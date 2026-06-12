اخبارillery

ترامپ و نتانیاهو درباره پیشنویس تفاهم با ایران مشورت کردهاند
دفتر بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل، در بیانیهای اعلام کرد که دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، درباره پیشنویس تفاهم پیشروی برای گفتوگو با ایران با وی مشورت کرده است.
طبق بیانیه دفتر نتانیاهو، با وجود اینکه اسرائیل طرف رسمی این یادداشت تفاهم نیست، نخستوزیر از تعهد ترامپ برای گنجاندن خروج مواد غنیشده ایران، از بین بردن ساختارهای غنیسازی، محدود کردن تولید موشکها و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی در منطقه در توافق نهایی قدردانی کرده است. در نوبه خود، دونالد ترامپ عصر پنجشنبه در کاخ سفید در جمعی از خبرنگاران اعلام کرد که آمریکا به تازگی به یک توافق عالی در مورد جلوگیری از جنگ با ایران رسیده و اسناد نهایی قرار است طی روزهای آینده تکمیل شوند.
وی گفت احتمالاً توافق در اروپا امضا خواهد شد و این امر را مثبت ارزیابی کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد که خود در مراسم امضا حاضر نخواهد بود، اما جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، برای امضای توافق به اروپا خواهد رفت
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