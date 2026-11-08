کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با احضار یاسر آسانی و شجاع خلیل‌زاده به دنبال بررسی اخراج‌های جنجالی در هفته دوازدهم لیگ برتر است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور احضاریه‌ای رسمی، یاسر آسانی بازیکن استقلال تهران و شجاع خلیل‌زاده بازیکن تراکتور را به همراه سرپرست و مسئول فرهنگی باشگاه تراکتور فراخوانده است. این بازیکنان موظفند روز چهارشنبه به منظور پاسخگویی درباره اتفاقات پیش‌آمده در بازی‌های اخیر حضور یابند. این تصمیم پس از بررسی گزارش‌های داوران و کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران اتخاذ شده است.

دلایل و جزئیات احضار بازیکنان استقلال و تراکتور

یاسر آسانی به دلیل درگیری لفظی و واکنش فیزیکی به علیرضا ایلدروم، کمک‌داور دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان، و شجاع خلیل‌زاده به خاطر وقایع رخ‌داده در مسابقه تراکتور و خیبر خرم‌آباد، هفته دوازدهم لیگ برتر احضار شده‌اند. اخراج یاسر آسانی پس از آن اتفاق افتاد که وینگر استقلال پس از تنش با کمک‌داور، اقدام به واکنشی جنجالی کرد که منجر به دریافت کارت قرمز و خروج او از زمین شد.

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باشگاه استقلال تهران در واکنش به این احضاریه و اخراج ستاره خود، معتقد است که عامل اصلی ایجاد تنش، کمک‌داور بازی یعنی علیرضا ایلدروم بوده است. این باشگاه در بیانیه‌ای رسمی خواستار انتشار مکالمات ضبط‌شده تیم داوری در حین بازی شده تا مشخص شود رفتارهای لحن‌دار ایلدروم چه نقشی در برهم خوردن تمرکز بازیکنان داشته است. مسئولان استقلال تاکید دارند که این مکالمات می‌تواند کلید اصلی درک ماجرای اخراج آسانی باشد.

مواضع فنی‌ترین‌ها و تحلیل‌های پس از پایان مسابقات

پس از پایان بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران، اوزجان بیزاتی سرمربی تیم استقلال و امیر خلیفه‌اصل سرمربی تیم خوزستان هر کدام دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح کردند. بیزاتی با انتقاد از عملکرد داور خط گفت که تیمش قدرت جنگیدن با داور و بازی کردن با نُه نفر را نداشت. او استدلال کرد که تمرکز آسانی از ابتدا توسط داور به هم ریخته شده و حاشیه‌سازی‌ها و فشار مسابقات در بروز این اتفاق بی‌تاثیر نبوده است.

در مقابل، امیر خلیفه‌اصل سرمربی استقلال خوزستان هرگونه تنش از سوی هواداران میزبان را رد کرد و مدعی شد ادب مردم خوزستان بی‌نظیر است. او اتهام برهم زدن نظم بازی را متوجه هواداران استقلال تهران کرد و گفت که رفتار آن‌ها باعث گره خوردن بازی شده است. این اختلاف نظر میان مربیان دو تیم، نشان‌دهنده عمق اختلافات پیرامون نحوه داور شدن و مدیریت میدان در این بازی حساس است.

پیگیردهای امنیتی و واکنش باشگاه استقلال به حواشی استادیوم

باشگاه استقلال علاوه بر دفاع از بازیکنانش، به اتفاقات امنیتی و هتک حرمت تماشاگران در دقیقه نود بازی نیز اعتراض کرده است. این باشگاه گزارش داده که برخی تماشاگران نزدیک سکوی کرنر، اشیاء مختلفی را به سمت زمین پرتاب کردند. یاسر آسانی نیز در جریان این تنش‌ها به جای آرام‌سازی، خواستار تشویق بیشتر شد که خود زمینه‌ساز تشدید وضعیت شد. باشگاه استقلال اعلام کرده که مستندات مربوط به این وقایع را پیگیری خواهد کرد.

مسئولان باشگاه استقلال با تاکید بر حمایت از هواداران میلیونی خود، اعلام کرده‌اند که از هیچ مطالبه‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در مسابقات پیش‌رو چشم‌پوشی نخواهند کرد. آن‌ها انتظار دارند تدابیر لازم برای ایمن‌سازی استادیوم غدیر اهواز و جلوگیری از تکرار رفتارهای مشابه اتخاذ شود. این اقدام نشان می‌دهد که باشگاه استقلال قصد دارد از مسیرهای قانونی و رسمی برای بازگرداندن حقوق خود و هوادارانش گام بردارد.