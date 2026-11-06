اختلاف داخلی در دولت ترامپ بر سر جنگ ایران

گزارش‌های وال‌استریت ژورنال و اکسیوس از شکاف عمیق میان دونالد ترامپ، جی‌دی ونس و پیت هگست بر سر استراتژی آینده در قبال ایران خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط وال‌استریت ژورنال، اکسیوس و ان‌بی‌سی‌نیوز، اختلاف نظر شدیدی در کابینه دونالد ترامپ بر سر استراتژی پیش‌رو در قبال ایران وجود دارد. در حالی که برخی مقامات بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید دارند، گروه دیگری آمادگی کامل برای انجام حملات نظامی جدید را نشان می‌دهند. دونالد ترامپ تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره این دو مسیر متضاد اعلام نکرده است.

مذاکرات دیپلماتیک و تلاش‌های غیرمستقیم

جی‌دی ونس و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، از پیگیری راه‌حل‌های سیاسی برای پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کنند. به نقل از اکسیوس، جی‌دی ونس در دو هفته گذشته به صورت مستقیم در مذاکرات غیرمستقیم با حکومت ایران شرکت داشته و تقریباً هر روز با نخست‌وزیر قطر، فرمانده ارتش پاکستان و سایر میانجی‌ها گفت‌وگو کرده است. جرد کوشنر نیز در این فرآیند دیپلماتیک حضور دارد.

Also read تعقیب قضایی چهار روزنامه‌نگار زن دویچه‌وله در بلاروس

منابع مشارکت‌کننده در میانجی‌گری به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما سرعت روند مذاکرات بسیار کند بوده است. وال‌استریت ژورنال گزارش داده که طرحی مورد بحث قرار دارد که ممکن است مهلت گفت‌وگوهای مقدماتی را از شصت روز به تنها دو روز کاهش دهد تا مذاکرات هسته‌ای بلافاصله آغاز شود. اما مشخص نیست که تهران چنین شرایطی را بپذیرد و مقام‌های ایرانی قرار است در روزهای آینده برای بررسی این توافق احتمالی به دوحه بازگردند.

موقعیت طرف‌های نظامی و نظامی‌گری

در مقابل، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در جلسات بررسی گزینه‌های نظامی از ازسرگیری عملیات رزمی گسترده دفاع کرده‌اند. به گفته منابع وال‌استریت ژورنال، آن‌ها معتقدند حمله به زیرساخت‌های انرژی، تاسیسات هسته‌ای و ذخایر موشکی و پهپادی حکومت ایران می‌تواند تهران را مجبور به واگذاری مواد هسته‌ای کند.

ارتش آمریکا هم‌زمان برای اجرای سریع دستور دونالد ترامپ آماده است. گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی در مسیر منطقه هستند. منابع وال‌استریت ژورنال اواخر ماه جاری میلادی، پس از رسیدن تجهیزات بیشتر، را بازه مطلوب‌تری برای ازسرستی عملیات توصیف کرده‌اند. همچنین گزارش شده که عملیات احتمالی بعدی می‌تواند کوتاه‌تر اما شدیدتر باشد و زیرساخت‌های نفت و گاز و تاسیسات هسته‌ای، از جمله کوه کلنگ، را هدف قرار دهد.

مواضع وزیر خارجه و اقتصاد آمریکا

مارکو روبیو، وزیر خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز از تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره تجارت ایران حمایت کرده‌اند. این مواضع نشان‌دهنده شکاف سه‌جانبه در کابینه است که در آن دو جناح دیپلماتیک و نظامی و یک جناح اقتصادی با رویکردهای متفاوتی با موضوع ایران برخورد می‌کنند.

یکی از مقامات کاخ سفید به وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که دونالد ترامپ برای تصمیم‌گیری عجله‌ای ندارد. این مقام در عین حال سپاه پاسداران را متهم کرد که تجهیزات و تاسیسات نظامی خود را در محله‌های مسکونی و نزدیکی خانه‌های مردم مستقر کرده است. او رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی متهم کرد و تأکید نمود که این رفتار نشان می‌دهد حکومت به مردم ایران اهمیت نمی‌دهد.

تأثیرات انتخابات و آینده سیاست‌گذاری

این تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شدت گرفته است. ان‌بی‌سی‌نیوز در نظرسنجی خروج از شعب رای‌گیری گزارش داد که شصت و دو درصد رای‌دهندگان اقدام نظامی علیه ایران را تصمیمی اشتباه دانسته‌اند. جی‌دی ونس نیز پس از انتخابات، جنگ را عامل اصلی شکست حزب خود معرفی کرد.

برخی مشاوران دونالد ترامپ به او گفته‌اند فرصت آغاز کارزار نظامی جدید محدود است و بهتر است پیش از آغاز به کار کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها در ژانویه تصمیم بگیرد. منابع ان‌بی‌سی‌نیوز هشدار داده‌اند که تحقیقات کنگره، محدودیت بودجه یا مصوبه‌هایی برای جلوگیری از اقدام نظامی ممکن است پس از آن، تشدید جنگ را دشوار کند. آمریکا بیش از پنجاه هزار نیرو در منطقه مستقر کرده و می‌تواند محاصره دریایی ایران را با حضور کوچک‌تری ادامه دهد.

گرانتری برو، کارشناس اوراسیا گروپ، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال هشدار داد که ادامه تحریم‌ها و محاصره به معنای تداوم جنگ، بالا ماندن قیمت نفت و استمرار ناامنی در تنگه هرمز خواهد بود. این مقام نظامی آمریکایی از شهروندان ایرانی خواست در صورت تشدید تنش‌های نظامی، اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کنند و در خانه بمانند. او تأکید کرد که امن‌ترین مکان برای غیرنظامیان ایرانی در دوره افزایش تنش‌ها، داخل خانه‌هایشان است. هر سه مسیر پیش روی دونالد ترامپ، یعنی توافق، حمله گسترده یا حفظ وضع موجود، با هزینه‌ها و ابهامات جدی همراه است.