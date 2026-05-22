اختلافات میان ایران و آمریکا «عمیق» است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان ایران و آمریکا را «عمیق» خواند و تاکید کرد نمی‌توان انتظار داشت روند مذاکرات تنها با «چند بار رفت‌وآمد» به نتیجه نهایی و حل‌وفصل چالش‌ها منجر شود. او همچنین خبر داد مذاکرات جاری با واشینگتن بر پایان جنگ متمرکز است و «جزییات» پرونده هسته‌ای در این مرحله وارد دستور کار گفت‌وگوها نخواهد شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اختلافات میان تهران و واشینگتن را «عمیق» خواند و تاکید کرد نمی‌توان انتظار داشت روند مذاکرات تنها با «چند بار رفت‌وآمد» به نتیجه نهایی و حل‌وفصل چالش‌ها منجر شود.

بقایی شامگاه جمعه اول خرداد در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به سفر مقام‌های ارشد پاکستان به ایران گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، این‌طور نیست. روند ادامه‌دار است.

» او اضافه کرد: «اختلاف‌نظرها بین ایران و آمریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند، که نمی‌توان گفت با چند بار رفت‌و‌آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتما به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است. »سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز درباره سفر هیات قطری به تهران را تایید کرد و گفت نمایندگان دوحه اول خرداد با عباس عراقچی دیدار و گفت‌وگو کردند.

بقایی ادامه داد: «بسیاری از کشورها، چه کشورهای منطقه و چه کشورهای خارج از منطقه، تلاش می‌کنند تا به پایان جنگ و جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کنند. این تلاش‌ها از نظر ما ارزشمند است. » او در عین حال خاطرنشان کرد اسلام‌آباد همچنان «میانجی رسمی» مذاکرات میان تهران و واشینگتن محسوب می‌شود.

رویترز پیش‌تر از سفر یک هیات مذاکره‌کننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جهت خاتمه جنگ ایران است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات جاری با واشینگتن بر پایان جنگ متمرکز است و «جزییات» پرونده هسته‌ای در این مرحله وارد دستور کار گفت‌وگوها نخواهد شد.

او ادامه داد: «دلیل اینکه در مورد جزییات مباحث مرتبط با موضوع صحبت نمی‌کنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیاده‌خواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم. » بقایی افزود ورود به «سایر موضوعات» در مذاکرات با آمریکا تنها پس از پایان جنگ و رفع «نگرانی‌های» تهران امکان‌‎پذیر خواهد بود. منوط به خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران، توقف حمایت تهران از گروه‌های نیابتی و برچیده شدن توان موشکی جمهوری اسلامی است.

کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعه‌ای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کرده‌‌اند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش داده‌اند. خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد گزارش داد بیش از ۲۰ هزار ملوان در حدود دو هزار کشتی در آب‌های خلیج فارس سرگردان مانده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها امکان ترک شناورهای خود را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و عدم اطمینان نسبت به آینده دست و پنجه نرم می‌کنند.

دریانوردانی که در هفته‌های اخیر با رویترز مصاحبه کرده‌اند، از چالش‌ها و اضطراب مداوم خود در اوضاع جنگی منطقه سخن گفته‌اند. سلمان صدیقی، ملوان هندی که در یکی از کشتی‌های گرفتار حضور دارد، در تماسی تلفنی به رویترز گفت: «تنها کاری که اینجا انجام می‌دهیم، این است که برای گذراندن شب برنامه‌ریزی کنیم و دعا کنیم در جریان حملات هدف قرار نگیریم.

»گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند. در حالی که بحران در خلیج فارس ادامه دارد، خبرنگاران رویترز به‌تازگی با یک قایق امدادرسانی به سوی کشتی‌های پهلوگرفته در سواحل عربستان سعودی رفتند. در این زمان، ملوانان یک نفتکش با تجمع کنار نرده‌های شناور، برای خبرنگاران دست تکان دادند. رویترز این رویداد را «لحظه‌ای نادر از تماس آن‌ها با جهان خارج» توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، دریانوردان گرفتار در خلیج فارس نزدیک به سه ماه است در شرایطی منزوی و پراضطراب به سر می‌برند. آن‌ها در فضایی محدود، میان کابین‌های کوچک، سالن‌های غذاخوری مشترک و عرشه‌های داغ کشتی‌ها روزگار می‌گذرانند و تنها با شمار اندکی از همکاران خود در تماس هستند. محمد اراشدی، هماهنگ‌کننده شبکه جهان عرب و ایران در فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل‌ونقل (ITF)، هشدار داد وضعیت جنگی منطقه آسیب‌پذیری دریانوردان را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

به گفته او، بسیاری از ملوانان با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت دستمزد، مخالفت با بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان، کمبود آذوقه و نگرانی از حملات موشکی و پهپادی مواجه‌اند. اول خرداد، مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این ائتلاف در سوئد هشدار داد هرگونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی، از جمله تنگه هرمز، می‌تواند به آزادی کشتیرانی در این منطقه لطمه بزند.

موهیت کوهلی، کاپیتان یک کشتی باری که پس از آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده بود، گفت در ابتدا حتی تصور بسته ‌شدن تنگه هرمز هم برای او امکان‌پذیر نبود. کشتی تحت فرمان او که متعلق به شرکتی آلمانی بود، توانست در منطقه‌ای امن در نزدیکی بندر دمام عربستان سعودی لنگر بیندازد، اما تنها چند روز پس از آغاز درگیری‌ها، خدمه کشتی شاهد عبور موشک‌ها و پهپادهایی بودند که حکومت ایران به سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک می‌کرد.

کوهلی در گفت‌وگو با رویترز پس از بازگشت به هند، با اشاره به فضای حاکم بر کشتی گفت: «خدمه‌ای که همیشه پرجنب‌وجوش و پرسر‌وصدا بودند، ناگهان ساکت شدند. زمان غذا خوردن کوتاه‌تر شد و همه با احتیاط بیشتری صحبت می‌کردند. »با این حال، مقام فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل‌ونقل خاطرنشان کرد تمامی دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز وضعیت مشابهی ندارند و بسیاری از آن‌ها با چالش‌ها و فشارهای به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو هستن





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اختلافات ایران آمریکا مذاکرات پایان جنگ پرونده هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines