اختلال GPS در ایران؛ سرگردانی رانندگان تاکسی اینترنتی و صیادان

اختلال GPS در ایران رانندگان تاکسی اینترنتی، پیک و صیادان را با سرگردانی و افت درآمد روبه‌رو کرده و خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی را مختل کرده است.

اختلال در سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای GPS در ایران به یکی از مشکلات روزمره رانندگان تاکسی اینترنتی ، پیک‌ها و صیادان تبدیل شده است. در آگوست ۲۰۲۵ رسانه Al-Monitor گزارشی منتشر کرد که در آن راننده‌ای به نام فرشاد می‌گفت هفته‌ها عملا نتوانسته کار کند و بخش زیادی از وقتش در خیابان‌ها سرگردان بوده است.

در آوریل ۲۰۲۶ رسانه Rest of World نیز درباره رانندگان پیک در کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت که آنها به‌جای نقشه، به حافظه، نشانه‌های خیابانی و تماس تلفنی با مشتری متکی شده‌اند. این دو گزارش نشان می‌دهد پیامدهای این اختلال فراتر از یک مسیر اشتباه روی نقشه است.

Also read هشدار ناسا درباره قطعی برق زمین بخاطر طوفان خورشیدی

اختلال GPS چگونه زنجیره حمل‌ونقل را مختل می‌کند

اختلال GPS دقت تشخیص موقعیت را پایین می‌آورد و همین خطا می‌تواند کل فرایند خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد سیستم تخصیص سفارش، زمان تحویل و عملکرد عملیات لجستیک نیز از این خطا آسیب می‌بینند.

در اقتصادی که بخشی از خدمات حمل‌ونقل، ارسال کالا و جابه‌جایی مسافر بر پایه موقعیت مکانی کار می‌کند، خطا می‌تواند زنجیره‌ای از تصمیم‌های اشتباه ایجاد کند. این تصمیم‌ها از انتخاب راننده و محاسبه زمان رسیدن تا تحویل سفارش و محاسبه هزینه سفر را در بر می‌گیرد.

راننده‌های تاکسی اینترنتی توضیح می‌دهند که مشکل از لحظه پذیرش سفر آغاز می‌شود. گاهی مبدأ چند خیابان جابه‌جا نشان داده می‌شود، گاهی خودرو در حال حرکت روی نقشه ثابت می‌ماند و گاهی مسیر تا میانه راه درست است و درست در لحظه تغییر مسیر، نقشه از کار می‌افتد.

دیدگاه وزارت ارتباطات و نگرانی‌های امنیتی

وزارت ارتباطات در یک سال گذشته اعلام کرده است که اختلالات GPS به‌دلیل ملاحظات حضور احتمالی پهپادها و برای حفاظت از شهروندان اعمال می‌شود. این توضیح در شرایطی مطرح شده که مردم و کسب‌وکارها هزینه روزمره آن را پرداخت می‌کنند.

احسان چیت‌ساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در جریان جنگ ۱۲روزه تصویر یک پهپاد ردگیری‌شده در قم را در اینستاگرامش منتشر کرد. او نوشت این پهپاد ساقط‌شده حامل مودم ماهواره‌ای پیشرفته آمریکایی بوده که امکان اتصال به شبکه ماهواره‌ای Iridium را فراهم می‌کند.

چیت‌ساز تأکید کرد که برخلاف GPS که فقط برای مکان‌یابی است، Iridium یک شبکه ارتباطی کامل برای صوت، داده و پیام‌رسانی محسوب می‌شود. با این حال برخی کارشناسان و مقامات دولتی به‌طور غیرمستقیم گفته‌اند اختلال GPS نمی‌تواند پهپادها و دیگر تجهیزات دشمن را گمراه کند.

روایت رانندگان، صیادان و شهروندان از اختلال GPS

اختلال GPS تنها برای رانندگان شهری مشکل ساز نیست و صیادان نیز پیامدهای آن را تجربه می‌کنند. یک زن صیاد در جنوب کشور در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است که بیش از یک سال است صید خوبی نداشته و بیش از ۱۰ روز صیادان نتوانسته‌اند به دریا بروند.

زهرا، یکی از شهروندان، می‌گوید نقشه همیشه موقعیتش را نزدیک دهکده‌ای نشان می‌دهد که نمی‌داند کجاست. او تأکید می‌کند که با کمک همسرش و از طریق تلفن مسیر را پیدا می‌کند و به گفته او اختلال GPS مصرف بنزین را هم بالا برده است.

یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی به شرق گفته است که در هر سفر بارها گم می‌شود و ناچار است آدرس را تلفنی بگیرد یا از عابران کمک بخواهد. راننده دیگری می‌گوید تنظیم دستی موقعیت‌یاب‌های ایرانی مانند نشان هم پایدار نیست.

بازگشت به روش‌های سنتی مسیریابی در شهر

وقتی نقشه نمی‌تواند محل دقیق مسافر را پیدا کند، رانندگان ناچار به روش‌های سنتی پیش از ظهور تاکسی‌های اینترنتی بازمی‌گردند. آنها تلفن را برمی‌دارند، نشانی می‌گیرند، نام خیابان و کوچه را می‌پرسند و از تابلوهای شهری کمک می‌گیرند.

اگر هیچ‌کدام از این روش‌ها جواب ندهد، راننده از رهگذری که منطقه را می‌شناسد سؤال می‌کند. این بازگشت به روش سنتی، هزینه زمان و درآمد نیروی کاری را افزایش می‌دهد؛ نیرویی که باید با همان ابزار مختل‌شده کار کند.