بزند.

تنش در ساختار جاسوسی و نظامی اسرائیل

همزمان با این اختلافات کلان، تنش‌های داخلی در لایه‌های زیرین ساختار امنیتی اسرائیل نیز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. چندی پیش، روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" از بروز اختلافات شدید میان رومان گوفمان، رئیس سازمان جاسوسی موساد، و شماری از مقامات ارشد این نهاد خبر داد. این تنش‌ها مستقیماً به دلیل نظرات متفاوت بر سر اجرای عملیات‌هایی شکل گرفته است که بنیامین نتانیاهو بر اجرای آن‌ها علیه ایران تأکید ویژه دارد و بخشی از ساختار نظامی، به‌ویژه ایال زامیر، با این سرعت و شیوه موافق نیستند.

تحلیلگران امنیتی معتقدند که این شکاف بین جناح‌های مختلف قدرت در اسرائیل، نشان‌دهنده سردرگمی استراتژیک در لایه‌های بالای تصمیم‌گیری تل‌آویو است. از یک سو، نتانیاهو که پیش از انتخابات نیز بارها به دنبال اقدام تازه و تهاجمی علیه ایران بود، فشار زیادی برای نشان دادن قدرت وارد می‌آورد و از سوی دیگر، مقامات نظامی و اطلاعاتی با اتکا به داده‌های واقعی میدانی، احتمالاً ریسک‌های چنین عملیاتی را بدون پشتوانه آمریکایی قابل‌مدیریت نمی‌دانند. این مواضع متضاد، معادلات امنیتی خاورمیانه را پیچیده‌تر کرده است.

آینده‌نگری و پیامدهای منطقه‌ای

با توجه به اینکه جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی قرار است امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود، انتظار می‌رود خروجی این نشست جهت‌گیری دقیق‌تری نسبت به اقدامات آینده علیه ایران مشخص کند. اگر حمایت آمریکا تأیید نشود، ممکن است رژیم صهیونیستی مجبور شود دستورات ایال زامیر و دیگر فرماندهان ستاد ارتش را در اولویت قرار دهد که بر عدم حمله در شرایط فعلی تأکید دارند. اما اگر فشار سیاسی برای عمل‌گرایی افزایش یابد، تنش‌های داخلی ممکن است به تصمیمات عملیاتی و پرخطرتری منجر شود.

در این میان، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اصفهان، به‌ویژه با عدم اشاره به غنی‌سازی، می‌تواند بهانه‌ای برای تاخیر در حمله باشد، اما این به معنای رفع خطر نیست. با این حال، واقعیت این است که فقدان اجماع در داخل کابینه امنیتی تل‌آویو و عدم هماهنگی با واشنگتن، احتمال وقوع یک عملیات گسترده و ناگهانی در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد. جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید با دقت به تحولات پیش‌رو در این کابینه امنیتی و تصمیمات نهایی صادره از آن نظارت داشته باشند.