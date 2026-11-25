عراق اصرار دارد ظرفیت تولید ۶ میلیون بشکه‌ای خود توسط اوپک‌پلاس به رسمیت شناخته شود، در حالی که توافق فعلی سقف را ۴.۴۳۱ میلیون بشکه تعیین کرده است.

عراق خواستار به رسمیت شناختن ظرفیت تولید حدود ۶ میلیون بشکه در روز توسط اوپک‌پلاس شده است. این کشور ارزیابی فعلی که سقف تولید پایدار را حدود ۵ میلیون بشکه در روز تعیین می‌کند، نپذیرفته است. این اختلاف نظر پیش از نشست یکشنبه آینده گروه اوپک‌پلاس اهمیت زیادی دارد. در این نشست انتظار می‌رود اهداف تولید برای سال ۲۰۲۷ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اختلاف بر سر سهمیه تولید می‌تواند بر تعادل بازار نفت جهانی تأثیر بگذارد.

مکانیسم تعیین سهمیه و چالش‌های فنی

بر اساس توافق فعلی تولید در اوپک‌پلاس، سقف تولید برای عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه در روز تعیین شده است. این گروه پیش از تعیین میزان مجاز تولید، از مشاوران خارجی برای ارزیابی توانایی‌های تولیدی اعضا کمک گرفته است. اگر اوپک‌پلاس ارزیابی ظرفیت بالاتر مورد نظر عراق را بپذیرد، بغداد استدلال قوی‌تری برای دریافت سهمیه بیشتر خواهد داشت. اختصاص سهمیه بیشتر به عراق به معنای ورود نفت بیشتر به بازار است.

Also read از طرح کشتن رهبران ایران تا بازتاب شلاق پرستو احمدی در رسانه‌های آمریکا

این افزایش تولید می‌تواند به کاهش میزان تولید مجاز برای سایر اعضای اوپک‌پلاس منجر شود. این پدیده یک صفر و صد در بازار نفت محسوب می‌شود. افزایش سهمیه یک عضو فشار بر سایر اعضا را افزایش می‌دهد. عراق به دنبال به دست آوردن فضای بیشتری برای توسعه صنعت نفت خود است. این خواسته با محدودیت‌های فعلی سازگار نیست.

موضع‌گیری‌های ذی‌نفعان و اختلاف آمار تولید

باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، مدعی شد که این کشور هم‌اکنون بیش از ۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند. او همچنین تاکید کرد که عراق به الزامات اوپک‌پلاس پایبند بوده است. وزیر نفت عراق استدلال می‌کند که صادرات نفت این کشور در محدوده مجاز باقی مانده است. با این حال، محدودیت‌های اوپک‌پلاس شامل صادرات نمی‌شود. نفت تولید شده برای مصارف داخلی نیز از سهمیه‌های تولید مستثنی نیست.

بر اساس گزارش نوامبر اوپک، بغداد میزان تولید خود در اکتبر را ۴.۸۸۸ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. این رقم بالاتر از سهمیه فعلی است. منابع مستقل اوپک این رقم را ۴.۴۹۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند. میان ادعای عراق و برآورد اوپک روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه اختلاف وجود دارد. حتی برآورد کمتر اوپک نیز حدود ۶۰ هزار بشکه در روز فراتر از سقف مجاز است.

تأثیرات واقعی و چشم‌انداز آینده بازار

آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید پایدار عراق را ۴.۸۷ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند. این رقم به‌مراتب کمتر از ظرفیت ۶ میلیون بشکه‌ای است که عراق برای خود قائل است. این شکاف آماری نشان‌دهنده چالش‌های زیرساختی یا مدیریتی است. گزارش اویل پرایز اشاره می‌کند که عراق اوایل امسال تهدید کرده بود از اوپک خارج خواهد شد. این تهدید بعدا عقب‌نشینی کرد اما نشان‌دهنده فشارهای داخلی است.

امارات متحده عربی پیش‌تر به دلیل مسائل مشابه از این گروه خارج شد. این پیش‌نمونه می‌تواند سیگنالی برای سایر اعضا باشد. ثبات بازار نفت به توافق بین اعضا وابسته است. نشست یکشنبه آینده نقش مهمی در تعیین مسیر آینده خواهد داشت. تصمیم نهایی می‌تواند تعادل قیمت‌ها را تغییر دهد.