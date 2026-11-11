احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا به دلیل ارتباط با ترامپ

تحقیقات کمیته قضایی کنگره آمریکا درباره روابط مالی جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ شدت گرفته است. نماینده دموکرات ادعا می‌کند فیفا تحت فشار کاخ سفید تصمیمات انضباطی گرفته است.

جیانی اینفانتینو ، رئیس کنونی فدراسیون جهانی فوتبال، در آستانه یک بحران سیاسی جدی در ایالات متحده قرار دارد. تحقیقات گسترده‌ای توسط نهادهای نظارتی آمریکا آغاز شده که هدف آن بررسی دقیق روابط مالی و سیاسی میان اینفانتینو و دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق و نامزد فعلی جمهوری‌خواهان است. این پرونده حساس می‌تواند پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمالاً تغییر ترکیب کمیته‌های کنگره، ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد.

شروع تحقیقات رسمی توسط جمی راسکین

جمی راسکین، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، رسماً اعلام کرده است که فرآیند رسیدگی به اتهامات مرتبط با نفوذ سیاسی در فیفا را آغاز نموده است. گزارش‌های دیلی تلگراف نشان می‌دهد که کمیته قضایی مجلس نمایندگان از مدت‌ها پیش بر روی موضوع تعاملات اینفانتینو با ترامپ تمرکز داشته است. اگر حزب دموکرات در انتخابات پیش‌رو پیروز شود، راسکین پتانسیل تصدی ریاست این کمیته را خواهد داشت و این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی او برای دسترسی به اسناد محرمانه را افزایش دهد.

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راسکین که پیش‌تر به عنوان عضو ارشد اقلیت در کمیته فعالیت می‌کرد، نامه‌ای رسمی به اینفانتینو ارسال نمود و صراحتاً از او خواسته است تا در مورد شفافیت مالی و تعاملاتش با مقامات آمریکایی پاسخگو باشد. این اقدام حقوقی نشان‌دهنده جدیت ناظران آمریکایی در جلوگیری از هرگونه دخالت غیرمجاز در امور ورزشی بین‌المللی است. نگرانی اصلی این است که ممکن است استانداردهای اخلاقی فیفا زیر سایه فشارهای سیاسی داخلی آمریکا تضعیف شده باشد.

ادعاهای مربوط به ماجرای فولارین بالوگان

یکی از محورهای اصلی تحقیقات، تصمیم controversial فیفا مبنی بر تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی ایالات متحده، در جام جهانی است. نیویورک پست گزارش داده است که اینفانتینو شخصاً بر لغو این محرومیت نظارت داشته و از جزئیات پرونده مطلع بوده است. بالوگان در بازی مقابل بوسنی و هرزگوین کارت قرمز دریافت کرد اما کمیته انضباطی فیفا دستور توقف محرومیت او را صادر کرد.

این تصمیم به بالوگان اجازه داد تا در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌ها مقابل تیم قدرتمند بلژیک به میدان برود. بن جاکوبز، خبرنگار برجسته فوتبالی، تأیید کرده است که فیفا این تصمیم را بلافاصله پس از تماس مستقیم کاخ سفید با اینفانتینو اتخاذ نمود. دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی علنی تایید کرد که با رئیس فیفا تماس گرفته و از او درخواست بازنگری در حکم محرومیت بالوگان را داشته است.

این رویداد باعث ایجاد جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی شده است. منتقدان معتقدند که دخالت مستقیم یک سیاستمدار مشهور در تصمیمات داوری و انضباطی فیفا، استقلال ورزش را به خطر انداخته است. شواهد نشان می‌دهد که فشارهای سیاسی می‌تواند بر قضاوت‌های فنی هیئت‌های مدیره سازمان‌های ورزشی تاثیر بگذارد.

احتمال صدور مجوز اقامت برای خدمتکار اینفانتینو

علاوه بر پرونده بالوگان، اخبار دیگری نیز از تلاش اینفانتینو برای دریافت مجوز اقامت ویژه برای خدمتکار شخصی‌اش منتشر شده است. ادعا می‌شود که رئیس فیفا از نفوذ ترامپ برای تسهیل این فرآیند اداری استفاده کرده است. این گزارش‌ها اگرچه هنوز به صورت کامل مستندسازی نشده‌اند، اما بخشی از الگوی کلی رفتارهای مشکوک اینفانتینو در برخورد با مقامات آمریکایی محسوب می‌شوند.

نمایندگان دموکرات در کنگره تاکید دارند که باید تمامی ارتباطات مالی و اداری فیفا با دولت آمریکا به دقت بازرسی شوند. آنها هشدار داده‌اند که عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهاد فیفا شود. نظارت دقیق بر منابع مالی و تصمیمات انضباطی برای حفظ سلامت ورزش ضروری است.

پیامدهای آینده و واکنش‌های احتمالی

با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای، فشار بر اینفانتینو برای ارائه توضیحات بیشتر افزایش یافته است. اگر دموکرات‌ها کنترل کمیته قضایی را به دست بگیرند، جلسات استماع عمومی برگزار خواهد شد که در آن اینفانتینو ممکن است احضار شود. این روند می‌تواند اعتبار بین‌المللی فیفا را تحت تاثیر قرار دهد و بحث‌های جدیدی را درباره حاکمیت قانون در ورزش‌های جهانی مطرح کند.

کارشناسان حقوقی معتقدند که این پرونده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و الگویی برای مقابله با نفوذ سیاسی در سازمان‌های ورزشی ایجاد کند. انتظار می‌رود که فیفا در هفته‌های آینده بیانیه‌های رسمی بیشتری صادر کند تا خلع سلاح اتهامات وارد شده را نشان دهد. جامعه جهانی فوتبال با نگرانی منتظر نتایج نهایی تحقیقات کنگره آمریکا است.