احکام اعدام میدان شهدا توسط قضات غایب امضا شد

کشف امضای احکام اعدام و زندان متهمان پرونده میدان شهدا توسط قضاتی که در دادگاه حضور نداشتند و دفاعیات را نشنیدند. بررسی حقوقی این نقض آشکار قانون.

اطلاعات جدید رسیده به رادیو فردا فاش می‌کند که احکام صادره برای ۱۶ متهم پرونده میدان شهدا در اصفهان، از جمله ۱۰ حکم اعدام، توسط قضاتی امضا شده است که نه در جلسات رسیدگی شرکت داشته‌اند و نه دفاعیات وکلای متهمان را شنیده‌اند. این اقدام حقوقی با چالش‌های جدی مواجه است و متخصصان حقوقی آن را مغایر با قوانین دادرسی کیفری می‌دانند. منابع خبری تأیید کرده‌اند که فرآیند امضا با جدایی کامل میان داوران حاضر در دادگاه و صادرکنندگان حکم نهایی انجام پذیرفته است.

نقض تبصره ۱۱۹ و امضای غایبان

بر اساس قوانین جاری ایران، قاضی صادرکننده رأی موظف است شخصاً اقرارهای متهمان را بشنود، اما در این پرونده حکم توسط محمود کاظمزاده و محمد وکیل صادر شده است. این دو مقام قضایی هیچ‌گونه ارتباطی با جلسات محاکمه که با حضور مرتضی براتی و محمدرضا توکلی برگزار می‌شدند، نداشته‌اند. تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً حکم می‌کند که شنیدن اقرار یا شهادت شاهد توسط صادرکننده رأی الزامی است. با این حال، دادنامه‌های صادره استناد به اعترافات دارند که در غیاب امضاکنندگان آن‌ها به دست آمده است.

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رد اعترافات و ادعای شکنجه در دادگاه

متهمان در جلسات دادگاه، اعترافات قبلی خود را که منجر به کیفرخواست شده بود، رد کرده‌اند. آن‌ها مدعی شده‌اند که این اظهارات تحت فشار ضرب‌وشتم، شوکر الکتریکی و تهدید به تجاوز جنسی اخذ شده است. وکلای مدافع نیز با اعتراض به مدارک دادستانی، بر بی‌اعتباری این اسناد تأکید کرده‌اند. با وجود این اعتراضات، دادنامه صادرشده از سوی کاظمزاده و وکیل، همچنان از همان اعترافات مورد اعتراض به عنوان مبنای اصلی محکومیت استفاده کرده است.

تهدیدات قضایی و حضور بازجو در سالن دادگاه

گزارش‌ها حاکی از آن است که مرتضی براتی در جلسات محاکمه، نقشی فراتر از یک داور بی‌طرف داشته و به عنوان دادستان عمل کرده است. این قاضی متهمان را از به کار بردن واژه "شکنجه" منع کرده و آن‌ها را تهدید کرده است که سپاه از آن‌ها شکایت خواهد کرد. همچنین ۱۲ مرد ماسک‌دار و کلاه‌پوش که متهمان آن‌ها را بازجوهای خود می‌دانند، در سالن دادگاه حضور داشته‌اند. وکلای متهمان باراً به حضور این افراد اعتراض کرده‌اند، اما قضات پرونده به این موضوع توجهی نشان نداده‌اند.

شواهد وکلا و اعتراض به فیلم‌های نمایشی

برخی متهمان از جمله ترانه رحیمی، رومینا رحیمی و احمدرضا سعیدی، در دادگاه بازجوهای حاضر در سالن را شناسایی کرده‌اند. مهرداد بوئری نیز با نشان دادن آثار ضرب‌وشتم بر بدن خود، ادعای شکنجه را تأیید کرده است. علاوه بر این، استناد به فیلمی از تلفن ترانه رحیمی که او را ضربه زننده به عباس کامرانی نشان می‌دهد، با اعتراض مواجه شده است. وکلای مدافع اعلام کرده‌اند که لوگوی اینستاگرام در انتهای این فیلم قابل مشاهده است که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد.

واکنش حقوقدانان و درخواست نقض دادنامه

سه حقوقدان برجسته در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که صدور حکم توسط قضات غایب، یک تخلف اداری ساده نیست. آن‌ها تأکید کرده‌اند که این فرآیند می‌تواند اعتبار کلی دادنامه را مخدوش کند. وکلای متهمان در لایحه اعتراض خود، به این نقض آشکار قانون استناد کرده و خواستار نقض دادنامه شده‌اند. منابع خبری گزارش داده‌اند که دست‌کم یکی از متهمان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که متهمان هنوز در انتظار تعیین تکلیف نهایی برای سرنوشت خود هستند.