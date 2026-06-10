اخبار سیستم آموزشی و عملیات نظامی ایران و قیمت طلا

این گزارش شامل دو بخش اصلی است: بخش اول تحولات مهم در سیستم آموزشی ایران و تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ و بخش دوم جزئیات جدید از عملیات پهپادی ارتش در بحرین و پاسخ به تجاوز آمریکا، همراه با گزارش قیمت روز طلا.

بر اساس اخبار منتشر شده، پایه یازدهمی ها می توانند در کنکور سال ۱۴۰۵ تنها ۶ درس نهایی داشته باشند و سوابق تحصیلی دروس دیگر نیز تأثیر مثبتی در نمره نهایی خواهند داشت.

در بخش دیگر خبرهای نظامی، یک منبع آگاه نظامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار، جزئیات جدیدی از حمله صبحگاهی یگان‌های پهپادی ارتش به多万元的目标 در بحرین اعلام کرد. به گفته این منبع، بامداد امروز چهارشنبه، پایگاه هوایی شیخ عیسی و یک سایت راداری راهبردی متعلق به نیروهای آمریکایی در بحرین، هدف پهپادهای تهاجمی ارتش قرار گرفت. ارتش در این حملات از یک پهپاد جدید استفاده کرده است.

این اقدام را بخشی از پاسخ ایران به تجاوز شب گذشته آمریکا علیه چند نقطه در استان هرمزگان عنوان کرد. پیش‌تر نیز منابع نظامی ایران اعلام کردند که موشک‌های بالستیک دوربرد و پهپادهای نیروهای مسلح با عبور از سامانه‌های پدافندی مستقر در پایگاه‌های ایالات متحده در غرب آسیا، حدود ۷۰ درصد اهداف را با دقت مورد اصابت قرار دادند. 目标的 شامل پایگاه الازرق در اردن، پایگاه علی السالم در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین بودند.

در بخش اقتصادی، قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با تغییراتेषणی روبرو شده است و قیمت طلای ۱۸ عیار کاهش یافته است





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