معاون اول قوه قضاییه از راه‌اندازی گسترده سامانه ساغر برای ثبت ادعای آپارتمان‌های فاقد سند در دو هفته آینده خبر داد و جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی را توضیح داد.

معاون اول قوه قضاییه از آغاز فاز گسترده‌تر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آینده نزدیک خبر داد. این خبر مهم نشان می‌دهد که مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار و فاقد سند رسمی، ظرف یکی دو هفته آینده فرصت خواهند داشت تا ادعاهای خود را در سامانه ماده ۱۰ موسوم به ساغر ثبت کنند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون، که راهکاری برای حل مشکل چندین ساله ساختمان‌های بدون سند و پایان کار پیش‌بینی کرده است، هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

آغاز گسترده اجرای ماده ۱۰ قانون الزام

حجت‌الاسلام خلیلی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد که اجرای ماده ۱۰ این قانون به صورت کامل‌تر و در سطحی وسیع و عمومی، احتمالا طی یک یا دو هفته آینده آغاز خواهد شد. وی بر تکلیف مجموعه دستگاه‌های مسئول برای انجام وظایف قانونی خود تأکید کرد و افزود که پس از فراهم شدن مقدمات و اجرای این مرحله، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود. با این حال، دستگاه‌ها همچنان وظیفه دارند آموزش و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند. خلیلی همچنین از تلاش‌های وزیر دادگستری و همکاران در بخش‌های مختلف قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت که آیین‌نامه‌هایی که تصویب آن‌ها بر عهده دولت بود و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به قوه قضاییه با همکاری مسئولان مربوطه به تصویب رسیده است.

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چالش‌های فنی و زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه ساغر

به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی یا همان سامانه ساغر، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون محسوب می‌شود. امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که اگرچه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی آغاز شده است، اما مرحله اصلی و واقعی آن هنوز شروع نشده است. وی تصریح کرد که زمانی می‌توان گفت اجرای واقعی این قانون آغاز شده که سامانه ماده ۱۰ در خصوص املاک فاقد سند راه‌اندازی و عملیاتی شود و چالش‌های واقعی آن نمایان گردد. رحیمی با اشاره به تاریخ‌های راه‌اندازی افزود که این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ فعال شده است، اما در مرحله نخست فقط برای املاکی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آن‌ها سند صادر شده است. اسنادی که عمدتاً کاداستری هستند، دارندگان کمتری با موضوع ثبت ادعا در سامانه مواجه خواهند داشت، اما زمانی که سامانه برای املاک فاقد سند راه‌اندازی شود، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود وارد سامانه خواهند شد.

رفع موانع آپارتمان‌های فاقد پایان کار و سند

وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن، به مسئله شهری و ساختمانی پرداخت. وی توضیح داد که در شهرها افرادی هستند که در مجتمع‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند، اما ساختمان محل سکونت آن‌ها به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی به شهرداری با مشکل دریافت پایان کار مواجه است. گاهی سازنده در زمان ساخت تخلف کرده یا بدهی‌هایی از زمان صدور پروانه ساختمانی به شهرداری دارد و از پرداخت آن خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، شهرداری تا زمان پرداخت بدهی یا جریمه، پایان کار صادر نمی‌کند. قانون الزام این مانع را برطرف کرده است و بر اساس این قانون، هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی یا جریمه را پرداخت کند و اگر بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان باشد، سهم خود را از آن پرداخت کند تا برای واحد وی سند صادر شود.

مقررات جدید صدور سند و پرداخت جرایم شهرداری

در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است که چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص آن رأی به اخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند. اما میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، تنها در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.

اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در نهایت، در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.