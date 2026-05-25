احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در میانهی توفانی از ابهامات مالی و مدیریتی ایستاده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود پناهگاه محرومان باشد، اما بنا به گزارش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کانون تصفیههای مدیریتی و حراج غیرکارشناسی اموال بازنشستگان تبدیل شده است.
از نادیده گرفتن دستور صریح رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج داراییهای صندوق بازنشستگی با قیمتهای غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت دهها میلیون بازنشسته، کارگر و توانخواه را در دست دارد، این روزها به جای آنکه کانون آرامش بازنشستگان باشد، به کانون تلاطمهای مدیریتی و ابهامات مالی تبدیل شده است.
معطل ماندن دستور صریح رئیس جمهور در خصوص «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» همچنان خاک می خورد در حالی که امنیت شغلی کارگران همواره شعار اصلی این وزارتخانه بوده است و نهتنها اقدامی برای تثبیت وضعیت این نیروها صورت نگرفته است ، بلکه گزارشها حکایت از تعدیل گسترده نیرو در شرکتهای بزرگی چون «کشتیرانی»، «دالاهو» و «شسبد» دارد؛ البته نکته تاملبرانگیز اینجاست که همزمان با اخراج نیروهای باسابقه، جذب نیروهای سفارشی و فاقد ضابطه نیز در برخی زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی ادامه دارد.
البته تکاندهندهترین بخش عملکرد میدری مربوط به فروش اموال و داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری است به طوری که تورم افسارگسیخته ارزش داراییها را جابجا کرده است وآگهیهای مزایده بر اساس کارشناسیهای سال گذشته و بدون در نظر گرفتن ارزش کنونی ارزی و تورمی منتشر شدهاست که این مساله شائبه تاراج اموال بازنشستگان را پررنگ کرده است . شنیده ها حاکی از آن است که مکاتبات هشدارهای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در راهروهای وزارتخانه بیپاسخ مانده است حتی مدیران مأمور که صلاحیت حرفهایشان زیر سوال است و یا ابقای مدیران بازنشسته در هلدینگهای بزرگی مانند« آتیه صبا» و «فولاد خراسان»، باوجودهشدارهای قانونی، نشاندهنده خودرایی مدیریتی است که با شعارهای قانونگرایی دولت در تضاد است.
«شرکت هواپیمایی آسمان» یکی از شرکت های معرف سوءمدیریت منابع است؛ شرکتی که باید سودآور باشد، اکنون به مرحلهای رسیده که حقوق ماهیانه خود را از جیب هلدینگ آتیه صبا (سرمایه بازنشستگان) تامین میکند و سوال این است که تا کی قرار است سرمایه امانتی مردم صرف هزینههای روزمره شرکتهای شکستخورده شود؟
در حالی که انتظار میرفت وزیر کار، پیش از هرکاری افزایش حقوق کارگران و کارمندان را متناسب با تورم درنظربگیرد، اما زمزمههای انتشار نامهای به معاون اول رئیسجمهور شنیده شده است که مفاد آن با منافع اقشار مزدبگیر در تضاد است که به نظرمی رسد این رویکرد در کنار کندی عجیب در رسیدگی به پروندههای بیمه بیکاری، اولویتهای این وزارتخانه با واقعیتهای سفره مردم را نشان می دهد که هرروز فاصله معناداری به خود می گیرد
