مدیرکل تأمین اجتماعی همدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، از امکان احیای سوابق بیمهای کارگران بدون پرداخت حقبیمه توسط کارفرما خبر داد و جزئیات فرآیند پیگیری سوابق بیمهای را شرح داد. وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در صیانت از حقوق بیمهشدگان، بیان کرد که این فرآیند میتواند امنیت شغلی و آرامش خاطر بیشتری برای کارگران و خانوادههای آنان ایجاد کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی همدان با اشاره به امکان احیای سوابق بیمهای کارگران بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، اظهار داشت که کارگران ی که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشتهاند اما کارفرمای آنان نسبت به ارسال لیست بیمه و پرداخت حقبیمه اقدام نکرده است، میتوانند از طریق کمیتههای احتساب سابقه ، سوابق بیمهای خود را احیا و ثبت کنند.
جواد جمور با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی رویکرد حمایتی در صیانت از حقوق بیمهشدگان دارد، افزود: یکی از مهمترین دغدغههای کارگران و بیمهپردازان، ثبت کامل سوابق اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق بیمهای آنان است که در همین راستا سازوکار قانونی لازم برای رسیدگی به سوابق جامانده پیشبینی شده است. وی عنوان کرد: در مواردی که فرد در یک کارگاه مشغول به فعالیت بوده اما کارفرما نسبت به ارسال لیست کارکرد و پرداخت حقبیمه اقدام نکرده و این موضوع از طریق بازرسی کارگاهی یا حسابرسی دفاتر قانونی نیز منجر به وصول حقبیمه نشده باشد، بیمهشده میتواند موضوع را از طریق کمیتههای احتساب سابقه سازمان پیگیری کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی همدان تصریح کرد: بیمهشده، وکیل قانونی یا حتی بازماندگان وی میتوانند با مراجعه به آخرین شعبه بیمهپردازی یا شعبهای که کارگاه در محدوده آن قرار دارد، درخواست رسیدگی خود را همراه با مستندات و مدارک لازم ارائه دهند. جمور ادامه داد: پس از بررسی مدارک و طرح موضوع در کمیتههای تخصصی احتساب سابقه، در صورت احراز اشتغال فرد، حقبیمه مربوطه وصول و دوره موردنظر به سوابق بیمهای شخص اضافه خواهد شد و نتیجه نهایی نیز از طریق پیامک به متقاضی اعلام میشود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق بیمهای کارگران از اولویتهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی است، بیان کرد: این فرآیند میتواند امنیت شغلی و آرامش خاطر بیشتری برای کارگران و خانوادههای آنان ایجاد کند و مانع از تضییع سابقه بیمهای افراد در سالهای آینده شود. مدیرکل تأمین اجتماعی همدان همچنین از کارگران خواست در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در سوابق بیمهای خود، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق شعب تأمین اجتماعی پیگیری کنند تا حقوق قانونی آنان حفظ شود.
در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات آنلاین و حضور فعال در شبکههای اجتماعی، تلاش میکند تا فرآیند پیگیری سوابق بیمهای برای کارگران تسهیل شود. همچنین، کارگران میتوانند از طریق پورتال سازمان تأمین اجتماعی، به صورت آنلاین درخواست احیای سوابق خود را ثبت کنند و از وضعیت آن پیگیری کنند. این اقدامات بخشی از برنامههای سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود خدمات به بیمهشدگان و افزایش رضایت آنان است
