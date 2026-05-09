احمد زیدآبادی در واکنش به یادداشت اخیر عباس عبدی با روزنامه اعتماد گفت…

احمد زیدآبادی درباره یادداشت اخیر عباس عبدی با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است. به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید؛ این جنجالها بیش از آنکه مربوط به خود یادداشت باشد، بهانهای است برای تسویه حسابهای سیاسی و مخالفت با روند مذاکراتی که در سطح کلان نظام در جریان است.
عباس عبدی در یادداشت خود به هیچوجه قصد تعرض به همه شرکتکنندگان در تجمعات را نداشت و صراحتا توضیح داد منظورش تنها گروه کوچکی است که با توهین به سران کشور و مقامات عالیرتبه نه تنها با اصل مذاکرات مخالفت میکنند، بلکه سبب ایجاد تحرکات افراطی و برخلاف منافع ملی شدند. این موضوع توسط مقامهای رسمی و حتی روزنامه کیهان هم محکوم شد؛ روزنامه کیهان رسما طی مقالهای نوشت که اینها منافق هستند، در راستای منافع عوامل خارجی است و نهایتا هم تاکید کرد که باید هوشیار باشیم.
ولی برخی گروهها با بهانه قرار دادن این مساله، تلاش دارند با بزرگنمایی آن، فضا را متشنج کنند و به دنبال تسویهحسابهای سیاسی باشند
