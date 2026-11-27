کویت سفیر ایران را احضار کرد و ایتالیا ساخت پهپاد مهاجم را تایید کرد. محاصره دریایی آمریکا و واکنش‌های منطقه‌ای به حمله پنجم آذر به کویت و کشته شدن دو شهروند ایتالیایی.

وزارت امور خارجه کویت در روز جمعه با صدور یادداشتی رسمی، محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد تا اعتراض شدید خود را نسبت به تداوم حملات هوایی و پهپادی تهران به خاک کویت ابلاغ کند. این اقدام دیپلماتیک مستقیماً پس از حمله پهپادی پنجم آذر صورت گرفت که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی و زخمی شدن یک شهروند کویت ی و یک شهروند پاکستانی در یکی از مراکز حیاتی کویت شد. همزمان، آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا در گفت‌وگو با خبرنگاران در تاریخ ششم آذر، تایید کرد که تحقیقات کویت نشان می‌دهد پهپاد مهاجم از ساخت ایران بوده است.

تایید ساخت پهپاد و موضع ایتالیا درباره حمله مرگبار

آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا صراحتاً اعلام کرد که با وجود تکذیب‌های مکرر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم پرتاب این پهپاد از خاک ایران، شواهد و تحقیقات انجام شده در کویت، اصالت ساخت این پهپاد را تایید می‌کند. او اشاره کرد که نیروهای نیابتی تحت حمایت تهران نیز در اختیار داشتن پهپادهای ساخت ایران را دارند و تاکید کرد که حملات مداوم به کشورهای حوزه خلیج فارس که طرف جنگ نیستند، غیرقابل قبول است. تایانی افزود که جمهوری اسلامی برای مشارکت در یک کمیسیون تحقیق مشترک با ایتالیا و کویت درباره این حمله اعلام آمادگی کرده است، اما ایتالیا بر اساس یافته‌های تحقیقاتی، مسئولیت مستقیم را متوجه تهران می‌داند.

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محکومیت‌های بین‌المللی و واکنش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای

در پی این حمله، حمد سلیمان المشعان معاون وزیر امور خارجه کویت حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و نقض جدی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. او جمهوری اسلامی را به طور کامل مسئول این حملات و پیامدهای آن دانست و یادآوری کرد که کویت بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی دفاع از خود و اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفظ حاکمیت و امنیت خود را محفوظ می‌داند. در سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز هرگونه دخالت تهران در این حمله را رد کردند و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوهای تلفنی با وزیران خارجه کویت و ایتالیا نیز بر عدم مشارکت تهران اصرور ورزید.

تشدید محاصره دریایی توسط فرماندهی مرکزی آمریکا

همزمان با تنش‌های هوایی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که خدمه کشتی فله‌بر "پاسیفیک آرچر" با پرچم پالائو، پنجم آذر پس از خروج از بندرعباس، با وجود دریافت هشدارهای مکرر تلاش کردند با عبور از آب‌های منطقه، محاصره دریایی آمریکا را دور بزنند. بر اساس این بیانیه، یک هواپیمای نظامی آمریکا با شلیک مهمات نقطه‌زن، بخش عقبی این کشتی را هدف قرار داد که در نهایت به از کار افتادن سامانه پیشران آن منجر شد. سنتکام اعلام کرد به اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی ادامه می‌دهد و نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر ۱۵۸ کشتی تجاری را که از دستورهای آن‌ها پیروی کرده‌اند، تغییر داده و شش کشتی را که از اجرای این دستورها خودداری کرده‌اند، از کار انداخته‌اند.

واکنش‌های داخلی و تحلیلگران به وضعیت منطقه

محمد مخبر مشاور و دستیار مجتبی خامنه‌ای در حاشیه مراسمی در جمع خبرنگاران در تاریخ ششم آذر گفت: نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه اجازه می‌دهیم محاصره باقی بماند. احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز در خطبه‌های نماز جمعه خطاب به مقام‌های آمریکا گفت: ۹ ماه است که تنگه هرمز را گرفته‌ایم و صدای ناله‌تان درآمده است. از سوی دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله پهپادی مرگبار به کویت را محکوم کرد و از تمامی طرف‌ها خواست خویشتن‌داری کنند. او ضمن اعلام همبستگی با کویت و ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه به شدت نگران است.