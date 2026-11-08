گزارش احکام اعدام برای محکومان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز و مشهد و تحلیل تنش‌های نظامی اخیر آمریکا و ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس.

احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای چندین زندانی سیاسی در شهرهای اهواز و مشهد صادر شده است که به اتهامات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اقدامات امنیتی دیگر محکوم شده‌اند. همزمان، تنش‌های نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت افزایش یافته و گزارش‌هایی از حملات به کشتی‌های نفتکش در این مناطق آبراهی حیاتی منتشر شده است.

جزئیات احکام محکومان اهواز و مشهد

محمدمهدی پارسا، ۲۱ ساله اهل قلعه‌تل در استان خوزستان که ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۱۱ آبان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر گردید و پارسا هم‌اکنون در زندان شیبان این شهر نگهداری می‌شود.

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پارسا به اتهام مشارکت در تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به اتهام محاربه محکوم شده است. همچنین به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و همکاری با دول متخاصم، هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده که مجموعاً ۲۰ سال حبس را شامل می‌شود. بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در مشهد، هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه احراز شده است. او همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و هم‌اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.

این سه نفر از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. در پرونده‌ای دیگر موسوم به پرونده شاندیز در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی و ابعاد کیفری

محبوبه شعبانی، زندانی سیاسی دیگری در مشهد که ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شده است، حکم اعدام دریافت کرده و درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است. شعبانی به اتهام اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات محبوبه شعبانی در تاریخ ۱۰ شهریور برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، دلیل صدور این حکم علیه او، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی بوده است. او پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد منتقل شده است.

فرزند محبوبه شعبانی در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد. در آمار اعدام‌های اخیر از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان، دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند.

تهدیدات نظامی ترامپ و استقرار ناوهای آمریکایی

دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی ۲۰ دقیقه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان در تاریخ ۱۷ آبان، احتمال حمله مجدد به ایران را به امضای توافقی بسیار محکم با تهران مرتبط دانست. او پنج بار تأکید کرد که بعید است چنین اقدامی ضروری شود، اما اضافه کرد در صورت لزوم دستور حمله را صادر خواهد کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به استقرار سه ناو هواپیمابر در منطقه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی برای حمله آماده‌اند. او افزود آمریکا اهداف زیرساختی مشخصی، از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها را برای حملات احتمالی شناسایی کرده است. ترامپ گفت: "۳۸ پل را در تیررس داریم که می‌توانیم همه آنها را ظرف فقط یک ساعت تخریب کنیم."

با این حال، ترامپ تأکید کرد که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های ایران را نابود نکند، زیرا بازسازی چنین تاسیساتی سال‌ها طول می‌کشد. کارگروهی با حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی در تامپا، فلوریدا، با دیگر نهادهای دولت آمریکا برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته و جریان‌های درآمدی غیرقانونی همکاری می‌کند.

حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارشی عصر یکشنبه ۱۷ آبان از وضعیت تنگه هرمز در ۷۲ ساعت گذشته، از ثبت دو حمله به کشتی‌ها در این آبراه خبر داد. این نهاد همچنین اعلام کرد پرواز پهپادهای سپاه پاسداران، نظارت بر کشتی‌های تجاری و ایجاد مزاحمت برای شناورها ادامه یافته است.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش پنجشنبه ۱۴ آبان هنگام خروج از تنگه هرمز از وقوع انفجار در خط آب بدنه خود خبر داد و نفتکشی نیز شنبه ۱۶ آبان در مسیر خروج از این آبراه هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت. در حمله شنبه، همه خدمه سالم بودند و پیامد زیست‌محیطی گزارش نشد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک نفتکش پیش از ظهر یکشنبه در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین آتش گرفته است. پیش از این، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود سه نفتکش در مسیری که غیرمجاز خوانده می‌شد، دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.

سپاه در اطلاعیه قبلی خود از برخورد دو نفتکش با مین در تنگه هرمز و شرق آن و آتش‌سوزی گسترده در این شناورها خبر داده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ظهر یکشنبه گزارش داده که آتش‌سوزی یک نفتکش در هشت مایل دریایی شمال‌غرب خصب عمان و تخلیه خدمه آن رخ داده است.