اخبار مهم روز جمعه بیست و یکم فروردین: تشییع پیکر شهدا، تحولات سیاسی و اقتصادی

در این مجموعه اخبار، به تشییع پیکر شهید کمال خرازی و شهدای جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی داخلی و خارجی، مسائل اقتصادی و فرهنگی و همچنین قیمتهای روز بازار پرداخته میشود.
پیکر شهید کمال خرازی ، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و شش شهید دیگر از شهدای جنگ تحمیلی ، ظهر جمعه بیست و یکم فروردین پس از اقامه نماز جمعه تهران در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی تشییع شد. این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان نظام برگزار گردید و یاد و خاطره این شهیدان والامقام گرامی داشته شد. در این مراسم، سخنرانان به تجلیل از مقام شامخ شهدا پرداختند و بر ادامه راه آنان تاکید کردند. تشییع پیکر شهدا، نمادی از وحدت و همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
همچنین پیامهای تسلیت متعددی از سوی مقامات و شخصیتهای مختلف برای شهادت این عزیزان صادر شد و بر اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید گردید. شهادت کمال خرازی ضایعهای بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و فقدان او، ضربهای به عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل وارد میسازد. \همچنین، اخبار دیگری نیز در این روز منتشر شد که از جمله میتوان به پیام تسلیت عراقچی برای شهادت منصوره رئیس قاسم، همسر کمال خرازی، اشاره کرد. حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به منزل کمال خرازی و شهادت همسر ایشان، از دیگر رویدادهای تلخ این روز بود. این حملات، نشان از خصومت و دشمنی دیرینه آمریکا و اسرائیل با نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. در همین راستا، تدفین رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (ع) قطعی اعلام شده و زمان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد. موضوع دیگری که در این روز مورد توجه قرار گرفت، رسیدن دو میلیون بشکه نفت خام ایران به هند بود که نشاندهنده تداوم روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها است. آیتالله علمالهدی نیز اعلام کرد که رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی دستور دادهاند که آتشبس را بپذیرند. این اقدام میتواند گامی مهم در جهت کاهش تنشها و برقراری صلح و ثبات در منطقه باشد. تخت روانچی نیز از توافق بر سر مبنا قرار گرفتن طرح ده مادهای ایران در مذاکرات خبر داد که نویدبخش پیشرفت در مذاکرات هستهای است. \از دیگر اخبار مهم این روز، میتوان به ابراز امیدواری لبنان به حمایت کشورهای دوست برای توقف حملات اسرائیل اشاره کرد. همچنین، پزشکیان از کادر درمان در بیمارستانها و اورژانسها قدردانی کرد و از زحمات شبانهروزی آنان در مقابله با بحرانهای مختلف، تجلیل به عمل آورد. در بخش اقتصادی، قیمت سکه پارسیان، سکه و طلا، دلار و یورو و همچنین قیمت خودروهای ایران خودرو اعلام شد و مردم در جریان نوسانات بازار قرار گرفتند. اخبار فرهنگی نیز از جمله اعلام لیست فیلمهای جشنواره کن 2026 با حضور فیلمهای اصغر فرهادی و پگاه آهنگرانی منتشر شد که نویدبخش حضور پررنگ سینمای ایران در عرصه بینالمللی است. در نهایت، با گذشت یک سال از اسفند 1404، تحلیلهایی درباره فصل نوین قدرتگیری و برآمدن نام ایران اسلامی ارائه شد و بر پیروزی ملت ایران در این مسیر تاکید گردید. همچنین قیمت جهانی طلا در این روز اعلام شد که نشان از تاثیر عوامل مختلف بر بازارهای مالی دارد. این رویدادها و اخبار متنوع، نشاندهنده تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران و جهان است
شهید کمال خرازی تشییع شهدا جنگ تحمیلی اقتصاد سیاست