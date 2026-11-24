بررسی اختلاف نظر مقامات امنیتی اسرائیل بر سر حمله به ایران و تاثیر آن بر سیاست‌های ترامپ و قیمت‌های جهانی طلا و سکه در ۳ آذر ۱۴۰۵

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، در تلاش است تا با پیگیری یک حمله نظامی جدید علیه ایران، فضای امنیتی منطقه را تغییر دهد، اما این تصمیم با مقاومت و اختلاف‌نظر جدی در میان نهادهای امنیتی داخلی این کشور مواجه شده است. گزارش‌های منتشر شده توسط نشریه یدیعوت آحارونوت نشان می‌دهد که هم‌اکنون دو نظر متفاوت و متضاد درباره زمان‌بندی و ضرورت اجرای این عملیات نظامی در جریان است که می‌تواند سرنوشت سیاست‌های خاورمیانه را تعیین کند.

اختلاف نظر موساد و ارتش اسرائیل

رئیس سازمان اطلاعاتی موساد بر این باور است که انجام هرگونه عملیات نظامی علیه ایران باید در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون هیچ‌گونه تعللی اجرایی شود. این دیدگاه نشان‌دهنده نگرانی عمیق این نهاد از فرصت‌های از دست رفته برای مهار برنامه‌های هسته‌ای یا نظامی تهران است.

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در مقابل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل (آمید) معتقد است که هیچ ضرورت فوری و فورس‌ماژوری برای شلیک در حال حاضر وجود ندارد و می‌توان اجرای این حملات را به تعویق انداخت. این اختلاف نظر استراتژیک میان بالاترین مقامات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، نشان‌دهنده تنش‌های داخلی بر سر اولویت‌های دفاعی است.

فشارهای سیاسی و نگرانی‌های واشنگتن

در دولت آمریکا، نگرانی‌های قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه فشارهای مکرر بنیامین نتانیاهو برای آغاز عملیات نظامی علیه ایران، انگیزه‌های کاملاً سیاسی و داخلی داشته باشد. این تردیدها به ویژه پس از نتایج انتخابات اخیر اسرائیل تشدید شده است و تحلیلگران آمریکایی احتمال می‌دهند که این اقدامات برای جذب آرای انتخاباتی برنامه‌ریزی شده باشند.

دونالد ترامپ نیز در برابر این فشارها مقاومت می‌کند و مشاورانش با تردید جدی به پیشنهاد نتانیاهو برای ورود به جنگ با ایران نگاه می‌کنند. واشنگتن‌پست در تحلیل‌های خود اشاره کرده که حتی تعطیلی دولت آمریکا نیز نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع درگیری با ایران شود، اما تیم انتقالی کاخ سفید هنوز تمایلی به شتاب دادن به این روند ندارد.

تهدید قطعنامه قطر در سازمان ملل

اسرائیل اکنون با نگرانی عمیقی از قطعنامه پیشنهادی قطر برای حمایت از میانجی‌ها در سازمان ملل متحد روبرو است. مقامات اسرائیلی معتقدند که تصویب این قطعنامه می‌تواند آزادی عمل نظامی تل‌آویو را در منطقه به شدت محدود کند و دست آن‌ها را برای اجرای ضربات هوایی یا زمینی ببندد.

ترس از محاصره دیپلماتیک در سازمان ملل، یکی از عوامل مهمی است که بنیامین نتانیاهو را به دنبال راهکارهای نظامی فوری سوق می‌دهد. اگر این قطعنامه به تصویب برسد، عواقب حقوقی و سیاسی سنگینی برای نیروهای مسلح اسرائیل در پی خواهد داشت.

تحلیل‌های ژئوپلیتیک و بازارهای مالی

توماس فریدمن، خبرنگار برجسته نیویورک تایمز، در تحلیل خود استدلال می‌کند که ایران پس از هرگونه جنگ احتمالی، قدرتمندتر از گذشته بر همسایگانش مسلط خواهد شد. به باور او، ایران و چین به دونالد ترامپ نشان داده‌اند که حتی دشمنان نیز حق انتخاب راهبرد را دارند و این انتخاب می‌تواند موازنه قدرت را در منطقه برهم بزند.

همزمان با این تحولات امنیتی، بازارهای مالی واکنش نشان داده‌اند. قیمت طلا ۲۴ عیار امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با افزایش شدید مواجه شده است. همچنین قیمت سکه امامی نیز امروز در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد که نشان‌دهنده رکود و نوسان در بازارهای داخلی است و تقاضا برای پناهگاه‌های امن مالی افزایش یافته است.