مجموعه‌ای از اخبار مرتبط با محاکمه و محکومیت هنرمندان کنسرت کاروانسرا در قم، پلمب کاروانسرای دیر گچین، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی و نیز دیگر موضوعات حقوق بشری مانند افزایش اعدام‌ها و وضعیت نویسندگان زندانی در ایران Record.

پرستو احمدی ، هنرمند و هشت نفر دیگر از دست‌اندرکاران کنسرت کاروانسرا توسط دادگاه کیفری استان قم به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری ، دو سال ممنوع‌الخروج و دو سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شدند.

آنها به "جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی" متهم شده‌اند. دادگاه با عدم پذیرش دفاعیات متهمان، حکم را صادر کرد. این کنسرت نمادین در دی ماه ۱۴۰۳ در کاروانسرای دیر گچین قم برگزار شد و بدون حضور تماشاگر و با اجرا زنده در یوتیوب پخش گردید. در این رویداد، احسان بیرق‌دار، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا به همراه پرستو احمدی روی صحنه حضور داشتند.

پس از پخش کنسرت، خبرگزاری‌ها از بازداشت هنرمندان و تشکیل پرونده قضایی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم این اجرا را خارج از عُرف و ارزش‌های اجتماعی خواند. دو نوازنده مرد با قرار تامین کیفری آزاد شدند و سپس پرستو احمدی نیز با شرایط مشابه آزاد گشت. در ۳ دی ۱۴۰۳، متهمان در دادسرای امنیت اخلاقی تهران اتهامات را دریافت و با وثیقه آزاد شدند.

نام پرستو احمدی پس از این کنسرت، با بازخوانی آهنگ معروف "از خون جوانان وطن" به声望 رسید. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، کاروانسرای دیر گچین را به دلیل "تخلف از ضوابط بهره‌برداری" پلمب کرد و مدیر مجموعه و چند مقام دیگر را نیز به دلیل "سهل‌انگاری" برکنار نمود.

این پرونده در چارچوب یک فضای قانونی گسترده‌تر قرار دارد که در آن کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متهم سیستماتیک آزار زنان در ایران را افزایش یافته و خواستار لغو جرم‌انگاری نداشتن حجاب اجباری شده است. هم‌زمان لایحه "حجاب و عفاف" به مجلس ارائه شده است. همچنین، اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همچنان ادامه دارد.

در زمینه دیگر، آلمان از سال ۲۰۲۱ به بیش از ۵۰ هزار قربانی نازی‌ها "تابعیت جبرانی" داده است. فلیسین کابوگا، تاجر رواندایی متهم به مشارکت در نسل‌کشی ۱۹۹۴، در زندان درگذشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برای نخستین بار تعداد نویسندگان زندانی در جهان از ۴۰۰ نفر گذشت که ایران در رتبه دوم قرار دارد





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