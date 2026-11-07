اختلاف بر سر اهدای جایزه آزادی به رضا پهلوی توسط بنیاد فریدریش ناومان

جایزه آزادی بنیاد فریدریش ناومان به مردم ایران اهدا شد و رضا پهلوی به عنوان نماینده آن را دریافت کرد که با واکنش‌های متفاوت و انتقادات جدی مواجه شد.

پس از اعلام تصمیم بنیاد فریدریش ناومان برای اهدای جایزه آزادی به مردم ایران، نام رضا پهلوی به عنوان فردی که قرار است این جایزه را به صورت امانتی دریافت کند، به مرکز توجهات رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. این رویداد که در تاریخ هفتم نوامبر در کلیسای سنت پل فرانکفورد برگزار می‌شود، همزمان با موجی از انتقادات و پرسش‌های جدی درباره ماهیت نمایندگی و انتخاب این شخصیت خاص در میان فعالان و ناظران آلمان ی و ایرانی شکل گرفته است.

جزئیات مراسم اهدای جایزه و مکان آن

جایزه آزادی بنیاد فریدریش ناومان در سال هفتم نوامبر در یکی از نمادین‌ترین ساختمان‌های تاریخ دموکراسی آلمان، یعنی کلیسای تاریخی سنت پل در فرانکفورت، به مردم ایران اهدا می‌شود. این مکان به دلیل برگزاری نخستین پارلمان سراسری آلمان در سال ۱۸۴۸، از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است. به درخواست این نهاد آلمانی، رضا پهلوی این جایزه را به عنوان یک مسئولیت امانی و به نمایندگی از مردم ایران دریافت خواهد کرد. این تصمیم که از زمان اعلام رسمی آن در چهاردهم سپتامبر (۲۳ شهریور) مطرح شد، با واکنش‌های بسیار متفاوتی از سوی ایرانیان و چهره‌های سیاسی در آلمان مواجه گردید.

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پاسخ بنیاد فریدریش ناومان به انتقادات

بنیاد فریدریش ناومان در واکنش به پرسش‌های مطرح شده درباره دلایل انتخاب یک چهره سیاسی مشخص برای دریافت جایزه‌ای به نام همگان، تأکید کرده است که رضا پهلوی نه برنده نهایی جایزه است و نه نماینده منتخب مردم ایران. این نهاد اعلام کرده که تنها وظیفه نگهداری امانی جایزه را بر عهده دارد تا در آینده آن را به نمایندگان منتخب مردم ایران تحویل دهد. اشتفن زبیش، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی توضیح داد که تصمیم نهایی برای اهدای جایزه به مردم ایران توسط هیئت‌مدیره بنیاد و با هماهنگی هیئت امنای آن اتخاذ شده است. وی افزود که پس از این تصمیم، بررسی‌هایی برای یافتن فردی که بتواند جایزه را به امانت دریافت کند، انجام شد و در نهایت رضا پهلوی انتخاب شد.

معیارهای انتخاب و رقابت داخلی اپوزیسیون

اشتفن زبیش ضمن تأیید اینکه گزینه‌های دیگری نیز بررسی شده‌اند، از بیان نام آن گزینه‌ها خودداری کرد. وی استدلال کرد که رضا پهلوی تنها صدای اپوزیسیون نیست، بلکه شناخته‌شده‌ترین چهره آن در داخل و خارج از ایران محسوب می‌شود. بنیاد در بیانیه خود مدعی شده است که بسیاری از ایرانیان، به ویژه احتمالا اکثریت آنان، با این شخصیت احساس همسویی می‌کنند. همچنین مواضع رضا پهلوی در مورد انتخابات آزاد، جدایی دین از حکومت، برابری در برابر قانون، حقوق زنان و صلح با اسرائیل و همسایگان ایران، از عوامل موثر در این انتخاب عنوان شده‌اند. منتقدان اما می‌پرسند ملاک این انتخاب چه بوده و چرا برای دریافت جایزه‌ای به نام همه ایرانیان، یک شخصیت خاص برگزیده شده است.

پیشینه جایزه و وضعیت مالی بنیاد

جایزه آزادی از سال ۲۰۰۶ هر دو سال یک‌بار به افرادی اهدا می‌شود که بنیاد معتقد است در گسترش جامعه مدنی لیبرال و دفاع از آزادی نقش داشته‌اند. این جایزه مبلغ نقدی ندارد و جنبه نمادین دارد. ولفگانگ گرهارت، سیاستمدار حزب دموکرات آزاد و رئیس وقت بنیاد، این جایزه را پایه‌گذاری کرد و نخستین برنده آن هانس‌دیتریش گنشر، وزیر خارجه پیشین آلمان بود. سایر برندگان شامل چهره‌هایی مانند ماریو بارگاس یوسا، نویسنده پرویی و یواخیم گاوک، رئیس‌جمهور پیشین آلمان بوده‌اند. بنیاد فریدریش ناومان در سال ۱۹۵۸ با ابتکار تئودور هویس، نخستین رئیس‌جمهور آلمان غربی، تأسیس شد و اگرچه با حزب دموکرات آزاد آلمان نزدیکی فکری دارد، اما ادعا می‌کند از نظر حقوقی مستقل از حزب و دولت است.

تأثیرات مالی و آینده تحویل جایزه

بخش عمده بودجه بنیادهای سیاسی آلمان از منابع عمومی تأمین می‌شود. بر اساس ارقام منتشر شده با استناد به پاسخ دولت فدرال به پارلمان، بنیاد فریدریش ناومان در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو از بودجه فدرال دریافت کرده است. اشتفن زبیش با اشاره به اعتراضات گسترده ژانویه ۲۰۲۶ و سرکوب معترضان، دلیل جلب توجه افکار عمومی را کم‌توجهی به مبارزه مردم ایران دانست. بنیاد در تاریخ چهاردهم سپتامبر اعلام کرد که می‌خواهد از ایرانیانی تقدیر کند که برای آزادی و دموکراسی مبارزه کرده‌اند، از زنان و دانشجویان تا زندانیان سیاسی. این نهاد سابقه همکاری خود با سازمان‌های ایرانی در تبعید و مدافعان حقوق بشر را نیز به عنوان مبنای اعتماد یاد کرده است.