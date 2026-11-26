گزارش کامل درباره احکام اعدام ترانه قویدل و رومینا، اسناد دادگاه، ادعای شکنجه و موضع دولت ایران و سازمان‌های حقوق بشری در خصوص اعتراضات دی ماه.

ترانه قویدل ، دختر ۲۱ ساله اصفهانی، و خواهر دوقلوی خود، رومینا قویدل ، در پی اعتراضات دی ماه به اتهامات امنیتی سخت‌گیرانه‌ای دستگیر و محکوم شده‌اند. مسعود نورمحمدی، پسرخاله این دو زن جوان، به بی‌بی‌سی اعلام کرده است که ترانه به دلیل ضربات شدید به پاهایش قادر به راه رفتن صحیح نیست و عفونت گوش ناشی از درمان نشدن جراحت جمجمه‌اش، تعادل جسمی او را مختل کرده است.

مشاهدات دردناک خانواده در زندان

مسعود نورمحمدی که با بستگان این دو خواهر و منابع مطلع در ارتباط است، توضیح می‌دهد که ترانه و رومینا در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. مادر آن‌ها نخستین ملاقات با دخترانش در زندان را به یاد آورده است که در آن، ابتدا آن‌ها را به سختی تشخیص داده است. مادرشان بیان کرده است که آن‌ها را تنها از روی صدا شناسایی کرد، زیرا صورت‌هایشان به شدت کبود بود و به دلیل کشیده شدن موها، موهای سرشان از بین رفته بود.

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نورمحمدی می‌گوید که ترانه فردی قوی است و تلاش می‌کند روحیه خود را حفظ کند، اما گاهی روزهای طولانی را با گریه‌های ناگهانی سپری می‌کند. بر اساس ادعای وی، ترانه زمانی مجبور به امضای برگه اعتراف بازجویان شد که تهدید شده بود در صورت عدم امضا، به خواهر دوقلویش تجاوز خواهد شد. پرونده این دو خواهر مربوط به اعتراضات میدان شهدا در اصفهان است.

احکام دادگاه و ادعاهای شکنجه

اسناد دادگاه منتشر نشده‌اند، اما بی‌بی‌سی بخش‌هایی از احکام صادر شده را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد ترانه قویدل به اتهام محاربه و با مجازات اعدام محکوم شده است. یکی از مصادیق این اتهام در سند، کشیدن سلاح سرد با هدف به خطر انداختن جان افراد عنوان شده است. با این حال، نورمحمدی تأکید می‌کند که تمامی اتهامات علیه خواهران رد می‌شود و هیچ مدرکی مبنی بر داشتن سلاح سرد توسط ترانه وجود ندارد.

رومینا قویدل به اتهام سبک‌تر معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. وکلای این دو خواهر شکایتی ثبت کرده‌اند که مدعی شده‌اند ترانه و رومینا در جریان بازجویی مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. منابع آگاه از این پرونده گزارش می‌دهند که رسیدگی به این شکایت به بازپرسی سپرده شده است که خود توسط خواهران متهم به شکنجه شده است.

واکنش‌های بین‌المللی و آمار کشته‌شدگان

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده است که ترانه یکی از شش زنی است که در سال جاری در ارتباط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، این روند را بخش از افزایشی هولناک در اعدام‌های با انگیزه سیاسی توصیف می‌کند. او اشاره می‌کند که صدور این میزان حکم اعدام برای زنان معترض نسبت به دهه‌های گذشته بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا، هویت بیش از ۷ هزار نفر که در جریان سرکوب‌های پس از اعتراضات کشته شده‌اند شناسایی شده است. این نهاد معتقد است آمار واقعی بسیار بالاتر است، در حالی که دولت ایران مجموع کشته‌شدگان را ۳ هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده است. سفارت ایران در لندن ادعاهای مربوط به افزایش اعدام را گمراه‌کننده خوانده و هرگونه استفاده از مجازات اعدام صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز را رد کرده است.

سرنوشت سایر زندانیان و ادامه بحران

در همین راستا، محبوبه شعبانی، زن ۳۳ ساله اصفهانی، در ماه سپتامبر بر اساس قوانین تشدید مجازات جاسوسی به اعدام محکوم شد. گروه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که او مجروحان اعتراضات را انتقال داده است. نجمه امینی، زن ۲۳ ساله مشهدی، نیز به اتهام توهین به مقدسات در یک پست شبکه‌های اجتماعی به اعدام محکوم شده است. پیام صوتی منسوب به او حاوی امیدواری برای آزادی ایران پیش از پایان زندگی‌اش است.

پسرخاله دو خواهر اعلام کرده است که خانواده آن‌ها بیش از سه ماه از محل نگهداری دقیق آن‌ها بی‌اطلاع بوده است. اعتراضات ژانویه که بر سر مطالبات اقتصادی آغاز شد، به بزرگ‌ترین اعتراضات ایران از زمان انقلاب اسلامی تبدیل گردید. با این حال، هیچ توضیح روشنی درباره اعمال دقیق متهمان در پرونده‌هایی که ۱۰ نفر به اعدام محکوم شده‌اند، ارائه نشده است.