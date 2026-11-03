نیروهای امنیتی سوریه طرح ترور پالایشگاه حمص را خنثی کردند. همچنین در تنگه هرمز سه نفتکش منفجر و در هند کشتی ایرانی آزاد شد. جزئیات کامل اخبار.

نیروهای امنیتی سوریه روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کردند که طرحی را خنثی کرده‌اند که هدف آن تخریب پالایشگاه حمص بوده است. این پالایشگاه در مرکز سوریه قرار دارد و در حال حاضر تنها واحد فعال پالایش در این کشور محسوب می‌شود. دیگر پالایشگاه کشور در ساحل، یعنی بانیاس، برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شده است.

در بیانیه‌ای که نیروهای امنیتی منتشر کردند، تأکید شد که دو عضو یک هسته فعالی با عنوان "مرتبط با حزب‌الله لبنان" بازداشت شده‌اند. در این عملیات امنیتی، مواد منفجره‌ای که قرار بود در اجرای این عملیات خرابکارانه استفاده شود، نیز از سوی مأموران ضبط گردید. سازمان امنیت سوریه جزئیات بیشتری درباره تعداد کل بازداشتی‌ها ارائه نداد و تا این لحظه حزب‌الله لبنان هیچ واکنش رسمی به این گزارش‌ها اعلام نکرده است.

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مکانیزم خنثی‌سازی و بستر عملیات

عملیات خنثی‌سازی طرح علیه پالایشگاه حمص در بستر یک سری حملات و اقدامات خرابکارانه گسترده‌تر علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام شده است. پیش از این نیز حملات متعددی بدون اینکه گروه خاصی مسئولیت آن را بپذیرد، به خطوط انتقال نفت و گاز در مناطق مختلف سوریه صورت گرفته بود.

این در حالی است که دولت دمشق پیش از این بارها اعلام کرده بود هسته‌های مرتبط با حزب‌الله لبنان را شناسایی و خنثی کرده است. حزب‌الله لبنان که از سال ۲۰۱۱ در جریان جنگ داخلی سوریه وارد نبرد شد و به حمایت از حکومت بشار اسد پرداخت، هر بار ارتباط خود با این هسته‌های شناسایی شده را رد کرده است. این گروه پس از سقوط حکومت اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، به عنوان نیرویی رقیب در برابر گروه‌هایی که قدرت را در دمشق در دست گرفتند، عمل می‌کند.

تنش‌های منطقه‌ای و تحولات تنگه هرمز

همزمان با گزارش‌های امنیتی در سوریه، تنش‌ها در خلیج فارس نیز شدت گرفته است. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که در پیگیری قوانین منطقه‌ای، سه فروند نفتکش متخلف که در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز حرکت می‌کردند، دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند. این حادثه از بامداد روز سه‌شنبه تا ساعاتی پس از آن رخ داده است.

سپاه پاسداران اصرار دارد که بخش جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان که ایران کنترلی بر آن ندارد، به عنوان "مسیر غیرمجاز" شناخته می‌شود. نیروهای این نهاد مدعی هستند که بر اساس این استدلال که عبور از این مسیر خلاف قوانین بین‌المللی است، در چند ماه گذشته به ده‌ها نفتکش در این ناحیه حمله کرده‌اند.

حمله به نیروی زمینی ارتش در جنوب شرق

در بخش دیگری از تحولات امنیتی داخلی، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه ۱۲ آبان از کشته‌شدن یکی از کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی خبر دادند. این حادثه در پی یک حمله تروریستی در جنوب شرق ایران رخ داده است. با این حال، گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به محل دقیق جغرافیایی این درگیری نکرده‌اند.

بر اساس تصویر منتشر شده از نیروی ارتش، نام فرد کشته شده ستوان‌یکم جواد حشمتی است که از پرسنل تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا بوده است. در این درگیری، یکی از افراد مسلح ناشناس که به عنوان "گروهک معاندین" معرفی شدند، کشته شد و فرد دیگری با وجود جراحت توانست فرار کند. خبرگزاری‌ها بدون ارائه جزئیات دقیق از میزان خسارات جانبی، این رویداد را گزارش کردند.

آتش‌سوزی نفتکش‌ها و آزادسازی کشتی ایرانی

در یک رویداد دریایی مهم دیگر، وزارت اخبار و اطلاعات دولت هند روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد که کشتی ماهیگیری ایرانی با عنوان "آذینی" آزاد شده است. این کشتی هفته گذشته توسط دزدان دریایی سومالیایی ربوده شده بود. عملیات آزادسازی توسط کماندوهای دریایی هند انجام شد و مرکز امنیت دریایی وابسته به اتحادیه اروپا نیز ربایش این قایق را در روز پنج‌شنبه هفتم آبان تأیید کرده بود.

در بیانیه رسمی منتشر شده توسط مقامات هندی، تأکید شد که تمام ۲۰ نفر خدمه کشتی ایرانی بدون هیچ گونه آسیب و جراحت از بند رها شدند. کماندوهای هندی پیش از فرود بر روی کشتی، عملیات شناسایی و هدایت توسط یک ناوچه و یک هواپیمای نظامی را انجام داده بودند.

در پی این رویدادها، تحولات هوایی نیز گزارش شده است. گزارش‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان حاکی از آن است که دست‌کم چهار هواپیمای مسافربری در اروپا در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری ناچار به تغییر مسیر یا فرود اضطراری شدند. یک هواپیمای شرکت رایان‌ایر با ۱۲۱ سرنشین در مورسیای اسپانیا و یک هواپیمای دیگر با ۱۸۱ سرنشین در فرودگاه دوم ورشو به‌زمین نشست.

علاوه بر این، هواپیمایی از کپنهاگ که راهی ورشو بود با وجود تهدید امنیتی به‌طور عادی فرود آمد و هواپیمایی از تل‌آویو نیز در صوفیه مجبور به فرود شد. روز گذشته نیز یک هواپیمای ویز ایر از لوتون در بوداپست فرود اضطراری داشته است. این رویدادها نشان‌دهنده افزایش سطح هشدادهای امنیتی در مسیرهای هوایی اروپا است.

مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر

در عین حال، قطر ضمن ابراز امیدواری از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، اعلام کرد که دو کشور در حال بررسی طرح‌های پیشنهادی میانجی‌ها برای پایان جنگ هستند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه گفت که حکومت کشورش امیدوار است به رسیدن جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافقی موقت منجر شود.

این در حالی است که ساعتی پیشتر یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که ایران و ایالات متحده هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ دارند. همزمان با مذاکرات غیرمستقیم، ایالات متحده دوشنبه شب حملاتی به جزیره قشم در کنار تنگه هرمز انجام داد که مقامات آمریکایی بعداً آنها را تدافعی توصیف کردند.

قطر در یک هفته گذشته تلاش‌های میانجی‌گری خود را میان تهران و واشینگتن افزایش داده است. این تلاش‌ها پس از نامه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آغاز شده است. محسن رضایی نگارش آن نامه را اقدامی مثبت خوانده است، اما روابط عمومی سپاه پاسداران ادعا کرد که دو پهپاد آمریکایی در آسمان بندرخمیر منهدم شدند.